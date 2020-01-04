Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко обращает внимание, что все инициативы, которые озвучивает Владимир Зеленский, на самом деле разработаны грантовыми центрами Сороса и США

Главным редактором телеканала, который уже в феврале начнёт вещание для ЛДНР, назначили Требушную. Ту самую, которая ещё полгода назад называла Зеленского пустотой, а жителей Донбасса — обезьянами. Но речь не об этом даже.

Ведь эта идея с «русскоязычным телеканалом» — это ведь не идея Зеленского. Вспомним март прошлого года, когда Владимир говорил о хорошей идее с «русскоязычным телеканалом», которую предложили ему американцы. Лесев: «Телеканал для неподконтрольного Донбасса - это еще одна форма унижения людей» © Facebook, Игорь Лесев

И «страна в смартфоне» — это тоже не Зеленского идея, это — грантовая программа Сороса и USAID. Они же и главные выгодополучатели: если раньше они выделяли кучу грантов, чтобы общественные организации мониторили массивы госданных, то теперь вся Украина будет у них «в смартфоне»; и тратиться больше не надо, за госсчет всё.

И земля — это тоже не Зеленский, а Сорос. И приватизация. И всё остальное, что реализует Кабмин Сороса. А где же Зеленский, спросите? А вот в видеороликах, которые он периодически пилит, чтобы хоть как-то сохранить своё лицо, пока коллективный Сорос под его именем и его властью грабит и уничтожает Украину, он и есть.

Это единственное, что ему осталось. Во всём остальном он — лишь вывеска «дяди Сэма». А канал… В общем, у грантоедов Сороса теперь есть своё тв. За наш с вами счёт.