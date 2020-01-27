Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал уход Владислава Суркова и возможные изменения подходов России к решению проблемы Донбасса и Украины

Украина. Сенсация, уход Владислава Суркова, который все последний кризисные годы курировал украинское направление. Причина — новым замглавы администрации, который будет вести это направление, стал Дмитрий Козак. Раньше Козак курировал Украину и Донбасс, будучи вице-премьером правительства. И считается, что у них сложились конфликтные отношения.

Какой будет новая политика России по отношению Украины, если ее будет формулировать Козак, существуют разные точки зрения. Несколько факторов имею значение. Отставка Суркова: действительно ли меняется стратегия Кремля в отношении Украины? © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

1. Козак очень сильный орговик, который вытянул в свое время сочинскую олимпиаду, курирование регионов и многие другие сложные проекты.

2. Козак был автором плана по воссоединению Молдавии и Приднестровья. Это план был почти принят, он был настолько выгоден России, что западники ночными звонками запугали президента Молдовы, относительно пророссийского Воронина и добились срыва плана, известного как "Меморандум Козака".

3. В 2019 году Козак смог, несмотря на очень плохие отношения с ЕС, добиться общего плана с ЕС по смещению олигарха Плохотнюка, который установил криминальную диктатуру над Молдавией. План блестяще удался. Ситуация в Молдавии резко улучшилась. Ситуация в Приднестровье тоже улучшилась. США были немного недовольны, но не стали блокировать план ликвидации диктатуры Плахотнюка.

4. Многие считают, что Козак будет пытаться в отношении Украины реализовать ту же схему совместного плана с ЕС, которая была реализована в Молдавии. Хотя все понимают, что сделать это будет намного труднее.

5. Советники Суркова отмечали, что к большему компромиссу с западниками, в чем в России и на Донбассе многие упрекали Суркова, склонны не те, кто занимаются политикой (имеется ввиду Сурков), а те, кто занимается экономикой (имелся ввиду Козак).

6. Сурков, полагаю, не ушел в никуда. Сурков рассматривается многими как гений политических технологий, поэтому накануне острой политической борьбы дарить противникам очень креативного и опытного специалиста в области политтехнологий было бы серьезной ошибкой. Думаю, таланты Суркова найдут себе применение в какой-то сфере, дружественной Кремлю. Ну или он будет заточен в одной из кремлевских башен.

7. Объявлено ближайшим советником и публичным рупором Суркова Алексеем Чеснаковым об отставке Владислава Суркова с государственной службы с присущей Суркову стильностью. "Ближайший месяц он займется медитацией, а потом решит, что делать".