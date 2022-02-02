По мере приближения мистической даты 20022022 (и ещё более мистической – 22022022) растёт активность «отражения российской агрессии против Украины» на международной арене. С целью удовлетворения этой активности накануне неминуемого «вторжения» уже запланировано заседание Совбеза ООН. Потому что – а вдруг Путин нападёт, а ООН не в курсе?

По мнению представителя России Василия Небензи, заседание СБ ООН 17 февраля по «Минску — 2», скорее всего, будет посвящено его невыполнению со стороны Киева. Что выглядит актуальным после признаний секретаря СНБОУ Алексея Данилова.

Небензя, конечно, знает больше, но он связан дипломатическим этикетом, потому кое-чего сказать не может. Я знаю меньше, но могу кое-что предположить, исходя из имеющейся открытой информации. Не думаю, что я ошибусь, если напишу без «скорее всего» — заседание 17 февраля будет посвящено двум вопросам:

Во-первых, санкциям против России в связи с состоявшимся 20-22 февраля вторжением на Украину.

У меня нет ошибки с временами. Это не английский язык с его прошедшим в будущем и прочими плюсквамперфектумами. «Вторжение» действительно уже состоялось. Ну сами подумайте — неужели все самые честные СМИ, руководствующиеся исключительными журналистскими стандартами ВВС, врут? Да нет, чепуха какая-то… Не могут они врать.

Напряжённость медийной кампании достигла уже той остроты, когда нужно будет устроить «войну с Албанией», как это было в фильме «Хвост виляет собакой». Возможно она начнётся в реальности — с провокаций украинских войск в Донбассе. А возможно даже и без этого обойдётся — что мешает CNN снять репортаж из бомбоубежища, в котором спасаются от путинских бомбардировщиков львовские дети? Правильно — только отсутствие бомбардировщиков. Ну так для этого Голливуд есть.

Так что можно не сомневаться — даже если Россия к 17 числу окончит учения (не окончит — «Союзная решимость» продолжается до 20 февраля) и отведёт войска, на мнение Запада о том, что она готовит вторжение это никак не отразится. Россия существует? Существует. С Украиной граничит? Граничит. Какие вам ещё нужны доказательства?

Остаётся, разумеется, вероятность (надо сказать — довольно высокая), что в СБ ООН всё же «вторжение» состоявшимся не признают. Это ведь не CNN. Тут нужны какие-то более основательные доказательства, чем журналистские фантазии. Но в готовности и намерении напасть — обвинят. И потом объявят, что только непокобелимая (ошибка? не, пусть так будет…) решимость США и союзников остановила агрессию.

Во-вторых, санкции против России в связи с невыполнением ею Минских соглашений.

Вы хотите сказать, что в Минских соглашениях ничего не сказано относительно того, что должна делать Россия? Я их тоже читал. Действительно — не написано. А вы возьмётесь объяснить это ну хотя бы Ангеле Меркель? Я не возьмусь.

С самого начала общее мнение Запада состояло в том, что ответственность за выполнение Минских соглашений несёт Россия. Это следует хотя бы из того, что санкции были введены против России, а не против Украины. Что бы ни было записано в Минских соглашениях никто конфликт в Донбассе гражданской войной не считает — иначе бы заблокировали поставки вооружения, как это принято делать в таких случаях.

Украина не выполнила Минские соглашения в 2015 году. Особой озабоченности это не вызвало — в соглашениях сроки не обозначены, но предполагалось, что реализованы они будут примерно за год.

Позже был принят ряд решений фактически исключающих выполнение соглашений. Например, в феврале 2018 году Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса, чем на законодательном уровне отказался от Минска-2 — о каком урегулировании внутреннего конфликта может идти речь, если территория оккупирована иностранным государством? А летом 2020 года Верховная Рада запретила проведение выборов в Донбассе до восстановления контроля Украины над этой территорией, в то время как в Минских соглашениях чёрным по белому написано: «восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов».

На этом фоне заявления Данилова никакой роли не играют. Тем более, что по украинским законам право высказываться относительно позиции государства по внешнеполитическим вопросам имеют только президент и министр иностранных дел. Секретаря СНБОУ в этом списке нет.

В общем надо понять простую вещь — Украина уже давно вышла из Минских соглашений. Но страны-гаранты никакого внимания на это не обратили. Разве что МИД России высказался в том смысле, что, дескать, нехорошо такие решения принимать. Охрана продолжает стеречь склад, который давно сгорел. Служба такая!

Но отвечать за сгоревший склад кто-то должен и этот кто-то уже назначен. Отдуваться теперь придётся Небензе.

Итак, подводим итоги заседания СБ ООН: Россия вторглась, ну или попыталась вторгнуться на Украину и тем самым порушила Минские соглашения, которые теперь Украину уж точно выполнять не нужно. Нужно заключать новые соглашения и тут уж Россия Донбассом и Крымом не отделается…

Впрочем, итогового решения принято не будет — у России право вето. К тому же на последнем заседании СБ ООН Китай явно взял сторону России.

Что же дальше? А дальше — ничего особенного. Большая игра будет продолжаться. Не вторгаться же в самом-то деле на территорию Украины с тем, чтобы заставить её выполнять Минские соглашения? Хотя Запад, кажется, имеет в виду именно это — другого варианта исполнения Россией соглашений не существует в природе.

Впрочем, на общем фоне практически упущенной осталась одна важная деталь. Вот, например, прилетел в Киев Борис Джонсон и заявил, что санкции против РФ будут активированы, как только нога российского солдата ступит на землю Украины. Не он первый, кстати, это сказал.

И тут есть два «но»:

— Россия присутствие своих войск в Донбассе не признаёт, в то время как «весь цивилизованный мир» считает Донбасс «оккупированной территорией»;

— то, что нога российского солдата стоит в Крыму, даже Россия не отрицает.

Итак — нога ступила. А санкции где? Вы ж обещали!

Получается, что Запад, как минимум, де-факто признаёт, что Крым и территории ДНР и ЛНР Украиной уже не являются. Причём, судя по тому, что украинское руководство не протестует, оно тоже в курсе такой возможности.

Ну и, опять же, не могу не отметить — западные СМИ уже про саму Украину пишут, в общем-то, в этом самом плюсквамперфекте… Её списали. Просто в планах значится списать не с концами, а с нанесением ущерба противнику (путём введения упомянутых санкций и поддержки националистического подполья). Но в целом будущее Украины определено — она вернётся под российский контроль. А дата… Ну вот грех не воспользоваться красивым сочетанием двоек и нулей. Но любая другая дата тоже подойдёт.