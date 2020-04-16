Апрельское тепло победило карантин: одесситы массово нарушают запреты. Фоторепортаж

Пока украинское правительство безуспешно борется с коронавирусом запретами и штрафами, одесситы устраивают гуляния вдоль моря

Теплая и ясная погода апреля радует жителей Одессы. Непривычно теплые дни располагают к прогулкам на свежем воздухе. И одесситы поддаются на соблазн — несмотря на карантин и угрозу здоровью.

Излюбленным местом для прогулок на свежем морском воздухе является трасса здоровья. Она тянется вдоль побережья Одессы и соединяет пляж Ланжерон, что в центре, с 16-й станцией Фонтана, в северной оконечности города. Трасса здоровья, которая в обычное время занята гуляющими людьми, компаниями, спортсменами и велосипедистами, в условиях тотального карантина должна быть пустой.

Издание Украина.ру решило проинспектировать соблюдение одесситами карантина, и вот что из этого получилось.

Маски в сторону

Вооружившись собакой, респиратором и фотоаппаратом, я отправился в район 10-й станции большого Фонтана. Уже на подъезде к пляжу было заметно, что жизнь возле моря мало отличается от докарантинной. Семейные пары, мамочки с колясками и подросшими детьми то тут, то там шли от моря в сторону остановок общественного транспорта. Рабочие, тесными группами суетившиеся на стройке, видимо, тоже ничего не слышали об эпидемии.

Открывшуюся мне картину тотальной беззаботности довершало полное отсутствие масок на лицах людей, идущих или уходящих с пляжа. Спустившись к паркингу общественного транспорта в районе пляжа «Чайка», я с трудом нашел место для парковки. Машин было ничуть не меньше, чем в прежние времена. Быт и труд в эпоху карантина: как одесситы выживают в условиях самоизоляции © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Кофе здесь и сейчас

Тесно забитая машинами парковка соседствует с работающим киоском общепита. Несмотря на драконовские штрафы и нисколько не прячась от полиции, предприниматели продолжали работу.

Попытка сфотографировать киоск чуть не привела к драке: выбежавшая из киоска продавщица набросилась на меня с криками и с такой яростью, что мне спешно пришлось ретироваться в сторону моря. А на море отдыхающие беззаботные одесситы парами и компаниями прогуливались по набережной. На пирсе тесной группой расположились рыбаки.

Судя по резким взмахам удочек, с клёвом у них было все в порядке.

По мере продвижения в сторону 16-й станции Фонтана картина отдыха беззаботных одесситов не менялась. Группами больше двух, без масок и без собак, люди гуляли по пляжу, кто-то даже загорал под тёплыми лучами апрельского солнца.

По набережной навстречу мне бежали спортсмены. А на лавочках, заботливо поставленных вдоль набережной, беззаботно наслаждались хорошей погодой пожилые люди.

Следующее работающее кафе не заставило себя ждать. Оно возникло сразу после нового моста, соединившего трассу здоровья с 10-й станцией Фонтана. Павильон с летней площадкой, раскинувшийся прямо над пляжем, манил открытыми витринами и ярким меню. Здесь снова торговали кофе, однако можно было угоститься и горячими закусками.

После ужесточения карантина такая торговая деятельность запрещена, но, видимо, не для всех. Продавец в маске разговорился и сообщил, что полиция их не трогает, а если придут активисты, он сразу закроет киоск и позвонит хозяину заведения.

Формальным поводом для разрешения на работу у таких киосков является код вида экономической деятельности «Розничная торговля продуктами питания», который указан в документах владельца заведения. Оказалось, что, несмотря на запрет, у заведения нет отбоя от клиентов. Ведь все близлежащие кафе и рестораны закрыты, а таких торговых точек вдоль моря очень мало.

Людей с пивом и шашлыками мне найти не удалось. Но по всеобщему настроению было видно, что одесситы с большим удовольствием игнорируют рекомендации Министерства здравоохранения Украины и не намерены оставаться дома во время карантина.