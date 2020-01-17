Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник пояснил, почему бывшего президента Украины Петра Порошенко так напугало послание Владимира Путина Федеральному собранию

У Порошенко истерика.

Порошенко напуган посланием президента Путина. Говорил, что нет демократии в России — а она будет ещё больше. Местное самоуправление получит больше полномочий. Уровень жизни планируют улучшить. Мама с детьми в Украине и мама с детьми в России будут чувствовать большую разницу. Тогда что это за такой диктаторский режим? Порошенко дал понять, кто из украинских олигархов связан с Кремлем © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Путин реально укрепляет суверенитет страны. Украина, наоборот, его теряет. Суверенность начинается с гражданина. Имеешь гражданство или вид на жительство другого государства — нет вопросов, но на службы не рассчитывай.

Вот и вся угроза украинскому режиму, который в сравнении с российской властью и ситуацией в стране проигрывает по всем статьям. Вот она, угроза Украине! Испугался Порошенко не случайно. Потому и заистерил.