Украина. Сенсация, уход Владислава Суркова, который все последний кризисные годы курировал украинское направление. Причина — новым замглавы администрации, который будет вести это направление, стал Дмитрий Козак. Раньше Козак курировал Украину и Донбасс, будучи вице-премьером правительства. И считается, что у них сложились конфликтные отношения.
Какой будет новая политика России по отношению Украины, если ее будет формулировать Козак, существуют разные точки зрения. Несколько факторов имею значение.
1. Козак очень сильный орговик, который вытянул в свое время сочинскую олимпиаду, курирование регионов и многие другие сложные проекты.
2. Козак был автором плана по воссоединению Молдавии и Приднестровья. Это план был почти принят, он был настолько выгоден России, что западники ночными звонками запугали президента Молдовы, относительно пророссийского Воронина и добились срыва плана, известного как "Меморандум Козака".
3. В 2019 году Козак смог, несмотря на очень плохие отношения с ЕС, добиться общего плана с ЕС по смещению олигарха Плохотнюка, который установил криминальную диктатуру над Молдавией. План блестяще удался. Ситуация в Молдавии резко улучшилась. Ситуация в Приднестровье тоже улучшилась. США были немного недовольны, но не стали блокировать план ликвидации диктатуры Плахотнюка.
4. Многие считают, что Козак будет пытаться в отношении Украины реализовать ту же схему совместного плана с ЕС, которая была реализована в Молдавии. Хотя все понимают, что сделать это будет намного труднее.
5. Советники Суркова отмечали, что к большему компромиссу с западниками, в чем в России и на Донбассе многие упрекали Суркова, склонны не те, кто занимаются политикой (имеется ввиду Сурков), а те, кто занимается экономикой (имелся ввиду Козак).
6. Сурков, полагаю, не ушел в никуда. Сурков рассматривается многими как гений политических технологий, поэтому накануне острой политической борьбы дарить противникам очень креативного и опытного специалиста в области политтехнологий было бы серьезной ошибкой. Думаю, таланты Суркова найдут себе применение в какой-то сфере, дружественной Кремлю. Ну или он будет заточен в одной из кремлевских башен.
7. Объявлено ближайшим советником и публичным рупором Суркова Алексеем Чеснаковым об отставке Владислава Суркова с государственной службы с присущей Суркову стильностью. "Ближайший месяц он займется медитацией, а потом решит, что делать".