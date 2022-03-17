У российской спецоперации на Украине есть три источника. До какой-то степени это же и составные части – в ходе операции были получены доказательства существования этих источников

Василий Стоякин: кто он © Василий Стоякин Владимиром Путиным требований по обеспечению безопасности многие наблюдатели удивлялись: с чего бы это столь сдержанный и осторожный российский лидер стал столь радикальным? А причины для этого были: на решение российских властей повлияла информация о готовности Украины начать новый этап войны против ДНР и ЛНР, а также о разработке оружия массового поражения.

Удар по Донбассу

Показная «приверженность Украины политико-дипломатическому решению проблемы» Донбасса никак не противоречила возможности попытки военного решения вопроса.

С чисто военно-технической точки зрения в пользу проведения такой операции говорило существенное количественное и качественное превосходство размещённой в Донбассе группировки ВСУ над армиями республик. Препятствовало проведению операции понимание того, что в защиту ДНР и ЛНР неминуемо вмешается Россия.

Безусловно, планы проведения наступления в Донбассе готовились с 2015 года (это прямая обязанность оперативного отдела Генштаба даже и при отсутствии политического решения), но перелом произошёл именно в политической плоскости — вероятно, в 2021 году. Украинское военно-политическое руководство почему-то решило, что российского вмешательства то ли вообще не будет, то ли у Украины будет возможность его отразить.

На чём основывалась такая убеждённость, сказать трудно. Вероятно, в Киеве считали, что Россия ввяжется в конфликт на каком-то другом направлении или же просто воздержится от серьёзного участия в украинской войне из-за готовности Запада к беспрецедентным санкциям или даже прямому вмешательству (вроде пресловутой бесполётной зоны).

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Неочевидным остаётся только масштаб спецоперации — ведь для защиты Донбасса захват Киева не требовался. Однако тут работали уже другие факторы — мало было просто сорвать нападение на ДНР и ЛНР, надо было сделать принципиально невозможным повторную попытку нападения на республики. А раз уж ставится такая цель, то логично было решать другие задачи — восстановление границ республик и организацию «коридора» как минимум до Каховки. Впрочем, тут включался второй «источник».

Ядерное оружие

Одним из важных направлений украинской пропаганды было то, что Украина являлась единственным в истории государством, которое совершенно добровольно отказалось от ядерного оружия. При этом как-то забылось, что:

а) ядерное оружие было вообще-то не украинским, а советским;

б) способность Украины поддерживать это оружие в нормальном состоянии подвергалась обоснованным сомнениям;

в) Украина «добровольно» избавилась от оружия под сильнейшим нажимом со стороны США (в СМИ даже опасались, что возможно применение военной силы).

В 2010 году США забрали с территории Украины все запасы обогащённого урана, теоретически пригодного для изготовления ядерного оружия. Уже тогда некоторые эксперты говорили, что это было нужно не для того, чтобы Украина вообще не могла обзавестись ядерным оружием, а для того, чтобы она не могла этого сделать без помощи со стороны США.

На тот момент Украине для производства ядерного оружия не хватало запасов делящегося вещества, технологии его производства (центрифуги для выделения обогащённого урана или плутония в принципе очень сложны) и отсутствие инженерной школы.

Последние два пункта непринципиальны — делящееся вещество можно получить из-за границы (причём незаметно — под видом ядерных отходов, ввозимых в хранилище на ЧАЭС), а неудачно сконструированная ядерная бомба (в США их называют «шипучками») будет той же ядерной бомбой, только меньшей мощности.

Научно-исследовательские работы, которые могли быть связаны с производством ядерного оружия, не прекращались никогда и, по мнению ряда источников, сыграли значимую роль в ядерной программе КНДР.

Владимир Корнилов: То, что сейчас происходит на Украине, – это во многом акт излечения © РИА Новости, Владимир Трефилов

Уже после начала спецоперации было заявлено, что есть сведения о передаче Украине от США оружейного плутония, а на Запорожской и Чернобыльской АЭС были получены документы и свидетельские показания, говорящие о работе по производству ядерного оружия.

Кстати, наличие ядерного или радиологического оружия вполне могло было быть фактором, который повлиял на уверенность Киева в своей способности предотвратить вмешательство России в конфликт на юго-востоке страны.

Биологические лаборатории

Недавно популярный американский телеведущий Такер Карлсон выразил удивление по поводу размещения на территории Украины американских лабораторий. Я, в свою очередь, удивился удивлению Карлсона — ведь на Украине было широко известно, что создание лабораторий с 2005 года курировали сенаторы Ричард Лугар и… Барак Обама. Тот самый — будущий 44-й президент США. Посещение Украины в связи с деятельностью биолабораторий было отражено даже в его мемуарах. Ну уж на подробности биографии собственного президента, на время полномочий которого пришёлся Майдан, можно было внимание обратить…

В общем, история с биолабораториями с самого начала проходила на самом высоком государственном уровне, и ряд украинских политиков (в последние годы — из ОПЗЖ) постоянно требовали их проверки на предмет опасности. И то сказать, ведь работы там велись со штаммами самых опасных вирусов… Но не велись почему-то с туберкулёзом, исследование которого в высшей степени актуально для Украины.

По официальному заявлению Минобороны, Россия получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине, в непосредственной близости от территории России, разрабатывались компоненты биологического оружия. Более того, речь идёт о так называемом «этнически ориентированном» оружии, т. е. заболеваниях, которые поражают людей определённой национальности.

Такие болезни действительно существуют. Например, представителям северных народностей нельзя потреблять алкоголь, а европейцам нельзя есть привычную для каких-нибудь чукчей сырую печень морского зверя. Созданием биологического и химического оружия, влияющего на людей определённой расы, а лучше — национальности, в США занимаются уже очень давно.

Сейчас украинская пропаганда насмехается над российскими данными: как же так — оружие хотят создать против русских, а лаборатории размещают на Украине? Тут придётся немного рассеять фантазии — с точки зрения США, украинцы в этническом плане ничем не отличаются от русских. Да, у них немного другой язык и культура, но биологию-то не обманешь. Ну а если вместе с русскими от биологического оружия вымрут украинцы — США-то какое дело? Тот же Обама прямо признавал, что Украина — часть России и рано или поздно её придётся отдать. Почему бы не с заражённым «этническим» вирусом населением?

Насколько далеко зашли соответствующие исследования на Украине и насколько к ним было причастно украинское военно-политическое руководство, сказать трудно, но основания для озабоченности у России, безусловно, были.

Говорят уже и о том, что на Украине мог быть разработан коронавирус. Не углубляясь в этот вопрос, отмечу, что сам коронавирус на биологическое оружие похож мало, но вот меры по борьбе с ним более похожи на противодействие биологическому оружию, чем на обычные противоэпидемические мероприятия. Если ВОЗ знала об утечке, то понятны и причины возникновения паники.

Резюме

Украинцы могут сколько угодно говорить, что спасать их не нужно. Может, они и правы. Немцы в 1945 году тоже считали, что в спасении не нуждаются, и недоумевали по поводу жестокости союзников. Только вот потом спасать их было бы поздно…

Сейчас совершенно очевидно, что украинцам нужно больше бояться своих властей, чем «оккупантов». «Оккупанты» за «живым щитом» из заложников не прячутся.

Впрочем, украинцы сейчас не имеют достаточной информации, да и психически находятся не в том состоянии, чтобы это понимать.