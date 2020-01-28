Несколько экономических последствий от глобального вируса
1. Негативный импульс для экономического роста. Глубина замедления остается неизвестным параметром. Трансмиссионный механизм — вначале последствия для страны возникновения вируса — Китая — (2-я по величине экономика мира не оставит никого в зоне спокойствия), а затем передача "негативного момента" для всех остальных.
2. Увеличение бюджетов Минздрава на профилактические мероприятия с немедленным поиском источников для этого.
3. Увеличение затрат работодателей на охрану здоровья своих работников с возможным временным уменьшением объема трудового ресурса.
4. Рост бюджетов ведущих мировых фармацевтических компаний и агрессивный маркетинг своих продуктов.
5. Вынужденный рост семейных бюджетов в части профилактики заболеваний, что незамедлительно скажется на сжатии других направлений затрат.
6. Уменьшение покупок туристических туров (абсолютно любых — как из страны, так и в страну), сжатие рынков увеселительных мероприятий, которые предполагают высокую единовременную концентрацию населения, с ростом доходов тех компаний, которые ориентируются на домашний досуг — кабельщики, интернет и т.д.