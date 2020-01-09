Подорожание и удешевление гривны является результатом «плавающего» курса.
Й. Люнгман, представитель МВФ.
Полный бред.
Интересно, что этот представитель будет говорить, когда дефицитный текущий счёт платежного баланса + стабильные обязательства платить за энергетику + внеплановый отток горячих денег (валюты) + обязательства платить в 2020-м по госдолгам подорвут искусственную стабильность?
Если кому-то кажется, что злорадствую, то точно нет — обидно, что непонимание сути и желание понравиться может привести к серьезной дестабилизации валютного рынка страны.