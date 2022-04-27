Киевское руководство, обрекшее на смерть и разрушение собственную страну, пытается перебросить военный кризис в Приднестровье. Храбрящиеся недотыкомки из окружения Зеленского заявляют о планах захвата артиллерийских складов в Колбасне, а также о желании «наловить российских пленных» для обмена

Ещё одним бонусом уничтожения Приднестровья они видят возможность укрепления Николаевско-Одесской (Южной) группы украинских войск двумя бригадами, которые в данный момент контролируют приднестровскую границу.

Однако все эти планы имеют мало общего с действительностью. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Украине, конечно, не мешало бы уничтожить Приднестровье, и две дополнительные бригады в Южной группе для неё были бы не лишние, и русские пленные для обмена ей нужны. Артиллерийские склады не такие неисчерпаемые, как о них любят рассказывать. Там и в лучшие времена находилось около 45 тысяч тонн различных боеприпасов (сравнимо с Балаклеей до её разворовывания и взрывов), а сейчас, после вывоза и уничтожения на месте в 2000-2004 годах примерно половины от их общего количества, там осталось от 19 до 22 тысяч тонн боеприпасов, из которых около 60% просрочены и опасны при использовании или транспортировке.

Так что самое опасное, что может произойти со складами — их взрыв. По оценке, его максимальная мощность может быть равна мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму. Но, кроме мощной ударной волны, не будет других поражающих факторов ядерного взрыва (ибо взорвутся обычные боеприпасы). Кроме того, не факт, что они взорвутся все и одновременно. Практика и опыт свидетельствуют, что взрывы на подобных складах растягиваются на несколько суток, а большую часть боеприпасов просто разбрасывает вокруг.

Наконец, вокруг складов в Колбасне нет столь высокой концентрации населения, как была в Хиросиме. Поэтому потери вряд ли превысят таковые при взрыве складов в Балаклее или под Винницей.

Арестович высказался о захвате Украиной Приднестровья © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Алексея Арестовича

Ну, и главное: склады надо ещё захватить. Как это сделать двумя украинскими бригадами (5-7 тысяч человек), развёрнутыми против Приднестровья, если приднестровская армия насчитывает 15 тысяч человек (с тяжёлой техникой, артиллерией, РСЗО и комплексами ПВО)? К тому же там находятся 2-3 тысячи российских военнослужащих.

Украинцы собираются наступать в три-четыре раза меньшими силами? Вряд ли. Планируют перебросить силы с других участков фронта? Тоже сомнительно. Приднестровская операция или даже одна лишь её угроза должна отвлечь российские силы и ослабить группировку утюжащую Донбасс, а вовсе не создавать Украине ещё один проблемный фронт, на который явно не хватает войск.

Можно, конечно, рассчитывать ударить с двух сторон, вместе с Молдавией. Но молдавская армия также не поражает численностью (5 200 человек при наличии обученного резерва в 60 тысяч человек, для сравнения, мобилизационные возможности Приднестровья — 80 тысяч человек). Воевать на два фронта неудобно, но при поддержке российских ВКС Приднестровье не только имеет все возможности продержаться длительное время, но и провести несколько локальных наступлений. Да и перспектива ракетно-бомбовых ударов по Кишинёву и другим молдавским городам вряд ли радует Майю Санду.

То есть, в нынешних условиях успех могло бы принести только совместное скоординированное и внезапное нападение Киева и Кишинёва на Приднестровье (и то не факт, что оно бы не провалилось). Между тем, организованные против Приднестровья провокации привели к повышению бдительности и упреждающему развёртыванию армии Приднестровья, а также заставили Россию обратить более пристальное внимание на регион.

Зачем всё это делалось?

США давно пытаются расширить украинский военный кризис за счёт подключения к нему Польши и/или Румынии. Поляки долго хорохорились, даже намекали на готовность выступить, если в боях против Украины примет участие белорусская армия, заявляли претензии на Калининград. Но, в последнее время, создаётся впечатление, что они решили подождать и посмотреть, насколько помогут Украине поставки западных вооружений.

Грубо говоря, Польша не против дождаться конца Донбасской операции России и уж потом решать, каким именно образом стоит действовать на украинском направлении.

Дело в том, что российские войска ведут наступление в Донбассе хоть и медленно, но довольно эффективно: нанося максимальные потери украинским войскам и минимизируя свои. Все надежды заставить российские войска выдохнуться в борьбе за укрепленные пункты и либо не довести до конца окружение Донбасской группировки, либо потерять наступательный порыв после её ликвидации (что даст Украине возможность закрепиться на Правобережье) связаны с развёртыванием новых современных вооружений, поставляемых Западом. Но боеспособность украинских войск в Донбассе падает значительно быстрее, чем ВСУ осваивают новую технику.

