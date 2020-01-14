Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник заметил, что нынешний президент Владимир Зеленский действует по тем же коррупционным лекалам, что и его предшественник

Преемственность.

Владимир Зеленский умеет видеть далеко вперед. Помнится летом многие недоумевали, почему президент профинансировал Украинский культурный фонд, который возглавляла Марина Порошенко? Ларчик просто открывался. Марина Порошенко покинула пост главы фонда, а заодно и совет по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецкий арсенал». Её место заняла супруга Владимира Заленского. Зеленский назначил жену в совет по развитию главного музея Украины © Instagram Елена Зеленская

Все логично. Преемственность. Ничего не меняется. А Зеленский заранее профинансировал будущую должность жены. Идет смена. Уверен, если бы где-то пост занимала теща бывшего главы государства, сегодня её место заняла бы теща нового президента. Тещу на тещу, жену на жену.

Другой вопрос, может ли она этим вопросом заниматься? Идет назначение по принципуродства.

Собственно, если говорить о демократических ценностях, тогда родственников к бюджетным деньгам допускать не следует. В случае злоупотреблений, наказывать будет сложно. И толку от должности больше, если её занимает человек не по номенклатуре, а по способности исполнять порученное дело, попавший на неё в порядке отбора среди таких же одаренных кандидатов. Тем более речь идет о культуре.

В целом сегодня 95 квартал полностью у власти. Кумы, родственники и близкие тоже постепенно пристраиваются.