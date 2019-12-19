Пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир на своей странице в Facebook опубликовал заявление, что Федеральный совет Швейцарии 13 декабря 2019 года постановил продлить на год "замораживание активов" экс-президента Виктора Януковича, которые так и не были обнаружены

В Швейцарии нет замороженных личных банковских счетов или других активов Виктора Януковича — адвокатская компания JHA LLP

Решение Федерального совета Швейцарии от 13 декабря 2019 года о продлении на один год «замораживания активов» президента Януковича и его «окружения», а также опубликованный по этому случаю пресс-релиз не предполагают, что Президент Янукович имел или имеет какие-либо активы в Швейцарии. Украинский долг и британская правовая система © CC0, Pixabay

Напротив, как ранее разъяснялось в письме от 1 марта 2017 года (выпущенном в отношении похожего решения Федерального совета Швейцарии и объявления, сделанного в 2016 году), власти Швейцарии подтвердили, что:

1. в Швейцарии отсутствуют банковские счета или иные активы, принадлежащие Президенту Януковичу, которые были заморожены местными властями (как Президент Янукович всегда и утверждал); и

2. меры по замораживанию активов, принятые Швейцарией, касаются иных лиц (т.е. не Президента Януковича), перечисленных в Приложении к Приказу о замораживании активов в связи с Украиной. Головачев пояснил, почему Евромайдан смог свалить Януковича © Facebook, Головачев Андрей

Мы вновь обращаем внимание на ранее выпущенные нами пресс-релизы от 3 марта 2017 года и 22 декабря 2017 года, касающиеся соответственно Решения и объявления от 2016 года и Решения от 2017 года.

Федеральный совет Швейцарии по-прежнему с достаточной степенью четкости не сообщает, кому принадлежат «70 миллионов швейцарских франков», упоминаемых в его объявлениях, однако при этом Федеральный совет Швейцарии ранее в письме от 1 марта 2017 года официально подтвердил, что они не принадлежат Президенту Януковичу. Более того, Федеральный совет Швейцарии в объявлении от 13 декабря 2019 года отмечает, что «судебные решения о незаконном происхождении активов все еще подлежат вынесению» в Украине.

В недавнем судебном разбирательстве в Общем суде Европейского союза ранее принятые санкции в отношении Президента Януковича, действовавшие с марта 2016 года по март 2019 года, были отменены.