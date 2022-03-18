Один из главных мифов украинского государства — ложь о его «единстве». «Соборная Украина», «День Злуки», «Едина Краина» — местные пропагандисты так долго убеждали всех в солидарности народа Украины, что уверовали в собственные фантазии

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Как обычно, отличилась Галичина. В то время когда русскоязычные регионы заставляют сопротивляться «российскому вторжению» и истекать беженцами, которых киевское правительство специально не выпускает в сторону близкой им России, — на Западной Украине реализуется грандиозный план ограбления соотечественников. Мародёрство галичан дошло до такого размаха, что перестали сдерживаться даже украинские официальные лица.

«В Западной Украине цены на аренду жилья взлетели втрое-вчетверо! В отдельных гостиницах во Львове цена подскочила минимум в два раза! А где же сострадание? Где же желание помочь тем украинцам, которые потеряли свой дом или бежали от бомбежек. Это называется мародёрство!» — обратился к «патриотической общественности» известный Антон Геращенко. В том же духе высказались мэры Львова и Ивано-Франковска, но грабеж беженцев с Восточной Украины продолжается.

Бойня в Подкамне. Как бандеровцы выдавали себя за советских партизан и захватили польский монастырь © commons.wikimedia.org, nnike

Ну и, естественно, многократно описанные случаи языковой нетерпимости по отношению и без того измученным людям. «Да нафиг отдавать жизни за этих упырей?» — думают многие и проезжают в более гостеприимную Европу, которая, впрочем, тоже начинает попискивать от дикарских нравов украинских «патриотов» — то машины с русскими номерами изуродуют, то с белорусскими дальнобойщиками подерутся, то идущую к ним на родину фуру с гуманитарной помощью разграбят.

«Пока жители Центра и Востока Украины делятся последним, селят к себе беженцев и защищают родину, самые большие патриоты Украины демонстрируют всей стране свои ценности, — пишет популярный украинский ТГ-канал «Резидент». — Нас 30 лет уверяли, что Западная Украина — это колыбель нации/культуры/духа, а Восток — совок/русня/предатели. По своим местам все расставила война, которая продемонстрировала, кто как относится к Украине, пока одна часть страны лишается имущества/жилья/жизней, то другая зарабатывает на этом. Так кто патриот Украины, уважаемые львовяне? Как маршами ходить с факелами — так вы первые, а как помочь стране в трудное время, то цены задираете в 5 раз на жилье! Гнилая душенька дельцов, а не патриотов» [орфография оригинала].

Разумеется, живут на Западной Украине и нормальные люди — с чистой душой принимающие беженцев, помогающие пострадавшим людям, но речь идёт не о них конкретно, а об общей тенденции, которая получила широкий общественный резонанс, — вплоть до высказываний официальных лиц (о чем сказано выше).

Небензя обвинил Запад в лицемерии и цинизме © REUTERS, Carlo Allegri Вячеслав Чаус опубликовал видеосюжет с распаковкой присланной украинской гуманитарной помощи, где вместо маргарина оказались… куски пенопласта. Зато тех, кто получает «неправильную» гумпомощь из России, украинским солдатам даже убить не грех — как это случилось в Казачьей Лопани под Харьковом, где в результате обстрела артиллерией ВСУ покалечены и убиты люди, стоявшие в очереди за российской гуманитаркой.

А вот плакатов типа «Отстоим Харьков!» или «Киев держись, а Харьков прикроет» патриоты развешали в изобилии. Пусть там Первая столица и другие русскоязычные города сражаются, а мы тем временем хорошо подзаработаем. А потом, подозреваю, без боя сдадутся на милость победителя — как уже случалось в истории многократно.

Потому и галичанские города целы, и памятники архитектуры сохранились. И отдающие сегодня последнее схидняки-беженцы в мирное время снова поедут ими любоваться и опять повезут галичанам свои деньги. А заодно — через централизованную перекачку ресурсов — поддержат Галичину своими налогами. «Единая соборная Украина», говорите? Ну-ну.