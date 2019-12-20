Многие украинские СМИ живо комментируют слова Путина о том, что концепцию отдельного украинского этноса придумал граф Потоцкий. И почему-то все кинулись пояснять читателям, что имеется в виду Станислав Потоцкий. Мало того, какой-то умник это уже и в Википедию занёс.
Уважаемые, конечно, речь идёт о польском писателе Яне Потоцком. Работа его называется «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах». И там он действительно первым использовал слово «украинцы» как этноним.
Странно, что на Украине этого не знают.