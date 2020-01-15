Киевский журналист Игорь Лесев, рассуждая на своей странице в Facebook о небывалых премиях новых чиновников, обращает внимание, что выходцы из грантоедческих структур искренне недоумевают от возмущения украинского общества, так как считают такое положение дел нормальным

Об узаконенном мародерстве.

История с дикими выплатами в общем-то не нова, но в данном случае мы переступаем еще одну черту — моральную.

Я еще помню времена, когда на госкорпоративах запросто могли запилить фонтан из «хеннеси». И помню байки от очевидцев, когда пьяный шеф мог за какую-то причуду, вроде вытирания пиджаком автомобиля, подарить своему водиле тот самый автомобиль. «Гелик», а не «жигули».

Обильная жратва за счет государства у нас была всегда. И отсутствие меры — это все из 90-х.

Но все эти истории — а я уверен, каждый знаком с такими историями, где крутились шальные деньги — имели исключительно постельные тона. Бабловый кураж был уместен иногда и для ограниченного количества лиц. Для избранных. Вот как ночь группового порно. Богатые не плачут, а получают премии. Как новая украинская власть борется с бедностью в своих рядах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И самое главное. Присутствовал моральный императив. Хочешь жить красиво — воруешь. Но воровство — это воровство. Это западло. О нем не говорят в открытую. И к тому же, ты расписываешься во всех рисках. Создаешь круговую систему. Вписываешь в нее ментов и прокурорских. С кем-то всегда делишься. И постоянно нервничаешь. Особенно, когда дует ветер перемен.

Это была не идеальная система, но при ней хотя бы воровали с доходов. И воровали так, что нужно было долго копаться, чтобы выйти на схему.

При этом в обществе сохранялась видимость некой социальной справедливости. Херовая, но бесплатная медицина. Местами еще бесплатное, но вполне доступное даже по деньгам образование. И все это на фоне не выпячиваемой прожорливости топ-чиновников, которые воруя еще и ходили под постоянным колпаком.

И вот нагрянула соровская босота. Юное поколение компрадоров, которое харчевалось всегда за чужой счет. Сначала это были гранты. Они всегда выдавались за какое-то гуманитарное дерьмо. Попробуйте найти грантоеда в Украине, который получил бабосы за проектирование моста. Или за постройку технопарка. Вот щаз. Только на «развитие демократии» и «гендерного равенства». Ну и еще на «борьбу с коррупцией», это фишка последнего десятилетия.

Так у нас выросло поколение гомогрантусов. Такая себе свинота, которая никогда не задается вопросом, откуда у нее в корыте всегда жратва.

Стоит признать, в определенный исторический момент эта свинота выполняла и вполне полезные для общества функции. Целая серия коррупционных расследований заставляла власти хотя бы напрягаться.

Но этим летом произошла Большая соровская революция. Свинота вдруг получила ключи от закромов и теперь сама контролирует наполнение своего корыта. Но гомогрантусы — это ведь именно свиньи. Они не живут в общепринятых моральных императивах. Я скажу больше. Они вообще своих соотечественников презирают. Вокруг них тут живут пенсы, советикусы и прочие неудачники со стажем. «Зарплата главы «Укрпочты» в 2,5 раза больше, чем у Трампа». Соцсети обсуждают доходы украинских чиновников © Julia Berezovska/ Press office NBU

А если ты кого-то презираешь, важно ли для тебя его мнение? Риторический же вопрос. Поэтому все эти зарплаты Смилянского, Коболева, Витренко, а теперь и более мелкой свиноты из ВRDO и прочих «Видроджень» с их неадекватными премиями — это не вопрос морали. Сережа Лещенко искренне убежден, что он ничего не делая и путешествуя по миру, заслуживает из госбюджета — из наших с вами отчислений — ежемесячно получать по 588 тысяч гривен. Ну, потому что он в набсовете УЗ. Железнодорожник, сука, со стажем. Легко отличает рельсы от шпал. Он все это заслужил, ведь он особенный. Это же самое заслужили Найем, Залищук, Шабунин, Милованов, Малюська, Соколовская и еще десятки персонажей из этой новой расы.

Они по-настоящему недоумевают от нашего коллективного возмущения. Оно им непонятно. Они смотрят на нас как мусульмане, которым сказали, что Аллаха нет. Возмущения и обиды. И много патетики. О профессионалах, которые не могут за копейки работать. О западных стандартах. Хрю-хрю и к корыту.

Ну и самое херовое, что эта свинота делает — она узаконивает мародерство. Раньше все это называлось воровством и коррупцией. А сейчас они это называют зарплатой и премией. Т.е., гипотетически мы эту воровскую дрянь, которая объедает миллионы украинцев, необеспеченных самым базово необходимым, не сможем привлечь даже к ответственности. Они у нас воруют по закону. Гончарук объяснил резкий рост зарплат украинских министров борьбой с соблазнами © CC0, Pixabay

Зато есть и хорошие моменты во всем этом дерьме. Вся эта грантовская свинота, теряя берега, теряет с ними и контакт с тем обществом, в котором она живет. Публичные рассуждения ДБ Милованова о том, что «невозможно прожить на 18 тысяч в месяц» абсолютно понятны людям, которые живут на 40 или на 100 тысяч в месяц. Но Милованов потому и ДБ, что не политик. Существо ведет себя в категории свиноты возле корыта. Он готов жрать больше, чем насыпано. Он и так жрет больше. Но он и ему подобные хотят донести до нас, что жрать больше именно ИМ — это норма.

Вот это и хорошо. Людям с зп в 8-10 тысяч очень понятны и трогательны подобные рассуждения. Впереди местные выборы. И есть все предпосылки ожидать феерического пролета свиноты, превратившей страну в скотный двор.