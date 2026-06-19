SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине - 19.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260619/spacex-predupredila-es-ogranicheniya-bryusselya-sozdadut-pomekhi-dlya-svyazi-na-ukraine-1080392077.html
SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине
SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине - 19.06.2026 Украина.ру
SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине
Компания Илона Маска SpaceX направила Евросоюзу жёсткое предупреждение. Планы Брюсселя ограничить доступ к радиочастотному спектру могут создать глобальные помехи, в том числе для критически важной спутниковой связи на Украине. Об этом сообщает Financial Times
2026-06-19T09:11
2026-06-19T10:45
новости
брюссель
украина
илон маск
financial times
еврокомиссия
ии (искусственный интеллект)
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_d574cf850789e71c960e776e6fd7ac35.jpg
В мае ЕС предложил зарезервировать часть частотного диапазона для европейских компаний, отрезав от него американских и китайских игроков. SpaceX в ответ заявила: инициатива ставит страну регистрации оператора выше технических реалий. "Это предложение создаёт значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами, либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине", — говорится в документе компании. Предложение Еврокомиссии ещё должны согласовать страны ЕС и Европарламент. Источник, близкий к SpaceX, сообщил, что компания надеется повлиять на ситуацию, учитывая обеспокоенность, высказанную представителями отрасли и несколькими европейскими правительствами.О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.
брюссель
украина
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/18/1070598030_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_0a9768efdbc919a4a3cf1c3646cb771a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, брюссель, украина, илон маск, financial times, еврокомиссия, ии (искусственный интеллект), мир без границ
Новости, Брюссель, Украина, Илон Маск, Financial Times, Еврокомиссия, ИИ (искусственный интеллект), Мир без границ

SpaceX предупредила ЕС: ограничения Брюсселя создадут помехи для связи на Украине

09:11 19.06.2026 (обновлено: 10:45 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЕвросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России
Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Компания Илона Маска SpaceX направила Евросоюзу жёсткое предупреждение. Планы Брюсселя ограничить доступ к радиочастотному спектру могут создать глобальные помехи, в том числе для критически важной спутниковой связи на Украине. Об этом сообщает Financial Times
В мае ЕС предложил зарезервировать часть частотного диапазона для европейских компаний, отрезав от него американских и китайских игроков. SpaceX в ответ заявила: инициатива ставит страну регистрации оператора выше технических реалий.
"Это предложение создаёт значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами, либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине", — говорится в документе компании.
Предложение Еврокомиссии ещё должны согласовать страны ЕС и Европарламент. Источник, близкий к SpaceX, сообщил, что компания надеется повлиять на ситуацию, учитывая обеспокоенность, высказанную представителями отрасли и несколькими европейскими правительствами.
О других событиях - в материале Вопрос о переговорах с Россией разделил лидеров стран ЕС на два лагеря - Politico на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБрюссельУкраинаИлон МаскFinancial TimesЕврокомиссияИИ (искусственный интеллект)Мир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"В Киеве нет легитимной власти": эксперт про решение украинского вопроса и ликвидацию Зеленского
05:30"На эскалацию нужно отвечать эскалацией": Голубовский о жестком ответе России на действия Украины
05:30"Зеленский передал Путину послание через Абрамовича": эксперт о том, как Британия сорвала переговоры
05:15"Начал войну с Ираном и проиграл": аналитик про неудачи Трампа и сомнительную "победу" в Венесуэле
04:45"Надо решать вопрос с защитой неба": Голубовский про удары дронов по НПЗ и жесткий ответ России
04:15"США уже не платят Украине": аналитик про договоренности в Анкоридже и рычаги давления на Киев
22:16"У Трампа шаткое положение": эксперт про договорённости в Анкоридже и рычаги давления на Киев
21:01Польша ожидает нашествия бесов, ООН напомнила Украине о свободах и правах человека. Главное к 21.00
21:00Что угодно, только не нормальная дипломатия: почему новости о переговорах по Украине не вызывают радости
20:57ВС РФ продвигаются к Орехову, ограничения на вылет в трёх аэропортах России. Новости СВО
20:3219 июня 2026 года, вечерний эфир
20:23Украина до окончания СВО не вступит в Евросоюз - правительства ЕС
20:08ЕК думает о переговорах с Россией, Иран комментирует закрытие Ормузского пролива. Главное к этому часу
19:41Четыре удара "Орешником": как Россия может привести Трампа в чувство: Гаспарян о войне на Украине
19:36Севастополь отразил налёт ВСУ, Зеленский предъявил ультиматум Белоруссии. Новости СВО
19:11Швейцария тоже стремится сократить количество украинцев
19:06Макрон заявил об участии ЕС в переговорах с Россией по Украине
18:49"Киев ничего не получил": Голубовский о победе России над Украиной в Гаагском арбитраже
18:46На Украине запретили любое публичное использование русского языка
18:45Мирная сделка по Украине и возобновление переговоров, приговор в Баку. Итоги 19 июня
Лента новостейМолния