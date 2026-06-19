Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ. Новости СВО - 19.06.2026 Украина.ру
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Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ. Новости СВО
Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ. Новости СВО - 19.06.2026 Украина.ру
Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ. Новости СВО
Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 19 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T08:50
2026-06-19T08:50
сво
спецоперация
россия
одесская область
белгород-днестровский
запорожская аэс
вооруженные силы украины
украина.ру
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По данным пресс-службы станции, зафиксировано не менее четырнадцати ударов.Персонал Запорожской АЭС, несмотря на провокации ВСУ, принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы атомной станции.🟥 Российские военные наносят удары по целям врага в Сумах.🟥 ВС РФ атакуют цели в районе Затоки Одесской области.🟥 Россияне нанесли удар по Белгороду-Днестровскому Одесской области.🟥 В Харькове после ночных прилетов что-то очень сильно горит. Цели в городе атаковали авиабомбами, пишут украинские паблики.🟥 Сотни единиц стрелкового оружия похищены из учебного центра в Черниговской области. Как рассказали в российских силовых структурах, часть изъяли полицейские для перепродажи преступным группировкам.О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.
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сво, спецоперация, россия, одесская область, белгород-днестровский, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Одесская область, Белгород-Днестровский, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ. Новости СВО

08:50 19.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 19 июня телеграм-канал Украина.ру
По данным пресс-службы станции, зафиксировано не менее четырнадцати ударов.
"В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное - пострадавших нет", - подчеркнули в пресс-службе.
Персонал Запорожской АЭС, несмотря на провокации ВСУ, принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы атомной станции.
🟥 Российские военные наносят удары по целям врага в Сумах.
🟥 ВС РФ атакуют цели в районе Затоки Одесской области.
🟥 Россияне нанесли удар по Белгороду-Днестровскому Одесской области.
🟥 В Харькове после ночных прилетов что-то очень сильно горит. Цели в городе атаковали авиабомбами, пишут украинские паблики.
🟥 Сотни единиц стрелкового оружия похищены из учебного центра в Черниговской области. Как рассказали в российских силовых структурах, часть изъяли полицейские для перепродажи преступным группировкам.
О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.
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