Депутат Верховной Рады, экс-руководитель Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин 5 февраля рассказал о проекте постановления парламента «о канонизации Майдана»

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Сегодня, 5.02.20, в 15:00 парламентский Комитет информационной политики намерен «протянуть» в сессионный зал проект постановления Рады «о канонизации Майдана».

Как видите, Раде предлагается не только признать весь период пребывания Януковича в должности президента Украины, цитирую: «узурпацией власти», Майдан — «выразителем национальной идеи», а «вооруженную агрессию Российской Федерации прямым следствием политики Януковича», но также и признать, что «сформированный Януковичем преступный режим, который поддерживался Российской Федерацией, действовал в ущерб национальным интересам Украины».

И тут дело даже не в том, что предложенные Комитетом формулировки являются, мягко говоря, некорректными с правовой точки зрения. И даже не в том, что этим проектом Раде предлагается взять на себя роль суда и признать, что беркутовцы, военнослужащие внутренних войск, прокуроры и прочие должностные лица того периода, цитирую: «причинили непоправимый вред государству и обществу».

Все дело в том, что за обилием патриотических слов в тексте просто-напросто «спрятано» обвинение в совершении преступления действующего президента Украины Зеленского, ведь, как следует из предложенного проекта, выдача Российской Федерации экс-беркутовцев сделала, цитирую: «невозможным привлечение их к ответственности», что само по себе уже является преступлением.

Обратите внимание, что авторами проекта являются не только представители фракции «Голос» и «Европейская солидарность», что вполне объяснимо, но также и депутаты из фракции «Слуга народа».

Примечательно, что «протянуть» в сессионный зал этот шедевр должен широко известный в узких кругах «Слуга народа» Ткаченко, давний соратник олигарха Коломойского.

Приглашаю журналистов и всех неравнодушных в 15.00 принять участие в заседании Комитета по адресу Киев, ул.Садовая, 3. Будет очень интересно.