Популярная итальянская газета La Repubblica в декабре дала большой материал по Харькову с весьма претенциозным названием «Мы будем яростно сопротивляться. Харьков в ожидании танков Путина». И судя по заголовку, нас ожидает нечто среднее между блокадой Ленинграда и боями за Сталинград. Но так ли это на самом деле?

Суть статьи https://inosmi.ru/politic/20211215/251128213.html довольно проста: Россия нависает на вторым по величине городом Украины, но он не сдастся «агрессорам» без яростного боя. В том убеждают корреспондента Пьетро дель Ре местные националисты. Пьетро дель Ре активно цитирует активиста «Национального корпуса» Александра Ярмоленко (напомню, что Нацкорпус это политическое крыло группировки «Азов», считающейся неонацистской даже на Западе). Как деликатно называет его итальянец — «член националистической партии Национальный корпус, которую украинское МВД иногда подключает для борьбы с сепаратистами в стране».

Впрочем, сотрудничество украинских силовиков с неонацистскими группировками является фактом общеизвестным (например, им бравировал лидер ультраправой банды С-14 Евгений Карась), а «борьба с сепаратистами» включает в себя политические убийства, пытки и погромы, о которых западный корреспондент сознательно умалчивает.

Рынок «Барабашово», Харьков. Прибыльное гнездо рэкета и криминала © commons.wikimedia.org, UeArtemis

В данном случае ультраправый активист и внемлющий ему корреспондент игнорируют, что именно евромайдановцы первыми в январе 2014 года захватили как областные администрации на Западной Украине, так и военные склады; а кровавым летом того же года именно украинские войска начали бомбить штурмовой авиацией и обстреливать войсковой артиллерией города Донбасса, что дало большую часть потерь среди мирного населения. Как обходят факт чудовищных зверств побратимов Ярмоленко — батальона «Азов» — в Мариуполе, включая сожжение живьём 9 мая сопротивляющихся неонацистам (повтор Одесской трагедии), убийства и пытки в тайной тюрьме, получившей название «Библиотека». Не исключено, к слову сказать, что и сам Ярмоленко принимал участие в подобных преступлениях.

Некритически относится итальянский корреспондент и к заявлению Александра Ярмоленко, дескать, раньше «больше половины жителей Харькова считали себя пророссийски настроенными, но сейчас, из-за всё более агрессивного поведения Москвы, их число не доходит даже до 10%».

Однако в летнем опросе социологической группы «Рейтинг» данные по Востоку Украины (крупнейшим городом которого является Харьков) гласят, что единым целым с русскими народом считают себя более 60% опрошенных. Не «пророссийскими», а русскими. Согласно сентябрьскому исследованию КМИС, «хорошо» или «очень хорошо» к России на Востоке Украины относилось 56%, и это тоже чрезвычайно далеко от заявленных активистом Нацкорпуса Ярмоленко 10%.

Даже в разгар нынешней военной истерии в среднем по ВСЕЙ Украине нашлось 12% опрошенных, упорно считающих РФ не «враждебным», но «союзным» государством, и ещё 9% «нейтральным». Результаты ноябрьского опроса социологическая группа «Рейтинг» даже не решилась публиковать с разбит по регионам: похоже, настолько вопиющая разница в результатах между тыловыми западно-украинскими «патриотами» и как бы «прифронтовыми» схидняками. Слепо повторять чушь о всего 10% симпатизирующих России в Харькове явно некорректно.

Усмешку вызывает описывающая события «Русской весны» фраза «В Харькове вооруженная до зубов группа пророссийских бойцов заняла местную администрацию, которую несколько дней спустя освободили спецподразделения из Киева». Речь о событиях апреля 2014 года, когда силами спецназа из Винницы в Харьковской обладминистрации были захвачены несколько десятков антимайдановцев, которые не только не были «вооружены до зубов», но и сопротивления никакого не оказывали. Заодно господин дель Ре настаивает, что харьковский памятник Ленину был воздвигнут в 1927 году, хотя он был установлен в 1963 году.

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Один из них, некий Олег Франко, отловлен возле палатки Евромайдана — известного в городе бомжатника, который уже много лет уродует центральную площадь Харькова, место сбора различных национал-маргиналов. «Если оценивать риски и преимущества от захвата нашей страны, то думаю, что с 40% вероятностью он [Путин] объявит нам войну», — глубокомысленно рассуждает подпалаточный «политолог».

А дипломированный политолог из Харьковского университета Павел Семенко особо опасается «пророссийских провокаторов». «Больше всего я сейчас боюсь пророссийских провокаторов, привыкших драться, провоцировать беспорядки и наносить вред критически важным инфраструктурам, чтобы потом обвинить во всём националистов и попросить помощи у Москвы», — рассказывает пан Семенко. То есть это не националисты устраивают на майданной Украине массовые столкновения с полицией, атакуют церкви УПЦ, разгоняют демонстрации различных меньшинств и громят цыганские таборы, а «пророссийские провокаторы». Ну смешно же!

Университетского преподавателя очень тревожат «полёты российских тяжёлых истребителей, способных наносить удары, в том числе ядерные, по городам и промышленным зонам». Харьков, как мы помним город, да ещё и с большой промышленной зоной. «То же самое происходило в 2014 незадолго до захвата Крыма, — паникует Павел Семенко, — В прошлом Путин одерживал победы везде: в Грузии, в Крыму и даже в Ливии и Центральной Африке, где его наёмники ведут себя как хозяева. Боюсь, что в конце концов он одержит победу и на Украине».

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Потому — хотя бы для баланса мнений — предлагаю ответ на вопрос «будет ли Харьков яростно сопротивляться?» от известного в городе активиста Антимайдана и бывшего политзаключённого Олега Новикова: «30 процентов, которые однозначно ждут [прихода русских], условные "ватники"; 15 процентов, которые однозначно не ждут, — условные "нацики"; и 55%, которые "по-ситуации", но резких перемен не хотят. Об этом, собственно, и местные голосования говорят — 50-60 процентов за Кернеса (его наследников) это умеренные "пскопские", не желающие потрясений. Поэтому с точки зрения "а если", то большая часть не ждёт, но с точки зрения "уже нападают", то исключительное большинство — с цветами и тортами "ждём и ждали", и "Крым не наш", и "Россия не агрессор", и "я всё это время тихо и с надеждой ждал этого дня". Как-то так».

Город Харьков столько раз рисовали на всяческих военных картах, что он просто не обращает на них внимание, живет своей уравновешенной жизнью и готовится к встрече Нового года. Тем более, что нападать на него действительно никто не собирается.