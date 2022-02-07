Гавана выстояла – несмотря на многолетний американский прессинг и прекращение советской поддержки

Куба отмечает сегодня особый и знаковый юбилей. Ровно шестьдесят лет назад — 7 февраля 1962 года — вступили в действие положения о запрете на любую торговлю с этим карибским островом, которые установила администрация США, чтобы отстранить от власти социалистическое правительство Кастро.

Строго говоря, санкции начали внедряться еще в 1960 году, вскоре после победы Кубинской революции, которая сбросила проамериканский режим Батисты и угрожала интересам американского бизнеса. Республиканская администрация Дуайта Эйзенхауэра ограничила импорт кубинского сахара, чтобы закрыть для кубинцев традиционные рынки сбыта на континенте. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Одновременно запрещалось поставлять Гаване любые товары — за исключением медикаментов и продуктов питания, на которые впоследствии тоже ввели большие ограничения. А в 1962 году президент-демократ Джон Фицджеральд Кеннеди подписал указ о полном запрете ввоза кубинских товаров на территорию США, сохраняющий свое действие в наши дни.

Попытка сместить Кастро силой — с помощью хорошо подготовленной армии кубинских контрреволюционеров — полностью провалилась. Американские корабли высадили их в районе Залива Свиней, поддерживая с воздуха авиацией. Однако кубинские войска во главе с Фиделем оперативно сбросили этот десант в море. Причем, побывав в этом месте спустя много лет, я убедился, что местные жители до сих пор гордятся этой давней победой. Вызов гегемонии. Латинская Америка возвращается в глобальную политику © РИА Новости, Мария Плотникова / Перейти в фотобанк

Пентагон подготовил план прямого военного вторжения на Остров Свободы, с его последующей оккупацией — что стало фактическим прообразом будущей войны во Вьетнаме. Но это могло привести к прямому военному конфликту с Советским Союзом, угрожая США огромными потерями и ущербом. В результате, по итогам драматичного Карибского кризиса Кеннеди не решился на начало новой мировой войны — полагая, что кубинцев можно задушить с помощью тугой удавки эмбарго.

Вашингтон уже в то время координировал свои действия с сателлитами из военного блока НАТО и де-факто оккупированной американскими войсками Японией, которые послушно поддерживали спущенные им сверху распоряжения. А это автоматически отсекало Кубу от стратегически важных рынков западноевропейских стран, Канады и большинства государств Латинской Америки, где тогда господствовали полностью зависимые от США диктаторы, помешанные на борьбе с «агентами московского коммунизма».

Белый дом рассчитывал поставить кубинское правительство на колени, потому что после обретения формальной независимости от Испании тропический остров сразу же превратился в колонию Североамериканских Соединенных Штатов, и полностью зависел от торгово-экономических связей с северными соседями.

На Кубе не было достаточного количества природных ресурсов, а сама страна представляла собой до революции слаборазвитую «аграрную сверхдержаву», с плантациями сахарного тростника, табака и фруктов. На этом держалась вся местная экономика — не считая борделей и казино, которые открыли на острове американские мафиози.

Санкции лишили кубинцев всего самого необходимого, потому что большинство товаров завозилось прежде из-за границы — начиная с горючего и автомобилей, и заканчивая иголками или спичками. Большинство товаров на магазинных прилавках были сделаны на территории США, а на острове не было ни одного крупного промышленного предприятия. Казалось, что Гавана не сможет выстоять перед системным и жестким экономическим прессингом со стороны Вашингтона, который рассчитывал парализовать повседневную жизнь кубинцев — спровоцировав на острове настоящие голодные мятежи.

При этом, США проводили против Кубы активную подрывную деятельность, которую назвали бы сейчас гибридной войной — потому что правые кубинские эмигранты регулярно атаковали свою родину с секретных военных баз на территории США. Французское судно «Ля Кувр» было взорвано прямо в порту Гаваны — в результате этого теракта погибло свыше ста человек. А крупная биологическая диверсия спровоцировала на острове эпизоотию и привела к падежу скота.

«Сотрудники американской разведки на рыболовном траулере прошлись вдоль берега острова Навасса и вылили содержание флакона с вирусом африканской свиной чумы… Шесть недель спустя Куба испытала на себе первую вспышку свиной чумы в Западном полушарии; стада свиней были уничтожены, в результате чего произошел серьезный дефицит свинины, главного продукта нации», — рассказывает известный американский журналист Уоррен Хинкл в книге «Рыба красного цвета: тайная война против Кастро».

По оценкам кубинских властей, ущерб от блокады составил не менее 150 миллиардов долларов. Тем не менее, кубинское правительство сумело выстоять, не поддавшись на политику тотального давления со стороны могущественного соседа.

Конечно, Гавана прежде всего опиралась на всестороннюю поддержку со стороны советских союзников, которые тратили на это миллиарды рублей. Однако правительство Кастро не проедало эту щедрую и практически безвозмездную помощь. Кубинцы инвестировали средства в развитие промышленности, образования, науки и медицины, и добилось в этом определенных успехов, которые были признаны во всем мире.

Американский оскароносный режиссер Майкл Мур рассказал в своем фильме о том, как простые американцы пробираются на блокадную Кубу ради лечения — потому что медицинские услуги в США являются для них слишком дорогими, и недоступны для бедных граждан.

Все это помогло Острову Свободы в девяносто первом году — когда распался СССР, и кубинскому руководству приходилось выживать за счет собственных сил и ресурсов, в условиях непрекращающегося эмбарго, перед угрозой военного вторжения США, которым больше не надо было бояться ядерного конфликта.

Несмотря на тяжелые испытания, Куба сумела сохранить свой строй и даже не сворачивала помощь странам третьего мира, которую традиционно оказывают кубинские медики. Эта помощь даже расширилась, охватив некоторые республики распавшегося Советского Союза. По личной инициативе Фиделя Кастро на острове лечили украинских детей, пострадавших от последствия Чернобыльской катастрофы — хотя сами кубинцы жили тогда в нехватки самых необходимых товаров.

Кубинское правительство продемонстрировало изрядную гибкость, но никогда не отказывалось от основных идеологических принципов. Тропические пляжи открыли для многочисленных туристов, которые приносили в страну валюту, на острове начали работу совместные предприятия с привлечением иностранного капитала. Но власть в стране по-прежнему находится в руках Коммунистической партии, а основные финансово-экономические активы остаются под контролем у государства.

Эта система работала в течение тридцати лет, доказывая этим свою жизнеспособность и стойкость. Однако пандемия подорвала туристическую индустрию, и сегодня Куба переживает времена серьезного социального кризиса, который дополнительно осуществляет американская экономическая блокада. Прошлым летом ООН в очередной раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические санкции против острова. Ее поддержали 184 страны. Против голосовали только США и Израиль, а три государства приняли решение воздержаться. Среди них была и зависимая от американского влияния Украина, которая предпочла забыть о спасенных после Чернобыля детях. «База Кремля на Кубе». Какой она была на самом деле © AP, Cristobal Herrera

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригеc Париллья назвал экономическую блокаду масштабным нарушением прав человека, отмечая, что она мешает покупать медицинское оборудование, необходимое для борьбы против коронавируса. Однако Остров Свободы учится выживанию в новых условиях пандемии. Кубинские медики успешно испытали сразу пять собственных вакцин против Covid-19, а правительство готовит новые экономические меры, рассчитывая смягчить карантинные удары по экономике.

Получится ли это — покажется время. Но опыт сопротивления американским санкциям, которые были введены против Кубы еще шестьдесят лет назад, только усиливает сегодня свою актуальность.