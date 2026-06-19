https://ukraina.ru/20260619/raketnaya-opasnost-ugroza-bpla-i-zakrytye-aeroporty-obnovlnnaya-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-1080386775.html

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу - 19.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Обновлённая сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 5:30 мск 19 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-19T05:33

2026-06-19T05:33

2026-06-19T05:39

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 18 июня и в ночь на 19 июня объявлялась в Краснодарском крае, в Крыму и Севастополе, в Херсонской, Ростовской, Белгородской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае (включая Сочи, Адлер и близлежащие районы), в Брянской, Нижегородской, Воронежской, Липецкой, Запорожской, Тульской, Калужской, Херсонской, Ростовской, Московской, Рязанской, Орловской, Курской, Смоленской, Белгородской областях, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Саратовской, Новгородской, Волгоградской областях.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в 20:14 мск, возобновлено в 21:27 мск.Росавиация из-за угрозы БПЛА в ночь на 19 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (Грабцево, 23:03 мск), Саратова (Гагарин, 3:47 мск), Сочи (4:15 мск).В 4:36 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Саратова, в 5:09 мск — в аэропорту Сочи.В 1:04 мск и в 1:34 мск Росавиация объявляла, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов.Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 234 украинских БПЛА. Подробнее - в публикации Крымский мост перекрыт, ракетная опасность в Ростовской области. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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