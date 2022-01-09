Первое заявление прозвучало из уст британского министра иностранных дел Лиз Трасс.
«Мы не согласимся с кампанией, которую Россия ведет, чтобы ниспровергнуть своих демократических соседей. Они ложно представили Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию. Россия здесь агрессор. НАТО всегда был оборонительным союзом», — сказала госпожа Трасс, и это воистину восхитительно. НАТО «обороняющееся» бомбардировками беззащитной Югославии или вторжением в Афганистан вполне согласуется с Украиной как «демократической» страной.
И буквально в тот же день (и это вторая новость) «демократический сосед» не без гордости отчитался об очередной порции цензурных запретов. Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что в 2021 году запретил ввоз 73 книг из России. По мнению киевских цензоров запрещены издания, содержание которых якобы направлено на «ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание религиозной вражды». Всего в запретном списке от «демократического соседа» изданных в России 288 книг, причем одна из них — мой сборник «Унесенные майданом. Украинский дневник», в котором я, как автор, не припомню ни призывов к религиозному вражде, ни пропаганды насилия.
Характерно, что ведает цензурной работой в Госкомитете по телевидению и радиовещанию тамошний зампред Богдан Червак — лидер ультраправой Организации Украинских Националистов*. И при попустительстве таких, с позволения сказать, «компетентных специалистов» на Украине активно распространяется литература иная. Так пресса сообщает о шокирующем подарке от интернет-магазина гипермаркета «Эпицентр». За 1499 гривен на сайте «Эпицентра» предлагалось купить «подарочный комплект» из трёх книг: «Моя борьба» Адольфа Гитлера, «Международное еврейство» Генри Форда и «Крысолюди» Орея Волота.
Первые две книги в представлении не нуждаются, а о последнем опусе на одном из экстремистских сайтов говорится дословно следующее: «Автор обнажает тайные методы и способы проникновения крысолюдей в человеческие ряды, раскрывает отлаженный ими механизм оболванивания, разложения и уничтожения землян. Великий духовник нашей цивилизации, который работал над этой рукописью всю жизнь, разработал блистательное учение: яркий и сильный путь освобождения человечества от тирании крысолюдей». Если кто ещё не догадался — речь идёт о «всемирном еврейском заговоре»..
Но в условиях «украинской демократии» это разрешено, а, скажем, издание «Загадки малорусской истории. От Богдана Хмельницкого до Петра Порошенко»» авторства прекрасного киевского историка Александра Каревина — запрещено. Запрещены не только сотни книг и фильмов, но и множество СМИ, некоторые социальные сети и даже конкретные люди, но в их защиту никто из западных правительств не выступает.
Хотелось бы понять: почему называя Украину «демократией» западные блюстители «прав человека» умалчивают об арестах оппозиционных политиков (в частности, Виктора Медведчука), нарушении прав национальных меньшинств («Закон и мове» и другие дискриминационные акты), игнорируют факты сотрудничества украинской власти с ультраправыми группировками, вроде неонацистских «Азова» и «C-14». Почему-то не слышно комментариев «западных партнёров» по поводу остановившихся расследований политических убийств Олеся Бузины и Павла Шеремета или массового убийства одесситов 2 мая 2014 года.
Высокомерное выражение лица — ещё не признак ума. Надо хотя бы самим себе отдавать отчёт, с какими отбросами в одной лодке вы оказались. Вот руководитель промайданнного телеканала ATR Айдер Муждабаев публично обозвал украинок, «не желающих защищать страну» (видимо, вместе с Великобританией) «самками крепостных». Британская министерша и тамошние «прогрессивные» феминистки не хотят высказаться насколько это «демократично»?
Хотелось бы также уточнить, насколько правительство Ее Величества приветствует факельные марши «украинских патриотов» в честь эсэсовцев и прогитлеровских коллаборационистов. Для сравнения: после марша националистов 1 января сего года посольство Израиля на Украине прямо заявило, что «прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста». А что же госпожа Лиз Трасс?
Молчат — значит поддерживают. И пока западными правительствами нынешняя Украина будет считаться «демократией» — демократиями нельзя считать сами покровительствущие людоедскому режиму страны Запада.
*Организация, деятельность которой запрещена в РФ