Обещанная Зеленским попытка переворота не состоялась, но нечто вроде предмайдана оппозиция оформила. Обещанное оппозицией военное положение не введено, но с посланием Раде о внутреннем и внешнем положении Украины Зеленский выступил

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Авакова и «орлов» Порошенко, которые впервые с 2014 года оказались в одной лодке. Слишком пафосным и приторным было послание Зеленского. На основании таких выдающихся «успехов» военное положение не вводят. Тут впору проводить парад победы и массово награждать «героев труда», «поднявших страну из руин». Скорее, стороны конфликта переоценили решимость друг друга немедленно приступить к активным действиям.

Ахметовцы пошли по классическому сценарию раскрутки майдана, рассчитанному на несколько месяцев. Сейчас мы имеем дело с первым этапом: выступление относительно небольшой группы активистов, выдвигающих абсолютно неприемлемые для власти требования: отставки Ермака, Данилова, Демченко, досрочные выборы парламента, импичмент Зеленского. По сути, активисты требуют, чтобы Зеленский уволил своих ближайших сотрудников (опору своей власти), чтобы ничто не мешало парламенту запустить и провести процедуру импичмента. В свою очередь, парламент должен отстранить от власти президента, чтобы можно было распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Это абсурд. Можно попытаться сыграть на противоречиях между ветвями власти. Можно попытаться убедить президента, что, сдав ключевых чиновников и перезагрузив парламент, он сохранит хотя бы номинальную власть. Но потребовать от них, чтобы они добровольно друг друга обнулили и радостно отправились с тюрьму или в политическое небытие — ход явно нереализуемый. Такое требование надо подкреплять танками перед президентским дворцом и боевой авиацией над столицей. И то, Альенде, например, отказался капитулировать даже в таких условиях.

Выступление Зеленского: обещания и реальность © president.gov.ua Найем в 2014 году, или как предвыборные массовые акции в поддержку Ющенко в 2004 году, лишь создала базу для последующего развёртывания сил. Требования выдвинуты, лидеры и полевые командиры обозначены, боевики продемонстрированы, координационный совет (штаб) формально создан, бессрочная акция обозначена. Всё остальное (в виде палаток, населённых бомжами под охраной боевиков, «зверств полиции», сакральных жертв и прочей атрибутики сертифицированного майдана) может появиться в любой момент.

В то же время выступление первого декабря настолько внешне незначительно, что его легко сдуть назад, если Зеленский капитулирует и безусловно подчиниться Ахметову (мало ли таких предмайданий) — промелькнуло, «как утренний туман», и ни во что серьёзное не вылилось.

В свою очередь, речь Зеленского в Раде, изучению которой я посвятил 12 полноценных часов, чтобы не пропустить мысль, если она туда случайно забрела, явно была задумана его окружением как попытка консолидации народа против грабителей-олигархов, вокруг «успешной» власти. Весь этот массив данных, свидетельствующих о процветании выгребной ямы под «мудрым руководством» «мальчика при буфете», который сам хочет «быть пиратом… командовать фрегатом, носить ботфорты, плащ, кольцо с агатом… и на борту стоять, скрестивши гордо руки» собран зеленскими спичрайтерами из откровенной лжи и полуправды и должен преподнести его обществу как спасителя от олигархического засилья, доказать, что его избрали не напрасно, что он держит слово и выполняет свои обещания.

Владимир Чемерис: Зеленский хотел бы стать вторым Путиным, но его ждет социальная революция © frontnews.eu

1. «Мы велики! Мы свободны! Мы достойны восхищения! Достойны восхищения, как ни один народ в джунглях! Мы все так говорим — значит это правда!»

2. «Так примыкайте же к нам, прыгающим по ветвям,

Там, где легка и гибка вьётся лоза по стволам.

Путь наш отмечен дымом и громом, что мы издаём.

Верьте, верьте, много славных дел свершить удастся нам!»

Такой текст мог бы ещё пройти в качестве предвыборной агитки, «молодой, честной альтернативы» прогнившему режиму, но никак не может помочь давно потерявшему поддержку и доверие собственных избирателей Зеленскому, вновь обрести опору в народных надеждах и ненависти к олигархам. Зеленский уже не рассматривается как альтернатива — он плоть от плоти украинской политической системы и его рассказы о «космических кораблях, бороздящих просторы Большого театра» никого не вдохновляют.

Когда-то давно, в 2012 году, после гораздо менее залихватского выступления в Раде тогдашнего премьера Азарова, я говорил Дмитрию Табачнику: «Дмитрий Владимирович, Вы при случае передайте Николаю Яновичу, что народ оценивает успехи по наполнению своих кошельков, а не по его отчётам. Лучше заявить о наличии проблемы и продемонстрировать готовность её решить, чем рассказывать о невиданных победах и подвигах, сидя у разбитого корыта».

Так при Азарове ещё хотя бы было о чём отчитываться. Все нынешние беды, в виде «европейского выбора», газового реверса, борьбы с Россией, которая уже «осуществляла агрессию» (только экономическую) уже существовали, но ещё в зачаточном виде. Всё ещё можно было исправить. Экономика была тяжело больна, но ещё дышала. Общество было расколото, но горячая гражданская война, с бомбардировками и артобстрелами собственных украинских городов ещё не была развязана, нацисты уже тренировались по лесам, но ещё не господствовали на улицах. А что может предложить народу Зеленский, кроме набора цифр, не более реальных для украинского обывателя, чем визит в лондонскую квартиру Ахметова, или прогулка по Адриатике с Пинчуком на яхте? Ничего.

В общем, если первого декабря оппозиция дала предупредительный выстрел в воздух, то Зеленский в ответ отстрелялся холостой очередью.

Почему же стороны внутриукраинского конфликта, совершенно открыто объявившие друг другу войну на уничтожение, столь Даже Коломойский с Порошенко в 2015 году мене, чем за пару недель от старта публичного противостояния, вышли на рубеж горячего конфликта. А тут угрозами противники обмениваются уже пару месяцев, но пар постоянно уходит в свисток.

«Госпереворот», повышение зарплат и цен. Что ждёт украинцев в декабре

Попытки оппозиции выдать за позицию американского истеблишмента, ей же (оппозицией) заказанные «разоблачительные» статьи во второразрядных американских СМИ, мало кого убеждают в том, что США разрешили переворот. В свою очередь, Зеленский пытается заручиться поддержкой США, демонстрируя намерение воевать с Россией, чьи войска, он пару недель назад «увидел» на украинской границе. В считанные дни украинская группировка в Донбассе выросла численно более, чем в полтора раза (с 85 тысяч, до 145 тысяч человек), 10-15 тысяч были переброшены на белорусскую границу.

США такая внутриполитическая нестабильность на Украине выгодна, поскольку делает обе противостоящие элитные группировки более восприимчивыми к пожеланиям Вашингтона и большей готовностью их реализующими. Есть шанс дотолкать таки Киев до нападения на Донбасс или до какой-нибудь другой аналогичной провокации.

Что же касается до резвящихся украинских политиков, то шансов победить больше у того, кто перестанет оглядываться на США и поставит их перед фактом — он силовым путём ликвидировал своих политических оппонентов и теперь является единственным «царём горы» — больше Вашингтону на Украине говорить не с кем. Решится ли кто-то? А если оба одновременно решатся?