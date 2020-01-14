Эксперт «Фонда общественной безопасности» Юрий Гаврилечко пояснил, чем для наемных работников обернется намерение Кабмина нивелировать роль профсоюзов в новом Трудовом кодексе Украины

Из кабминовского проекта Трудового кодекса исчезли профсоюзы. Следовательно, наемные работники не только не смогут полноценно реализовать свое право на представительство в трудовых спорах, но и…

— исчезнут Генеральное соглашение и отраслевые соглашения, определяющие права и обязанности КМУ, работодателей и наёмных рабочих при реализации трудовых отношений; Шеслер о проекте Трудового кодекса: «Порку за невыполнение нормы еще не предлагают?» © РИА Новости, Александр Натрускин

— «подвиснет в воздухе» тарифная сетка, а с нею и система оплаты труда бюджетников, которая непонятно кем будет определяться. Скорее всего, Кабмином;

— фонды социального страхования станут кормушкой для Кабмина, а следовательно, о больничных, пособиях по безработице, страховых выплатах на случай производственной травмы, регрессных и прочих выплатах придётся забыть.

Вот что означает «исчезновение профсоюзов».

Профсоюзы — это не только трудовой договор и вопросы оплаты труда и увольнений. Но об этом не знают ни авторы законопроекта, ни почти 100% тех, кто его обсуждает.