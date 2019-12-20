Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов рассказал, о каком историческом персонаже шла речь на большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина

Путин, Украина и Донбасс, который порожняк не гонит. Что обсуждают соцсети 19 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Путина о том, что концепцию отдельного украинского этноса придумал граф Потоцкий. И почему-то все кинулись пояснять читателям, что имеется в виду Станислав Потоцкий. Мало того, какой-то умник это уже и в Википедию занёс.

Уважаемые, конечно, речь идёт о польском писателе Яне Потоцком. Работа его называется «Историко-географические фрагменты о Скифии, Сарматии и славянах». И там он действительно первым использовал слово «украинцы» как этноним.

Странно, что на Украине этого не знают.