Американские военно-промышленные корпорации уличены в сотрудничестве с известными медиа

Ведущие западные СМИ продолжают подогревать напряженность вокруг Украины. Публикации о предстоящем российском вторжении появляются в них едва ли не каждый день, в сопровождении красочных карт, где указаны направления грядущих ударов. А комментаторы и публицисты тревожно рассказывает о растущем уровне угрозы, которая нависла над всей Европой.

Эта информационная истерия продолжается еще с осени, причем пропагандисты не утруждают себя поиском доказательств и не приводят никаких фактов. Они просто запугивают своих зрителей и читателей небрежно приготовленными сюжетами, где встречаются многочисленные нелепости и курьезные географические ошибки. И даже не считают необходимым приносить за них какие-то извинения.

Качество материала давно не играет никакой роли — эта масштабная медиа-кампания направлена на то, чтобы выключить коллективное рацио и перевести общественное сознание в режим панических ожиданий, когда люди слепо доверяют оперативно вброшенным слухам и поддерживают любые действия собственного правительства, забывая о собственных насущных проблемах, которые волнуют жителей США, Евросоюза, Великобритании и Канады.

Такая политика западных медиа вызывает протесты даже у официального Киева — поскольку из Украины бегут инвесторы, провоцируя рост инфляции и падение курса гривны.

Кулеба, Резников и Зеленский выступают в необычном для себя амплуа миротворцев и старательно успокаивают сограждан, заверяя их в том, что агрессор все же не нападет. От постоянного нагнетания обстановки заметно устали даже в самих США, где начинают задаваться вопросом — кому выгодна истерии вокруг предстоящей войны с Россией? Дело Ассанжа. Как отменяют демократию © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

«Кто выигрывает от постоянного подталкивания Вашингтона к войне с Россией? США явно ничего не выигрывают. А зачем они это делают? Это сложный вопрос. Спесь, глупость, психологические отклонения наших лидеров, массовый подкуп украинскими политиками через лоббирование, военно-промышленный комплекс Америки. И все эти факторы играют свою роль.

Военная промышленность думает, что самое время потратить денежки на военные контракты в Украине. Война с Россией, вероятно, будет очень доходной. Для ВАE Systems», — говорит об этом американский журналист Такер Карлсон, прямо указывая на интересы британская военно-промышленной корпорации.

«Чтобы понимать, что такое война, лучше всего читать аналитику и прогнозы по рынку акций оборонных компаний США. А прогнозы на ближайшие годы — после коронавирусных потрясений в отрасли — обнадеживают, так что если вы инвестор — добро пожаловать, тем более, что многие другие отрасли экономики могут сильно пострадать в связи с экономическим кризисом. И конечно же, в отчёте упоминается Украина как один из поводов вкладываться в генеральных подрядчиков правительства США в сфере обороны Lockheed Martin, Raytheon Tech, Northrop Grumman и Boeing», — пишет проживающая в Канаде украинка Катерина Павленко.

Воинственные публикации в изданиях The Washington Post и Politico выходят в тех же рубриках, где рекламируется американская оружейная корпорация Lockheed Martin. Причем, автором статьи с говорящим заголовком: «Байден должен показать, что в случае необходимости США готовы поддержать Украину в военном плане», которая внушает мысль о неизбежной войне с Москвой, является бывший замминистра обороны США Майкл Викерс — член совета директоров все той же BAE Systems. Хотя газета почему-то не вспоминает об этом факте.

«В различных изданиях появляются статьи, призывающие к вооруженному конфликту, где «спонсирующие компании» и авторы рассчитывают нажиться на этой войне», — прямо указывает статья в American Thinker.

И действительно, лоббистская кампания в медиа приносит прямую выгоду производителям оружия, которое потоком хлынуло в Украину. Эти поставки будут расти и дальше — под предлогом защиты от гипотетического российского вторжения. Авторы специального законопроекта под названием «Акт о защите суверенитета Украины», который уже представлен в американском сенате, требуют выделить полмиллиарда долларов на перевооружение украинской армии, для чего планируют выделить Киеву новые кредитные линии.

В результате этого Украина может войти в число ведущих получателей американского оружия — сразу после Израиля и Египта. А жители самой бедной страны Европы будут оплачивать эти сделки из своего кармана, за счет налогов, помогая обогащаться иностранным миллиардерам, который контролируют акции американского и британского ВПК. Их курс уже поднимается — так, в частности, капитализация Lockheed Martin и Raytheon Technologies стабильно растет с начала декабря, когда в информационном поле начали разжигать военную истерию.

Эти компании как раз и являются производителями «джавелинов» — любимого вундерваффе украинской диванной армии патриотов, которые не понимают, что приобретение нового оружия обеспечивается за счет сокращения расходов на образование, социальное обеспечение, науку и медицину.

«Интересно, зачем крупнейшему военно-промышленному гиганту проплачивать материалы, раздувающие панику по поводу «российского вторжения»? Ответ даёт экономика — стоило запеть о войне из всех розеток, и акции оружейного лобби пошли вверх: Lockheed Martin, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman — все растут в эти дни. Потому что война — это бизнес.

Торгаши потирают лапки, утопая в безмерных военных бюджетах, и впаривая нам свои стволы. Целевой аудиторией их болтовни о свободе и демократии являются простаки, которые «всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике».

Когда ВВС обещает, что «украинцы готовы рвать русских голыми руками», нужно помнить, что всё это — рекламная кампания военно-промышленного комплекса, разжигающего войну, чтобы очередной вампир мог себе яхту прикупить.

Как верно отмечает индийская писательница Арундати Рой, «вчера оружие производилось для войны. Сегодня война производится для того, чтобы продавать оружие», - комментирует эту очевидную ситуацию украинский политбеженец Анатолий Ульянов, проживающий сейчас на территории США. «Запрет на критику власти». Как работает маккартизм цифровой эпохи © CC0, Pixabay

Украина может стать крупнейшим рынком сбыта для вооружений, произведенных странами НАТО — просто потому, что это приносит кому-то большие деньги.

И никого не волнует, когда убьют их этого оружия в нищей и нестабильной стране, буквально накачанной ненавистью к выдуманным врагам.