Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что в последние годы украинскими железными дорогами управляли иностранные топ-менеджеры, однако позитивного результата это не принесло

Звон похоронной команды

Кстати, еще один вывод из дела по передаче УЗ в управление немцами. Последние годы УЗ находилось под управление иностранного топа. Как там результаты? Кто понес ответственность? Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января © Twitter, Владимир Гройсман

И теперь эти же люди, которые рассказывали нам сказки о том, какое чудо произойдет, если поставить топами иностранцев, ввести их в Набсоветы, теперь рассказывают о том, какая будет красота, когда мы целые отрасли отдадим в управление иностранцам.

Короче, failed state в чистом виде. Может они к лучшему. Быстрее оно навернется, быстрее начнем с нуля все строить. Или войдем в состав других держав. Но эта птица точно уже не взлетит. Умерла так умерла.