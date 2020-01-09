Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов убежден, что финансовая политика и страстное желание нынешних властей угодить МВФ могут иметь разрушительные последствия для валютного рынка страны

Подорожание и удешевление гривны является результатом «плавающего» курса.

Й. Люнгман, представитель МВФ. Что ждет Украину: главные события 2020 года © Стрингер

Полный бред.

Интересно, что этот представитель будет говорить, когда дефицитный текущий счёт платежного баланса + стабильные обязательства платить за энергетику + внеплановый отток горячих денег (валюты) + обязательства платить в 2020-м по госдолгам подорвут искусственную стабильность?

Если кому-то кажется, что злорадствую, то точно нет — обидно, что непонимание сути и желание понравиться может привести к серьезной дестабилизации валютного рынка страны.