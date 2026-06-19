Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев - 19.06.2026 Украина.ру
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Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев
Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев - 19.06.2026 Украина.ру
Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев
Власти ряда коммун и полицейских округов Дании бьют тревогу из-за роста правоэкстремистских настроений среди молодых украинских беженцев. Об этом 19 июня сообщает датская телерадиокомпания DR
2026-06-19T09:30
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По словам главы центра документации и противодействия экстремизму Кеннета Смидта Хансена, с весны его ведомство получило ряд обращений в отношении украинской молодёжи. Жалобы касаются высказываний против меньшинств, а также татуировок и элементов одежды в виде свастики и символов войск СС. "Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы", — признал чиновник. Он подчеркнул: важно воспринять тенденцию со всей серьёзностью и пресечь её как можно раньше, пока она не переросла в насилие. Европа, приютившая украинских беженцев, всё чаще сталкивается с оборотной стороной идеологии, которую Киев культивирует годами. Об этом – в материале Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
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новости, дания, европа, киев, ес, сс, мир без границ
Новости, Дания, Европа, Киев, ЕС, СС, Мир без границ

Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев

09:30 19.06.2026 (обновлено: 10:49 19.06.2026)
 
© commons.wikimedia.org / Jakub Hałun
- РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© commons.wikimedia.org / Jakub Hałun
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Власти ряда коммун и полицейских округов Дании бьют тревогу из-за роста правоэкстремистских настроений среди молодых украинских беженцев. Об этом 19 июня сообщает датская телерадиокомпания DR
По словам главы центра документации и противодействия экстремизму Кеннета Смидта Хансена, с весны его ведомство получило ряд обращений в отношении украинской молодёжи. Жалобы касаются высказываний против меньшинств, а также татуировок и элементов одежды в виде свастики и символов войск СС.
"Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы", — признал чиновник. Он подчеркнул: важно воспринять тенденцию со всей серьёзностью и пресечь её как можно раньше, пока она не переросла в насилие.
Европа, приютившая украинских беженцев, всё чаще сталкивается с оборотной стороной идеологии, которую Киев культивирует годами. Об этом – в материале Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
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