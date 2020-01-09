Украинский политолог Дмитрий Корнейчук полагает, что ракетный обстрел американских объектов в Ираке является частью большой геополитической сделки между лидерами США и России

«Большая сделка» Трампа-Путина и «обстрел» американских баз в Ираке

Итак, теперь следим за руками «кукловодов». Для того чтобы США и Иран опять сели за стол переговоров, Тегерану надо было показать своему народу, что за смерть генерала Сулеймани якобы отомстили американцам. Отсюда и этот балаган с обстрелом американских баз. С обстрелом, о котором заранее знали и сделали все, чтобы никто из американцев реально не пострадал.

Подобный балаган мы видели весной 2017 года, когда американцы обстреливали пустой аэродром в Сирии, рассказывая, как уничтожили авиацию Асада. А потом — имитация уничтожения неких «химических объектов» в Дамаске в 2018 году. При этом все было заранее со всеми согласовано.

Чтобы вдруг цирк с «обстрелом американских баз» не вышел из-под контроля, в Сирию лично приехал Путин. Который был для американцев и иранцев гарантом «договорняка».

Что мы имеем в сухом остатке? Иранское руководство удовлетворило свой народ «местью американцам». Трамп получил прекрасный аргумент наконец-то завершить предвыборное обещание — и вывести американский контингент из Ирака. То есть, по договоренности с Путиным, отдать Ирак в сферу влияния Ирана. Соломон Манн: «Жестокого, но справедливого тирана на Востоке всегда уважали» © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

Ну а теперь, когда ситуация якобы накалилась до уровня войны США и Ирана, можно начинать искать компромисс. И договариваться о новом ядерном соглашении. Ясное дело — при кулуарном посредничестве России. И Трамп придет к выборам как человек, остановивший два вселенских зла — КНДР и Иран.

Собственно, вот так работает «Большая сделка» Трампа-Путина. Согласно которой Трамп получает выгодные соглашения с КНДР и Ираном, а Путин — полностью в свою сферу орбиты Сирию и Украину.