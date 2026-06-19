https://ukraina.ru/20260619/daniya-obespokoena-rostom-pravogo-ekstremizma-sredi-ukrainskikh-bezhentsev-1080392628.html
Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев
Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев - 19.06.2026 Украина.ру
Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев
Власти ряда коммун и полицейских округов Дании бьют тревогу из-за роста правоэкстремистских настроений среди молодых украинских беженцев. Об этом 19 июня сообщает датская телерадиокомпания DR
2026-06-19T09:30
2026-06-19T09:30
2026-06-19T10:49
новости
дания
европа
киев
ес
сс
мир без границ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079957523_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_12c9f9cf655143ae1bb85edb97e763f8.jpg
По словам главы центра документации и противодействия экстремизму Кеннета Смидта Хансена, с весны его ведомство получило ряд обращений в отношении украинской молодёжи. Жалобы касаются высказываний против меньшинств, а также татуировок и элементов одежды в виде свастики и символов войск СС. "Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы", — признал чиновник. Он подчеркнул: важно воспринять тенденцию со всей серьёзностью и пресечь её как можно раньше, пока она не переросла в насилие. Европа, приютившая украинских беженцев, всё чаще сталкивается с оборотной стороной идеологии, которую Киев культивирует годами. Об этом – в материале Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста
дания
европа
киев
мир без границ
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/08/1079957523_88:0:1797:1282_1920x0_80_0_0_c5d25700be5ac2b73dd80233e5dfd517.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дания, европа, киев, ес, сс, мир без границ
Новости, Дания, Европа, Киев, ЕС, СС, Мир без границ
Дания обеспокоена ростом правого экстремизма среди украинских беженцев
09:30 19.06.2026 (обновлено: 10:49 19.06.2026)
Власти ряда коммун и полицейских округов Дании бьют тревогу из-за роста правоэкстремистских настроений среди молодых украинских беженцев. Об этом 19 июня сообщает датская телерадиокомпания DR
По словам главы центра документации и противодействия экстремизму Кеннета Смидта Хансена, с весны его ведомство получило ряд обращений в отношении украинской молодёжи. Жалобы касаются высказываний против меньшинств, а также татуировок и элементов одежды в виде свастики и символов войск СС.
"Это часть более масштабной тенденции роста правого экстремизма, которую мы наблюдаем в последние годы", — признал чиновник. Он подчеркнул: важно воспринять тенденцию со всей серьёзностью и пресечь её как можно раньше, пока она не переросла в насилие.
Европа, приютившая украинских беженцев, всё чаще сталкивается с оборотной стороной идеологии, которую Киев культивирует годами. Об этом – в материале Польша поддерживает ограничения доступа к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста