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Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев

Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев - 19.06.2026 Украина.ру

Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев

Власти ряда коммун и полицейских округов Дании бьют тревогу из-за роста правоэкстремистских настроений среди молодых украинских беженцев. Об этом 19 июня сообщает датская телерадиокомпания DR

2026-06-19T09:30

2026-06-19T09:30

2026-06-19T10:49

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По словам главы центра документации и противодействия экстремизму Кеннета Смидта Хансена, с весны его ведомство получило ряд обращений в отношении украинской молодёжи. Жалобы касаются высказываний против меньшинств, а также татуировок и элементов одежды в виде свастики и символов войск СС. "Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы", — признал чиновник. Он подчеркнул: важно воспринять тенденцию со всей серьёзностью и пресечь её как можно раньше, пока она не переросла в насилие. Европа, приютившая украинских беженцев, всё чаще сталкивается с оборотной стороной идеологии, которую Киев культивирует годами. Об этом – в материале Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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