Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, находящийся сейчас в Мариуполе, пообщался с бойцами полка национальной гвардии России имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Они сообщили, чем занимаются в этом городе и какова их основная задача. Кроме того, рассказали о том, как себя ведут бойцы ВСУ и нацбатов Украины и как относятся к кадыровцам местные жители

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров дал засевшим на заводе "Азовсталь" в Мариуполе боевикам 1 день на то, чтобы сложить оружие и сдаться. «Я знаю, что вы хотите сдаться, у меня есть ваши переговоры, но вы не можете определить, кому сдаться. Я вам даю слово, если вы сложите оружие, мы вас трогать не будем и достойно проведем с вами дальнейшую работу. Я уверен, если вы станете на правильный путь, президент России может объявить амнистию, как и у нас в Чеченской республике, и вы можете попасть под амнистию", — отметил Кадыров. И добавил, что "завтра 1 день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим"»