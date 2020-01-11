Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на своей странице в соцсети Facebook рассказала о вопиющих случаях отказа от российского гражданства крымчанам, о которых ей стали известны на депутатском приеме граждан

Вчера провела первый в наступившем году приём граждан — по вопросам гражданства. За помощью обратилось около 60 человек.

К сожалению, до сих пор не все крымчане могут получить российский паспорт. Данной проблемы вообще не должно быть! Стыдно было слушать на приёме, как люди со слезами на глазах говорили про «недогражданство»… Они околачивают пороги миграционной службы годами, а воз и ныне там!

Российский паспорт им не выдают, потому что у них нет бумаги об отказе от украинского гражданства. Из-за этого крымчане не могут устроиться на работу — например, госслужащими. Другая распространённая причина отказа в выдаче паспорта — письменные доказательства нахождения в Крыму на момент референдума. Эпоха перемен и российские перспективы © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Первая история.

Одна женщина раньше жила в Киеве, затем, спасая собственную жизнь, переехала в Крым после госпереворота в Украине. И вот уже шестой год не может оформить здесь российское гражданство. Из-за этого она фактически лишена всех прав — даже пенсию не получает. А в прошлом работала у Януковича — была руководителем общественных приёмных «Партии регионов» в Украине. И, естественно, радикалы включили её во все «расстрельные списки». Безвыходная ситуация: возвращаться назад нельзя, и тут нормальной жизни нет.

Вторая история.

Крымчанин (1999 года рождения) был призван в российскую армию после референдума. Отслужил год. И сегодня ему говорят, что он не может быть гражданином России: «Ты родился в Узбекистане, а жил в Украине! Поэтому надо отказаться от гражданства Узбекистана и, на всякий случай, от гражданства Украины». Ну не глупость?!

Третья история.

Женщину, у которой нет российского гражданства, не впускают в Крым — к семье, мужу. На границе ей вручили запрет на въезд в Россию до 2024 года.

И таких историй сотни… Бюрократия дошла до безумной степени абсурда! Данные проблемы создают отдельные чиновники на местах, отдельные сотрудники миграционных служб — из-за них наши люди не могут вернуться в свою страну, не могут ощущать себя полноценными гражданами. Из-за этого хамства и бесчеловечности подрывается авторитет всей власти.

Буду разбираться в каждом подобном случае и надеюсь на поддержку со стороны руководства компетентных органов.