Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заметил, что новая власть хочет создать «экономического Франкенштейна», без промышленности, но с постоянно возрастающим сектором по добыче полезных ископаемых и сельским хозяйством, при этом без качественной медицины, образования и науки

Деиндустриализация экономики в Украине набирает угрожающие обороты. По сути мы наблюдаем распад индустриального ядра страны, созданного предыдущими поколениями украинцев. Распад рукотворный, в стиле "сыновья пропивают награды примерных отцов". А тут, если анализировать действия власти, и не сыновья вовсе, а так — пасынки.

Нынешнее правительство так похоже на ребенка с "родовыми травмами", который издает нечленораздельные звуки и пытается поломать любую игрушку, которая оказывается у него в руках. Только у чиновников в руках не обычное лего, которое "на крайняк" можно просто склеить, если не хватает пространственного мышления для правильной сборки, а целые отрасли сложной промышленности и судьбы миллионов украинцев, которым некуда больше бежать, даже если этот "поезд в огне". 15 лет с рыночной экономикой. Куда завели Украину реформы © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Но все вроде должно наладиться. После робкой попытки создать штаб по борьбе с падением промышленного производства нам обещают и нового вице-премьера, курирующего экономический блок, и даже министра промышленной политики. Кто будут сии персоны, история умалчивает, но стоит помнить, что все новые лица — хорошо забытые старые… И это как раз тот случай, когда "перетрахивание" правительства, по словам белорусского Бацьки, очень напоминает перестановку кроватей в дешевом уездном борделе — ведь когда падает промышленное производство и падает более шести месяцев подряд, надо менять не кровати, а действующих лиц сего действа…

Хотя у нынешней власти припасен главный козырь — так называемая ненужность промышленности. Во-первых, это весьма удобный повод заговорить о новой волне десоциализации государства, особенно в свете идей относительно увеличения пенсионного возраста или принятия нового трудового законодательства, множащего на ноль социальный капитал страны.

Во-вторых, это весьма удобный момент для активации очередного дискурса относительно того, что мы будем строить сервисную экономику или экономику услуг. Мол, в развитых странах третичный сектор составляет до 80%, и у нас будет.

Конечно, о том, что именно индустриальное ядро является ключевым импульсом секторального движения капитала и формирует системный спрос на инновации, никто не упомянет. Нам предложат создать экономического Франкенштейна, без промышленности, но с постоянно возрастающим первичным сектором (добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство) и главным третичным в виде сектора услуг, но без качественной медицины, образования и науки.

В общем, модель экономики, экспортирующей сырье и удовлетворяющей физиологические потребности иностранных туристов. Что-то наподобие Мексики и Таиланда, но только без новой промышленности, которая уже появилась в этих странах и с низким уровнем рождаемости (компенсировать отток трудовых ресурсов за счет естественного положительного прироста мы, в отличие от тайцев и мексиканцев, не сможем).

Но может ли появиться в Украине конкурентоспособный сектор услуг? Взглянем на статистику НБУ в части экспорта и импорта услуг в разделе "Путешествия", а также на динамику пересечения границы Украины.