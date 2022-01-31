Дмитрий Выдрин, известный украинский и российский политолог и политтехнолог, рассуждает о науке и энергетике на Украине и не только

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Лично в моем сознании мир окончательно разделился. В бесконечном хаосе стран и наций, режимов и публикаций как в групповой Кама-сутре, все же проглядывают два базовых персонажа. Про себя я их называю условно «творцы» и «продавцы». Повторюсь, это деление условно, но очевидно. Есть, есть сторона, где главное удовольствие — создать. И есть, есть сторона, где базовая интенция — продать…

Причем, эти страсти даже получили законченное концептуальное идеологическое воплощение. Помню, как сидел в тбилисском кабинете Бендукидзе. Главный грузинский реформатор, ритмично колыша необъятным чревом, исступлённо кричал: «Наша официальная идеология — продать всё, кроме совести!» А я отвечал: «Каха Автандилович, если продаешь всё, то обычно и совесть идет прицепом.»…

Короче, окончательно столкнулись два мира. Один мир сам себя называет «рыночным». И правильно. Здесь продается всё. И не только совесть, но даже отпущение грехов в виде официальных индульгенций. Яркий мир красочных распродаж, элегантных торговых консультантов с горным загаром, красивых продажных женщин с тонким парфюмом…Эх, нам так не жить! Да и им, пожалуй, тоже — исчерпалась торговая база этой экономической системы.

Выдрин: Россия вступает не в новый год, а в новый мир © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Непростой выбор. Поэтому так горячо на Донбассе. Хотя это всего лишь мимолетный эпизод, разворачивающегося вселенского столкновения мажористых офис менеджеров и угрюмых заводских инженеров. Но об этих подробностях пусть расскажут другие. Мы о другом. О главном.

Проблески главного я лично более явно увидел за прошедшую неделю совсем в другом месте. Во-первых, в космосе, где вдруг совсем потерялся несмышленый украинский спутник «Сiч —2-30». Во-вторых, в солнечной Центральной Азии, где сразу три замечательных страны накрылись одним блэкаутом. Вот об этом бы и поговорить поподробнее.

Начну про бедный спутник. А потом уже «про реактор, про любимый лунный трактор». Итак, у меня зазвонил телефон. Давненько это было, но детали помню. Звонил мэр маленького курортного городка Боярки. Он выяснил, что я фактически вырос там на микроскопической семейной дачке. Пригласил приехать, пообщаться. Мол в городском бюджете, в силу роста цен на участки, появились приличные средства. Вот и возникла у молодого амбициозного руководителя идея возродить былую славу городка.

Например, хотел воссоздать местный театр поэзии имени Надсона, фестиваль самодеятельной песни, художественные студии, библиотеки, великолепные музеи… Пригласил меня с командой прописать концепт духовного возрождения полиса. Ренессанс…

Мы объездили весь городок и я отказался. «Вот мои денежки…» — демонстрировал политик толстые пачки банкнот. А я говорил про другое. Про то как в юности проезжал по пути на дачку бесконечный забор с тремя проходными. Там, по слухам, располагался секретный завод спутниковой навигации. Именно оттуда пять тысяч инженеров, наладчиков, технологов, выходя за проходную шли в Театр поэзии, в студии самодеятельной песни…

Потом завод продали зарубежной фирме по торговле рыбой. Проклятую совковую режимность сняли. Пара сотен забуханных бывших электронщиков фасовали рыбную требуху.

Зарабатывали, конечно, не плохо, но вот заманить их в «театры» было бы проблематично. Пришлось объяснить мэру, что у тех, кто торгует плавниками, немного другие духовные запросы, чем у тех, кто шевелит мозгами.

Хотя, кто то ж сварганил «Сiч»? Может бывший главный инженер, стирая рыбий жир с ватмана, украдкой чертил в подсобке навигационный экстремум. Но природу не отманишь — спутник потихоньку слинял с космического поста в созвездие Рыб. Там наверное большая распродажа…

Я к тому, что переход системы из режима «творец» в режим «продавец», всегда сопровождается обвальной деинтеллектуализацией. Умные люди плохие покупатели. Голова забита другим. Ту же Украину, переводя в состояние «продавца», Запад уже замучился «под рынок» чистить. Уже, вроде, ни одного производства не осталось, а они все о спутниках бредят.

Поэтому, вторым или параллельным шагом такого превращения, является дерусификация. Ведь русский язык — не просто «вторая сигнальная» система, не просто способ общения, но и матрица сохранения особых культурных особенностей и цивилизационных черт.

