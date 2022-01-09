В посленовогодние дни почти одновременно прозвучали два практически не связанные между собой заявления. Но если задуматься, они весьма объемно создают образ современной Украины

Первое заявление прозвучало из уст британского министра иностранных дел Лиз Трасс.

«Мы не согласимся с кампанией, которую Россия ведет, чтобы ниспровергнуть своих демократических соседей. Они ложно представили Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Россия здесь агрессор. НАТО всегда был оборонительным союзом», — сказала госпожа Трасс, и это воистину восхитительно. НАТО «обороняющееся» бомбардировками беззащитной Югославии или вторжением в Афганистан вполне согласуется с Украиной как «демократической» страной. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

И буквально в тот же день (и это вторая новость) «демократический сосед» не без гордости отчитался об очередной порции цензурных запретов. Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что в 2021 году запретил ввоз 73 книг из России. По мнению киевских цензоров запрещены издания, содержание которых якобы направлено на «ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание религиозной вражды». Всего в запретном списке от «демократического соседа» изданных в России 288 книг, причем одна из них — мой сборник «Унесенные майданом. Украинский дневник», в котором я, как автор, не припомню ни призывов к религиозному вражде, ни пропаганды насилия.

Характерно, что ведает цензурной работой в Госкомитете по телевидению и радиовещанию тамошний зампред Богдан Червак — лидер ультраправой Организации Украинских Националистов*. И при попустительстве таких, с позволения сказать, «компетентных специалистов» на Украине активно распространяется литература иная. Так пресса сообщает о шокирующем подарке от интернет-магазина гипермаркета «Эпицентр». За 1499 гривен на сайте «Эпицентра» предлагалось купить «подарочный комплект» из трёх книг: «Моя борьба» Адольфа Гитлера, «Международное еврейство» Генри Форда и «Крысолюди» Орея Волота. И даже кроссворды: на Украине запретили печатать на русском © pixabay

Первые две книги в представлении не нуждаются, а о последнем опусе на одном из экстремистских сайтов говорится дословно следующее: «Автор обнажает тайные методы и способы проникновения крысолюдей в человеческие ряды, раскрывает отлаженный ими механизм оболванивания, разложения и уничтожения землян. Великий духовник нашей цивилизации, который работал над этой рукописью всю жизнь, разработал блистательное учение: яркий и сильный путь освобождения человечества от тирании крысолюдей». Если кто ещё не догадался — речь идёт о «всемирном еврейском заговоре»..

Но в условиях «украинской демократии» это разрешено, а, скажем, издание «Загадки малорусской истории. От Богдана Хмельницкого до Петра Порошенко»» авторства прекрасного киевского историка Александра Каревина — запрещено. Запрещены не только сотни книг и фильмов, но и множество СМИ, некоторые социальные сети и даже конкретные люди, но в их защиту никто из западных правительств не выступает. Россия-США: мирные переговоры на фоне провалившегося мятежа © © REUTERS / Mariya Gordeyeva

Хотелось бы понять: почему называя Украину «демократией» западные блюстители «прав человека» умалчивают об арестах оппозиционных политиков (в частности, Виктора Медведчука), нарушении прав национальных меньшинств («Закон и мове» и другие дискриминационные акты), игнорируют факты сотрудничества украинской власти с ультраправыми группировками, вроде неонацистских «Азова» и «C-14». Почему-то не слышно комментариев «западных партнёров» по поводу остановившихся расследований политических убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета или массового убийства одесситов 2 мая 2014 года.

Высокомерное выражение лица — ещё не признак ума. Надо хотя бы самим себе отдавать отчёт, с какими отбросами в одной лодке вы оказались. Вот руководитель промайданнного телеканала ATR Айдер Муждабаев публично обозвал украинок, «не желающих защищать страну» (видимо, вместе с Великобританией) «самками крепостных». Британская министерша и тамошние «прогрессивные» феминистки не хотят высказаться насколько это «демократично»?

Хотелось бы также уточнить, насколько правительство Ее Величества приветствует факельные марши «украинских патриотов» в честь эсэсовцев и прогитлеровских коллаборационистов. Для сравнения: после марша националистов 1 января сего года посольство Израиля на Украине прямо заявило, что «прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста». А что же госпожа Лиз Трасс?

Молчат — значит поддерживают. И пока западными правительствами нынешняя Украина будет считаться «демократией» — демократиями нельзя считать сами покровительствущие людоедскому режиму страны Запада.

*Организация, деятельность которой запрещена в РФ