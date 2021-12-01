Вершины идиотизма. «Книга рекордов Украины» как диагноз

Многим людям нравится быть лучшими в своей профессии или иных ипостасях. Это естественно - признание заслуг окружающими людьми, коллегами, строгим жюри одна из черт присущей человеку состязательности. Однако нередко нам приходится сталкиваться с фальсификацией, когда истинные достижения заменяются их имитацией

Слава на пять минут, известность любой ценой, тщеславие часто становятся движителями таких действий, которых обычный человек в здравом рассудке и представить себе не может. Тут и безумства каких-нибудь блогеров для просмотров и «лайков» (с последующей их монетизацией), отвратительный хайп по телевидению или в социальных сетях ради рекордных рейтингов, а случается, что людская жажда популярности вполне осознанно ставится на службу государственной пропаганде. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Например, сайт «Книги рекордов Украины» в разделе «О проекте» откровенно признаёт, что этот проект создан «с целью дальнейшего развития в Украине процессов пробуждения национального самосознания путем популяризации в Украине и за ее пределами выдающихся достижений наших соотечественников».

С одной точки зрения, поле деятельности огромное — «чтобы стать чемпионом мира придумай свой спорт и выиграй собственные соревнования». С другой — эти достижения попадают в общую канву украинизации и охотно тиражируются местной прессой, жаждущей хоть каких-то позитивных информповодов. Пресса популяризирует рекорды, рекорды пробуждают «национальное самосознание», оно, пробудившееся, выдумывает новые рекорды — и так до бесконечности. Сочетание занятных новостей и пропаганды будет востребовано всегда.

Учитывая, что эпоха истинных достижений (первых в мире спутников, огромных сооружений, гигантских самолётов и т.д.) осталась в декоммунизированной УССР, в ход идут симулякры, призванные скрыть вопиющее убожество вечно майданного государства. Например, в Черниговской области вылеплена самая большая свистулька (высотой аж 169 сантиметров), а в Киеве сшита самая большая штора (длиной более 13 метров). Как льстиво — и, подозреваю, не бесплатно — отмечает «Книга рекордов»: «Организаторка рекорда Ирина Сосницкая [долгое перечисление бизнес-титулов пропускаем] хрупкая леди, невероятный трудоголик и настоящая украинская пани, устраивает события, вошедшие в историю».

Войти в историю завернувшись в огромную штору — это стильно. А можно не в штору, а в значительно более патриотичную вышиванку. Например, во Всемирный день вышиванки — есть и такой — в Ирпене 742 человека в вышиванках стали в «круг единения», символ «вечной жизни украинского рода» (как сказано в пресс-релизе). Для установления рекорда на центральной площади Ирпеня собрались дети и взрослые в вышитых сорочках, а сам рекорд установлен «для популяризации украинских традиций и семейных ценностей». Первый социализированный: житомирский кот попал в Книгу рекордов Украины © CC0, Pixabay

А в селе Безлюдовка, неподалёку от Харькова, 600 человек в вышиванках выстроились в одну большую вышиванку. Согласитесь, на этом праздничном фоне как-то теряется трагедия уничтожения Харьковского авиационного завода и других предприятий когда-то третьего по объемам промышленного центра Советского Союза. Но кому сейчас нужны заводы — сегодня востребованы «лайки».

Независимая Украина самоутверждается не передовым производством или научными открытиями, а окрашенным в цвета держпрапора сеном или фигурным засеванием полей. Так в конце апреля на Конотопском аэродроме им.Симона Петлюры (тот еще летун) провели выдающуюся «экологическую акцию»: на подготовленном участке размером 200х120м в форме геральдического тризуба высадили 9000 елок. Данная гербопосадка стала рекордной для юной демократии.

Особенно оживилась государственническая деятельность в преддверии 30-летия провозглашения Независимости. Пресса едва успевала сообщать о неоспоримых достижениях: в Чернигове развернули самый большой рушник, в Ивано-Франковской области выложили самую большую карту Украины из ягод, от Хмельницкой до Тернопольской области вытянули трёхкилометровую желто-блакитную ленту, в Волынской области 625

детей вместе с родителями создали самый длинный рушник из бумаги, а в Житомирской проложили десятикилометровую беговую дорожку, по форме повторяющую контур Украины…

Аналогичных свершений ещё очень много и очередные издания книг рекордов Украины с полным основанием могут похвастаться новыми сотнями зафиксированных достижений. Однако не совсем понятно — попадут ли в эти списки иные реалии майданного режима: рекордное падение экономики, лидерство в росте числа наркозависимых людей, общей убыли населения, статус самой нищей страны континента и т.п.

Хотя по мнению истинного «патриота» все эти негаразды легко компенсируются рекордом швейцара львовского ресторана «Криївка» Мыколы Панченко, который за 14 лет работы в бандеровским ресторане в ответ на приветствие «Слава Украине!» более миллиона гаркнул «Героям слава!». «Для меня лозунг имеет очень большое значение. Я считаю, что научил миллионы людей говорить "Слава Украине! — Героям Слава"», — улыбается очередной украинский рекордсмен…

Оно и понятно: говорить не лозунгами, а созидательно трудиться значительно трудней. И «Книгу рекордов Украины» эти труды вряд ли заинтересуют.