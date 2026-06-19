https://ukraina.ru/20260619/transportnyy-tsekh-zaes-podvergsya-massirovannoy-atake-vsu-novosti-svo-1080388661.html

Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ. Новости СВО

Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ. Новости СВО - 19.06.2026 Украина.ру

Транспортный цех ЗАЭС подвергся массированной атаке ВСУ. Новости СВО

Транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. Об этом и других важных событиях рассказал 19 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T08:50

2026-06-19T08:50

2026-06-19T08:50

сво

спецоперация

россия

одесская область

белгород-днестровский

запорожская аэс

вооруженные силы украины

украина.ру

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По данным пресс-службы станции, зафиксировано не менее четырнадцати ударов.Персонал Запорожской АЭС, несмотря на провокации ВСУ, принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы атомной станции.🟥 Российские военные наносят удары по целям врага в Сумах.🟥 ВС РФ атакуют цели в районе Затоки Одесской области.🟥 Россияне нанесли удар по Белгороду-Днестровскому Одесской области.🟥 В Харькове после ночных прилетов что-то очень сильно горит. Цели в городе атаковали авиабомбами, пишут украинские паблики.🟥 Сотни единиц стрелкового оружия похищены из учебного центра в Черниговской области. Как рассказали в российских силовых структурах, часть изъяли полицейские для перепродажи преступным группировкам.О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.

россия

одесская область

белгород-днестровский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, одесская область, белгород-днестровский, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина.ру