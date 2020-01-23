Звон похоронной команды
Кстати, еще один вывод из дела по передаче УЗ в управление немцами. Последние годы УЗ находилось под управление иностранного топа. Как там результаты? Кто понес ответственность?
И теперь эти же люди, которые рассказывали нам сказки о том, какое чудо произойдет, если поставить топами иностранцев, ввести их в Набсоветы, теперь рассказывают о том, какая будет красота, когда мы целые отрасли отдадим в управление иностранцам.
Короче, failed state в чистом виде. Может они к лучшему. Быстрее оно навернется, быстрее начнем с нуля все строить. Или войдем в состав других держав. Но эта птица точно уже не взлетит. Умерла так умерла.