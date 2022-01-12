Пока в мире происходят тектонические изменения — события в Казахстане, эпидемия коронавируса, переговоры России и США — в украинском болоте всё без изменений: озабоченные «активисты» устраивают скандалы, власти продвигают идиотские инициативы, народ погружается в бездну тарифомора. Украинская квазистабильность — это некая разновидность морга

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Да, это тот самый Львов, где в марте и декабре прошлого года неонацисты нападали на уличных музыкантов за песни на русском языке, русскоязычная культурная деятельность запрещена особыми постановлениями от 18 сентября 2018 № 745 и 7 октября 2021 № 228, а местные бездельники в облсовете «переименовали» Россию в «Московию».

Характерно, что в 1931 году (когда Львов входил в состав диктаторской Польши, с которой так яростно боролась ОУН (запрещённая в РФ организация — Ред.) украинцев в нем насчитывалось всего 11,3% (35 157 человек), но получать образование на родном языке им не возбранялось и украинская гимназия функционировала. А теперь, когда у власти истинные «украинские демократы», многим даже петь на родном языке нельзя.

Менталитет провинциального ПГТ на Украине закамуфлирован под «национальную идентичность», но это не значит, что все поголовно превратились в национал-дегенератов. Регулярно появляются видеоролики, в которых граждане Украине говорят о дружбе с Россией, о своём неприятии войны, о нежелании исповедовать русофобские идеи украинского ультранационализма. Нередко авторов видеороликов отслеживают и унижают местные неонацисты, но, тем не менее, люди продолжают говорить.

Пережеванные революцией. У украинского «достоинства» истек срок годности © AFP, Genya SAVILOV видео с девушкой в форме Нацгвардии Украины, которая рассуждает о нормальных отношениях между народами. «Нет плохих наций, есть плохие люди. Ребят, я люблю как и Украину, так и Россию, так и Казахстан, так и Армению, — рассуждает девушка, — я люблю Украину и не хочу, чтобы о ней плохо отзывались. Мне нравится Россия, и я тоже не хочу, чтобы о ней плохо отзывались».

У майданщиков подобные факты вызывает самую настоящую истерику. Редактор одного из наиболее агрессивных националистических изданий — журнала «Український тиждень» — Дмитрий Крапивенко разразился погромной статьей о российском влиянии в среде украинской молодежи.

«Несмотря на очевидные успехи в блокировании российских соцсетей, интернет остается территорией российского влияния: нынешние украинские дети и дальше потребляют терабайты рэпа, смешного видео и другой "ненапряжной" инфопродукции made in Russia, — бьет тревогу националист. — Тинейджеры, большинство из которых никогда не было в Москве, Петербурге или где-либо в РФ, составляют весомую долю аудитории современных молодежных российских опинион-мейкеров. Поэтому всех фильмов, снятых в Украине, изданных здесь книг, местных блогеров, ютуберов, тиктокеров недостаточно — баланс сил не в нашу пользу».

Другой майданный «интеллектуал» с лицом непросыхающего «патриота» — журналист Айдер Муждабаев — не нашёл ничего лучшего, чем пожаловаться в соцсетях на русскоязычную девушку, обидевшую его в баре. «Девушка, ваше поведение казанское, вы ведете себя как в Москве, как ведут себя кацапы, — демонстрирует свой "юмор на лестнице" пан Муждабаев, — все плохое, что есть в Украине, то, что я вижу, оно связано с русскоязычностью. Это не всегда обязательно, есть русскоязычные ветераны войны, но все гадкое — оно точно русскоязычное почти на 100%». Написал он это, разумеется, на русском языке, на коем всегда и общается.

Оказывается, задача переформатирования нормальных людей сложнее, нежели обманом захватить власть, оккупировать страну, ограбить народ и всё переименовать. «Когда мы проводили декоммунизацию, особенно в южных и юго-восточных областях, то, снимая старые названия, Ленина или Октябрьской революции, обнаруживали прежние, досоветского периода — Екатерининские или Потемкинские, — на семинаре по «деколонизации» в Одессе жалуется украинский историк Богдан Короленко. — Снимая коммунистический пласт, мы наталкивались на пласт имперский. Поэтому должны быть государственные механизмы, например, как об осуждении коммунистического режима, которые позволили бы переименовывать топонимические объекты и демонтировать памятники известным деятелям Российской империи».

«Щедрик, ведрик, Гитлер — мошенник!». Запрещенные советские колядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko

«Надо показать молодежи, что это устаревший продукт, что Русский мир дает патриархальную культуру — лапти, свечи, балалайки, ненужный хлам», — продолжает бредить вышеупомянутый профессор Савченко, и, сам того не желая, уничижает значение дидуха, колядок и рождественских вертепов для духовной жизни Незалежной. Да и значение свечей во время тамошнего энергетического кризиса пан Савченко явно недооценивает.

Как бы в ответ ему 9 января сего года сознательные украинцы установили очередной мировой рекорд: в селе Подгорье Иван­о-Франковской области сразу 4471 патриот Украины хором исполнили колядку «Нова радість стала». Империи такие достижения и не снились.

Ещё один знатный «патриот», львовянин Остап Дроздов повторяет (вслед за за Бандерой), что украинство надо настойчиво продвигать из сёл на города, дабы вытеснить из русских городов всё русское и насадить там новую «историю». «Украинцев и украинского было больше в сёлах, а не в городах. Свою роль уже выполнили, но этого мало, сейчас историю делают города, — проповедует Дроздов в эфире телеканала "ТРК Вика", — украинское должно быть очень современным, оно должно заходить в те сферы, которые мы, украинцы, проиграли. Эти сферы — это города, высшая богемная среда, там, где модно быть немножко по-русски».

Вообще-то, в городе принято быть цивилизованным и терпимым человеком, чего об украинских неонацистах, русофобах и майданщиках никак не скажешь. В Казахстане таких называют мамбеты, на Украине — рагульё, в Харькове — лохами. И не важно, что многие из них давно живут в мегаполисах, а некоторые выучили пару иностранных словечек — к городу они отношения не имеют. К культуре и цивилизации, впрочем, тоже.