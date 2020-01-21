Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий подчеркивает, что по результатам социологических исследований большинство граждан страны считают, что в частной жизни должен использоваться русский язык

Социологи из Деминициатив с центром Разумкова провели в декабре опрос, в результате которого выяснили, что большинство украинцев — за свободное использование русского языка. В частной жизни. ООН и ОБСЕ должны дать оценку новому украинскому закону об образовании - МИД России © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Такая себе хитрая поправочка, насчет частной жизни. Ведь, за исключением госслужащих, все остальные украинцы живут исключительно частной жизнью. Я что, когда иду в супермаркет, становлюсь официальным лицом государства Украина?

Или, может быть, кассир становится таковым, когда общается со мной как покупателем? Где вообще заканчивается частная жизнь обычного человека и начинается его «государственная»?