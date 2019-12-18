Израильский политолог Соломон Манн отметил, что согласно международному праву любой пролонгированный закон действует в изначальной редакции, поэтому внесенные депутатами Верховной Рады в закон об Особом статусе оговорки нелегитимны

Под давлением ЕС, Рада приняла очередное продление Закона об особом порядке самоуправления ОРДиЛО.

В этом законе, который дает год на выборы в ОРДиЛО, депутаты прописали туманные оговорки о выводе неких «незаконных военных формирований» с территории Украины как условии для вступления в силу продления Закона. Зеленский перекраивает Украину. Эксперты о законе о децентрализации © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Возможно, депутаты не знали, что принятие закона о продлении действия какого бы то ни было Закона продлевает его автоматически, безотносительно всех оговорок и пунктов, которые депутаты внесли в Закон о продлении. Такого международное право.

Теперь, после подписания договора Президентом Зеленским, с 1 января 2020 года порошенковский закон 2015 года автоматически продлевается на год.