Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:30 мск 19 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-19T05:33
2026-06-19T05:39
украина.ру
росавиация
россия
аэропорты
аэропорт
сочи
москва
внуково
домодедово
саратовская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 18 июня и в ночь на 19 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Херсонской, Ростовской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае (включая Сочи, Адлер и близлежащие районы), в Брянской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Запорожской, Тульской, Калужской, Херсонской, Ростовской, Московской, Рязанской, Орловской, Курской, Смоленской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Новгородской, Волгоградской областях.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в 20:14 мск, возобновлено в 21:27 мск.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 19 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (Грабцево, 23:03 мск), Саратова (Гагарин, 3:47 мск), Сочи (4:15 мск).В 4:36 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Саратова, в 5:09 мск — в аэропорту Сочи.В 1:04 мск и в 1:34 мск Росавиация объявляла, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА. Подробнее - в публикации Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, росавиация, россия, аэропорты, аэропорт, сочи, москва, внуково, домодедово, саратовская область, саратовские авиалинии, краснодарский край, крым, севастополь, херсонская область, ростовская область, белгородская область, лнр, днр, брянская область, нижегородская область, воронежская область, липецк, запорожская область, калужская область, московская область, рязанская область, орловская область, курская область, смоленск, волгоградская область, бпла, бпла сегодня, атака бпла, угроза, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, украина, пво, сво, спецоперация
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

05:33 19.06.2026 (обновлено: 05:39 19.06.2026)
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:30 мск 19 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 18 июня и в ночь на 19 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Херсонской, Ростовской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае (включая Сочи, Адлер и близлежащие районы), в Брянской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Запорожской, Тульской, Калужской, Херсонской, Ростовской, Московской, Рязанской, Орловской, Курской, Смоленской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Новгородской, Волгоградской областях.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в 20:14 мск, возобновлено в 21:27 мск.
Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 19 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (Грабцево, 23:03 мск), Саратова (Гагарин, 3:47 мск), Сочи (4:15 мск).
В 4:36 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Саратова, в 5:09 мск — в аэропорту Сочи.
В 1:04 мск и в 1:34 мск Росавиация объявляла, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.
Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА. Подробнее - в публикации Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО.
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