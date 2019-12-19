Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Twitter подчеркнула, что на народных депутатах лежит полная ответственность за скорейшее правовое урегулирование земельного вопроса

Если кто-то из спонсоров и кураторов «слуг» думает, что можно и не голосовать закон об измене Родине, называемый законом о рынке земли, так как с 1 января исчезнет мораторий на ее продажу и проблема отпадет сама собой — я их расстрою.

Отсутствие надлежащего правового регулирования этого вопроса догонит вас так, что мало не покажется. Очень рисковая будет инвестиция. А вся ответственность за дикий схематоз сразу падет на Зеленского.

Голосуйте продление моратория и разрабатывайте вменяемый закон: рынок открыть, землю разрешить покупать исключительно физлицам с профильным образованием/фермерам и концентрация ее не должна превышать пару сотен га, процедуру оценки выписать в законе, а не отдавать на откуп скомороху на самокате.​

Отсутствие надлежащего правового регулирования этого вопроса догонит вас так, что мало не покажется. Очень рисковая будет инвестиция. А вся ответственность за дикий схематоз сразу падет на Зеленского.

Голосуйте продление моратория и разрабатывайте вменяемый закон: — Елена Лукаш (@Lukash_EL) December 19, 2019

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