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SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине
SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине - 19.06.2026 Украина.ру
SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине
Компания Илона Маска SpaceX направила Евросоюзу жёсткое предупреждение. Планы Брюсселя ограничить доступ к радиочастотному спектру могут создать глобальные помехи, в том числе для критически важной спутниковой связи на Украине. Об этом сообщает Financial Times
2026-06-19T09:11
2026-06-19T09:11
2026-06-19T10:45
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В мае ЕС предложил зарезервировать часть частотного диапазона для европейских компаний, отрезав от него американских и китайских игроков. SpaceX в ответ заявила: инициатива ставит страну регистрации оператора выше технических реалий. "Это предложение создаёт значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами, либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине", — говорится в документе компании. Предложение Еврокомиссии ещё должны согласовать страны ЕС и Европарламент. Источник, близкий к SpaceX, сообщил, что компания надеется повлиять на ситуацию, учитывая обеспокоенность, высказанную представителями отрасли и несколькими европейскими правительствами.О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, брюссель, украина, илон маск, financial times, еврокомиссия, ии (искусственный интеллект), мир без границ
Новости, Брюссель, Украина, Илон Маск, Financial Times, Еврокомиссия, ИИ (искусственный интеллект), Мир без границ
SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине
09:11 19.06.2026 (обновлено: 10:45 19.06.2026)
Компания Илона Маска SpaceX направила Евросоюзу жёсткое предупреждение. Планы Брюсселя ограничить доступ к радиочастотному спектру могут создать глобальные помехи, в том числе для критически важной спутниковой связи на Украине. Об этом сообщает Financial Times
В мае ЕС предложил зарезервировать часть частотного диапазона для европейских компаний, отрезав от него американских и китайских игроков. SpaceX в ответ заявила: инициатива ставит страну регистрации оператора выше технических реалий.
"Это предложение создаёт значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами, либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине", — говорится в документе компании.
Предложение Еврокомиссии ещё должны согласовать страны ЕС и Европарламент. Источник, близкий к SpaceX, сообщил, что компания надеется повлиять на ситуацию, учитывая обеспокоенность, высказанную представителями отрасли и несколькими европейскими правительствами.