Политолог Андрей Золотарев убежден, что падение добычи угля на государственных шахтах неминуемо обернется новой волной социальных протестов горняков во всех регионах Украины

За трагическими событиями и напряженной внешнеполитической повесткой в украинском информпространстве прошла почти незамеченной тема падения добычи угля на абсолютно всех государственных шахтах по итогам 2019 года. Информацию обнародовал шахтерский профсоюз. http://www.prupu.org/news/22589/.

Недобор относительно плана показали практически все регионы. Это значит, что уже в ближайшее время нас ждут новые волны социального протеста на госшахтах, а правительству придется снова либо «глушить» это недовольство финансовыми подачками, либо вплотную заняться вопросами приватизации. Танцы с бубнами и недозапрет в Украине импорта электроэнергии из России © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

Есть и другой аспект — уже внешнеполитический. Угля собственной добычи не хватает для нашей промышленности, даже если учесть ее падение по итогам 2019 года и довольно неуверенное восстановление после начала войны на Донбассе. Уголь приходится импортировать, в том числе из России, и это ни для кого не секрет. Поэтому можно прогнозировать, что эта тема может в очередной раз стать поводом бизнес-разборок различных олигархических группировок и сопутствующим им политических спекуляций, естественно патриотическими упакованных.

К слову, примеры уже были в конце прошлого года, когда одна из бизнес-группировок решила использовать «железный» аргумент и обвинила другую в «торговле на крови» — поставках угля из ОРДЛО. Но исполнители дали в штангу и попутали грешное с праведным, указав на швейцарского трейдера, действительно торгующего российским углем — но не в Украине.

Везти кузбасский уголь в Украину экономически и логистически невыгодно, а поставлять под видом кузбасского уголь из ОРДЛО чревато репутационными и политическими рисками, пояснили швейцарцы.

Интересно, что коллеги с энергорынка утверждают, что на самом деле никто из «белых» операторов в своем уме уже давно не везет уголь из ОРДЛО в Украину. В другие страны — да, к нам — чревато.

С точки зрения коммуникаций правительству Гончарука и министру Оржелю сейчас неплохо было бы дать ответы на подвисшие в воздухе вопросы. Если восстановился транзит газа — означает ли это, что вскоре будет восстановлен и транзит российского угля через Украину? Есть ли у министерства понимание по объемам и поставщикам угля из России на украинские предприятия — и есть ли гарантия, что там действительно нет угля из ОРДЛО? А если есть — то какие меры предпринимаются для минимизации?

От острых углов и увольнения из-за энергетического кризиса правительство пока спасает относительно теплая зима. Но это не значит, что актуальные вопросы снимаются с повестки дня.