Американский план создания взаимно блокированной позиции по линии Днепра может банально провалиться.

Чтобы избежать худшего, американцам необходимо ослабить российское давление на Донбасс. Они пытались решить эту проблему при помощи активизации действий Харьковской и Николаевско-Одесской групп украинских войск. Но обе эти группы оказались не в состоянии создать серьёзную угрозу флангам наступающей российской группировки и, к данному моменту, исчерпав свой наступательный потенциал, перешли к обороне. Им самим требуются подкрепления для удержания текущих позиций.

В создавшихся условиях США могут рассчитывать только на румынскую армию, которую они давно готовят к совместному с поляками вторжению на Украину. Расчёт прост: кризис в Приднестровье обязательно в тянет в войну Молдавию. Румыния же не сможет пропустить такой шанс решить все свои территориальные проблемы, который выпадает раз в столетие. «Защищая» Молдавию, румыны могут занять всю Бессарабию (включая Южную) и Северную Буковину, оставив возможность разбираться с Приднестровьем России и Украине.

Движение румынской армии и занятие приднестровских территорий на правом берегу Днестра должно привлечь на Юг крупные российские силы, которые придётся взять с донбасского направления. А отсутствие дальнейшего продвижения румын должно, по идее, позволить избежать войны между Москвой и Бухарестом.

В свою очередь румынский территориальный успех может вдохновить на вторжение и Польшу. Взятие последней под контроль Западной Украины и выход на границу 1939 года должны будут обезопасить от ударов ВКС большую часть украинской железнодорожной сети, что позволит активизировать и, в значительной степени обезопасить, западные поставки на украинский фронт. Если же Россия решится бомбить инфраструктуру на занятых поляками и румынами территориях, ВС обеих стран вступят в непосредственное столкновение с ВС РФ.

В общем, американцы как всегда планируют загрести чужими руками жар. Единственная их проблема заключается в том, что поляки и румыны всё-таки не украинцы и хотят вначале получить гарантии, что НАТО вступится за них, если российские ракеты прилетят в Бухарест и Варшаву, а уж затем воевать. Американцы же хотят создать условия, при которых Польша и Румыния не смогут не воевать.

В случае с Приднестровьем таким критическим условием является начало боевых действий Молдавией. Кишинёв не зря отказался проводить аудит своего долга Газпрому, оставшись с мая без газа. Молдаване рассчитывали, что опасность резкого расширения военного конфликта на Юге заставит Россию уступить и продолжить поставлять газ практически бесплатно.

Сейчас они вместе с румынами думают, что означает российская твёрдость с газовом вопросе: Москва готова к расширению кризиса на Приднестровье-Молдавию-Румынию или Кремль блефует? Американцы убеждают румын, что всё это блеф и можно спокойно воевать. Румыны говорят, что раз блеф, то дайте гарантию, что ни одна ракета не упадёт на Бухарест. Американцы делают вид, что не услышали.

«Покрасневшее» Приднестровье, Лондон провоцирует Киев . Итоги 26 апреля на Украине © Пресс-центр МВД ПМР / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанк

Пока, однако, не получается. В Бухаресте осознают, что Будапешт помнит о своей Трансильвании, что Болгария не забыла о претензиях на всю (а не только на Южную) Добруджу. Знают там также, что можно не только Бессарабию присоединить к румынской Молдавии, но и наоборот. Конечно заманчиво в случае успеха возродить Великую Румынию образца 1920 года, но в случае неудачи можно ужаться до размеров Валахии середины XIX века.

Сейчас ситуация вдоль всей западной границы России-Белоруссии-Украины очень неустойчива. США всеми силами толкают в войну восточноевропейцев, пока окончательно не рухнула Украина. Те сопротивляются, ибо боятся, но рано или поздно это сопротивление будет сломлено. Как всегда в таких случаях время является ключевым фактором. США нужно успеть начать большую войну до краха Донбасской группировки ВСУ. России же желательно, чтобы восточноевропейцы так и не собрались воевать, даже когда она выйдет на западную границу Украины.

Момент истины наступит после начала наступления российских войск на Правобережье. Если европейцы в этот момент не решатся начать «гуманитарную интервенцию», то потом уже будет поздно (разве что Львов полякам может перепасть и то вопрос перепадёт ли).