И можно, конечно, только представить как бесит наших западных партнеров вечный русский «умняк» — неуемное желание, что-то творить; дикая страсть изобретать; безудержная воля создавать… И можно только представить как они боятся нападения России на ту же несчастную Украину. Ведь заставят ее бедолагу опять строить спутники, открывать научные школы и создавать самодеятельные театры…Какой тогда из страны продавец, хотя бы собственных ресурсов?

Тут, явно одной деинтеллектуализацией, даже в купе с дерусификацией, не отделаешься. Тут мало закрыть все научные школы, разрушить все сложные технологические циклы, разорвать логистические цепочки или, даже, перевести национальный язык с природной кириллицы на инородную латиницу. Тут еще нужна особая стенобитная артиллерия. Демократия называется!

Самое лапидарное определение «демократии», кстати говоря, дал мой хороший приятель Михаил Леоньтьев: « Демократия — это когда начальство ссыт своих подчиненных». По сути согласен, хотя и не умею так рельефно формулировать свои мысли. Напомню как возник знаменитый «крымский блэкаукт» — обесточивание полуострова на целую длинную зиму. Тогда сработала именно «демократия» по-леонтьевски.

Помните, рядовые вояки нацбатов взорвали опоры энергосистемы, соединявшей полуостров с материком. Их начальство, кстати, было против. Наверное представляло как отключение от тепла и света больниц, роддомов, школ, детских садиков скажется на «проукраинских настроениях» местных жителей. Да, оно было против инициативы подчиненных, но испугалось их остановить. Демократия!

Казахстан как зеркало русской эволюции. Часть II. Прогностическая

И тут вспоминаю еще одну давнюю личную историю. Двадцать второго декабря одного из прошлых годов, мы праздновали день Узбекского энергетика с местным профильным министром. Закусывали шашлычком под названием «лампочки». На деле это были просто яйца барана, но деликатный владелец чайханы придумал такой вот эвфемизм. Я предложил переименовать вкуснейшее блюдо в «шашлык энергетический», что гостеприимный хозяин тут же и сделал.

Потом выпили с министром за Теслу. Я когда-то писал о гении статью в Европе и считал его величайшим создателем философии электричества. А у министра в детстве был детекторный приемник с конденсатором «тесла». Никола был величайший творец, но умер в бедности как плохой продавец. Наш человек!

Этот министр мне и рассказал про новую концепцию энергокольца Центральной Азии. Каждое второе слово там было "демократизация", а каждая третья фраза «рыночные отношения». Плюс еще про инвесторов в интимной сфере генерации — французских, турецких, английских, саудовских… Ну и по мелочи о «ветряках», «солнечных батареях» и прочей гретомании…

Я тут же вспомнил слова одного моего знакомого в руководстве энергосетей Штатов. Он говорил, что в энергетики демократия всегда заканчивается замыканием. А рыночные отношения — гарантия блэкаута. Ну, все равно как ввести «рыночные отношения» на поле боя…

К тому же я приехал на встречу с министром прямо с некогда знаменитого Ташкентского авиационного завода 84. Он тоже имел много проходных на десятки тысяч рабочих. Даже гордился собственной станцией метро. И выпустил не только десять тысяч воздушных лайнеров, но и космические Бураны. Директор тогда показал мне образцы основной продукции — механические весы в виде качающихся голов уточек. Рыночные отношения тогда победили и самолеты узбекам продавали американцы. Еще победила демократия — директор, хоть и Герой труда, но этнический русак, явно побаивался своих более титульных подчиненных. Потому и готов был выпускать базарных «уточек» вместо заоблачных «лебедей»…

Правда давно это было. Сейчас в Узбекистане и президент другой и, соответственно, министр. Президента Шавката Мирзиёева уважаю. Хочет возродить авиапредприятие, чтобы опять появились в стране инженеры-созидатели экстра класса. Планирует создать атомную энергетику с моими любимыми «реакторами», а главное со своими мозговитыми атомщиками. А там, где делают самолеты и расщепляют атом «базар но пасара».

Наверное быстро найдут и причину недавней катастрофы: может это просто нехватка резервных мощностей дома. Или в соседней Киргизии. А может разрыв мощностей в Казахстане. Может баловство майнеров. Может элементарный технический износ энергокольца. Может происки зарубежных «партнеров», напоминающих о правах инвесторов на этот благодатный край…Найдут. Если, конечно, устремятся в сообщество творцов. Или не найдут. Если не преодолеют культ продавцов. Рыночные отношения — дело тонкое.

И наконец, самое главное. У меня есть два очень разных, но одинаково талантливых и проницательных знакомых. Профессор Сергей Очкивский из Питера и министр по энергетики и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков. Оба они полагают, что главным трендом на необъятных евразийских просторах в этом году будет отнюдь не тотальная война. Напротив — тотальное созидание на базе общей энергетической стратегии. Энергия ведь не только созидает, но и объединяет.