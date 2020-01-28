Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко на своей странице в соцсети Facebook рассказал, какие экономические последствия для всего мира будет иметь вспышка короновируса в Китае

Несколько экономических последствий от глобального вируса

1. Негативный импульс для экономического роста. Глубина замедления остается неизвестным параметром. Трансмиссионный механизм — вначале последствия для страны возникновения вируса — Китая — (2-я по величине экономика мира не оставит никого в зоне спокойствия), а затем передача "негативного момента" для всех остальных.

2. Увеличение бюджетов Минздрава на профилактические мероприятия с немедленным поиском источников для этого. «Китайский» грипп: паника и украинская политика © AP, Ahn Young-joon | AP, Ahn Young-joon | Перейти в фотобанк

3. Увеличение затрат работодателей на охрану здоровья своих работников с возможным временным уменьшением объема трудового ресурса.

4. Рост бюджетов ведущих мировых фармацевтических компаний и агрессивный маркетинг своих продуктов.

5. Вынужденный рост семейных бюджетов в части профилактики заболеваний, что незамедлительно скажется на сжатии других направлений затрат.

6. Уменьшение покупок туристических туров (абсолютно любых — как из страны, так и в страну), сжатие рынков увеселительных мероприятий, которые предполагают высокую единовременную концентрацию населения, с ростом доходов тех компаний, которые ориентируются на домашний досуг — кабельщики, интернет и т.д.