Украинский националистический режим продолжает быть не менее русофобским, нежели был раньше — несмотря на то, что за него воюют и погибают десятки тысяч русскоязычных, русских людей — обманутых, дезинформированных, обезумевших

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Руслана Марцинкива, обращённый к беженцам с Восточной Украины: «Говорите по-украински и не забывайте, что вы в гостях». Ещё раз — вы не дома, у себя на Украине, а «в гостях».

Из социальных сетей: «Ветклиника во Львове. Получали паспорта для животных. На входе висит объявление о том, что русскоязычных не обслуживают». Известная скандалистка Лариса Ницой в азарте спора с русскоязычным Антоном Геращенко: «Кто-то этому Чупакабре, с языком орков из рта, закроет этот рот?» Владимир Зеленский не удержался и пообещал, что «ненависть ко всему русскому будет расти»; откуда-то вылезло чучело Ирина Фарион и, естественно, обвинила в несчастьях Украины (а заодно и Польши) русскоязычных, говорящих на «путинском языке»… Так себе нарратив «Единой Украины», если даже во время войны титульные националисты не забывают напоминать согражданам, кто на майданщине является человеком «первого сорта».

Информационное бедствие, постигшее Украину, состоит в том, что огромную массу русских людей смогли убедить в необходимости воевать за интересы полуиностранного олигархата, киевской верхушки, «титульной нации», но воевать так, как умеют только русские — яростно, жертвенно, упорно. Объявленные «второсортными» русские Украины сражаются с русскими, желающими денацифицировать бандеровскую Украину — пока совершенно другие люди в других местах будут получать свои политические и финансовые дивиденды.

Догавкались. О влекущих Украину в могилу © unews.pro Бандеры, Шухевича, множества иных гитлеровских прихвостней, признанная преемственность от ультранационалистических ОУН-УПА*, отсутствие раскаяния за совершенные ранее преступления (например, «Волынскую резню») диктует готовность к новым кровавым деяниям.

Опубликованное украинскими неонацистами видео, где они издеваются над российскими военнопленными, простреливая им ноги и убивая на камеру, должно развеять малейшие сомнения, с кем мы имеем дело. В данном конкретном случае — с харьковскими неонацистами Константином Немичевым и Сергеем Величко (кличка «Чили»), которые подставили под ответный удар всех харьковчан. Возможно, на то и был направлен преступный умысел.

Расправляются и с невоенными, мирными людьми — так, на другом «патриотическом» видео снято зверское избиение русского юноши Максима Черного. «Парень русский, не скрывавший своих взглядов. За это его задержали и похитили бандеровцы. И после с помощью пыток и издевательств пытались выбить информацию о единомышленниках Максима, — сообщает Telegram-канал «Харьков Z», — Снимал на телефон избиение некий Павел Кишинец — главарь движения "Права молодь". Что сейчас с Максимом, какова его судьба — неизвестно». И подобных примеров множество.

Тихая война. О переформатировании Украины © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Игорь Терехов (кстати, этнический русский и добрый знакомец вышеупомянутого Немичева) в интервью изданию «Украинская правда» уже пообещал устроить после «победы над Россией» грандиозный бал на центральной площади города.

Пока переставшие быть русскими русские (как и украинцы) находятся в иной информационной реальности, режим может не беспокоиться. Они не только слепо верят фейкам, но и готовы за них умирать. Распропагандированные — как показывают соцопросы — даже гордятся прохвостом Зеленским, который собственной невменяемостью и наглостью довёл дело до военных действий. Владимир Александрович выедет за границу серьезными и богатым человеком, а многие обычные люди пострадают, ибо поверили негодяям, перестали быть сами собой — русским людьми.

«Те, которым "стыдно, что они русские". Просьба успокоиться. Вы — не русские. Если бы человеколюбие говорило в вас, мы слышали бы ваш голос уже очень давно по поводу известных событий, — сказал после начала специальной военной операции протоиерей Андрей Ткачев, — Родина взяла на себя тяжелый и неблагодарный труд по перепрошивке завонявшегося в тотальной лжи и русофобии мира… Само собой такое раковое образование не рассасывается».

Да, будет непросто и тяжело, но необходимое лечение будет доведено до конца — ко всеобщему выздоровлению.





* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