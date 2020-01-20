Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что Владимир Зеленский принял правильное и выверенное решение, не отстранив от должности Алексея Гончарука

Ну вот и закончился «детектив» с отставкой Гончарука. Закончился очень быстро. По той причине, о которой я говорил раньше, — Давос. Перед Давосом, куда едут и президент и премьер, нерационально было менять правительство. Это был бы очень плохой сигнал и для наших международных партнеров и для инвесторов. Так что это было очень рациональное решение. Хитрая тактика Гончарука. Что обсуждают соцсети 17 января © www.kmu.gov.ua | www.kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Все при своих. Премьер сохранил свою должность. Пока, в зависимости от того, как будет выполнять установки президента. Он будет еще более дисциплинированным и управляемым. Но действовать ему теперь надо более решительно и жестко. Президент продемонстрировал, кто главный в стране. Именно по этой причине Гончарук обращался к нему. Кроме того, именно Зеленский его рекомендовал на должность премьера.

Здесь дело в реальных отношениях власти, а не в формальных правилах (если бы Гончарук действительно хотел в отставку, то он бы действовал по правилам и обратился бы в парламент). И заявление Гончарука было не про отставку (это только повод), а демонстрация лояльности Президенту и просьба о доверии. Я с сентября пишу о том, что у нас де-факто президентская республика. Привыкайте. Но это только до тех пор, пока у Зеленского контроль и над парламентом и над правительством.