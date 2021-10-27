Российские СМИ сообщили, что «Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Борисом Джонсоном». В дипломатической практике важно кто кому первый позвонил. МИД России и аппарат президента традиционно блюдут деликатность и отделываются расплывчатой формулировкой, из которой авторство звонка неясно

Сергей Ищенко: кто он © ruskline.ru

В общем чувствуется, что жители и пресса туманно Альбиона весьма иронично и без особого почтения относятся к своему премьеру. А зря. Джонсон прорвался на премьерский пост в сложной борьбе с внутрипартийным истеблишментом и сохраняет его несмотря на катастрофическую внутреннюю (экономическую и социальную) ситуацию в Британии, а также на развал традиционных союзов, обеспечивавших европейское направление британской политики.

Все помнят о том, что Британия вышла из ЕС, в связи с чем её вес в Европе серьёзно просел. Но не все помнят, что Джонсону симпатизировал экс-президент США Дональд Трамп, а вот Джо Байден его не очень высоко ценит. Американский президент весной этого года полностью дезавуировал развёрнутую Джонсоном антироссийскую кампанию, заявив о своём намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин объяснил британскому премьеру, что нужно сделать с Украиной © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

То есть Джонсону удалось сыграть достаточно убедительно. Возможно из этой демонстрации даже удалось бы выжать какой-то политический профит, но нервы у российского руководства оказались значительно крепче, чем у европейских коллег, и ситуацию в Кремле оценили здраво.

Тем не менее, при отсутствии сколько-нибудь серьёзных аргументов, Джонсон сумел сохранить для Британии более серьёзную позицию в системе американских союзов, чем удалось традиционному британскому союзнику/сопернику в Европе — Франции. Лондон взяли в партнёры в новосозданные антикитайские союзы США в Юго-Восточной Азии, в чём Парижу было отказано демонстративно и в самой унизительной форме, когда Австралия именно Британии передала французский контракт на строительство эскадры атомных субмарин. При этом все знают, что без кооперации с США Британия данный контракт выполнить не может, то есть это совместный проект.

В общем, Джонсон крутился как мог, бился за интересы короны, как держащий британский герб лев с единорогом. Но если в Азии (там где США сейчас концентрируют свои основные силы) ему удалось сохранить за Лондоном серьёзные позиции, то в Европе от влияния Британии не осталось и следа.

Попытку переломить ситуацию Джонсон собирался предпринять на климатическом саммите, который должен пройти в Глазго 1-2 ноября. Ни для кого не секрет, что климатическая повестка в сегодняшней международной повестке является наиболее выигрышной, поскольку позволяет пристёгивать к ней любые военно-политические и социально-экономические проблемы. Не сомневаюсь, что Джонсон рассчитывал и в тему «Северного потока — 2» влезть. Не для того, разумеется, чтобы остановить проект. Одному Лондону не под силу то, что не удалось Вашингтону с бандой его восточноевропейских прихлебателей. Просто таким образом была бы продемонстрирована вовлечённость Британии во все актуальные процессы, идущие на европейском континенте. Все бы увидели, что с Лондоном считаются, обсуждают с ним важнейшие проблемы, к которым он вроде бы формального отношения и не имеет.

Но тут Путин применил свой традиционный (часто использовавшийся и до этого) ход. В последний момент он объявил, что в связи с тяжёлым положением с коронавирусной инфекцией в России, в Глазго он прибыть не сможет. Это очень удобная мотивировка. Все прекрасно понимают, что Путин не руководит бригадами врачей скорой помощи в ручном режиме, не носит лично носилки с ковидными больными, не подаёт им кислород, не участвует в выработке протокола лечения. Всё, что он может сделать, он, в принципе, уже давно сделал, а современные средства связи позволяют не только оперативно принимать решения по борьбе с ковидом, находясь в Галзго, но даже ядерную войну из зарубежной командировки вести. Иначе президенты ядерных держав никогда не покидали бы территории своих стран.

Тем не менее, все вынуждены делать постные физиономии и сочувственно, понимающе кивать. Нация в опасности — лидер должен быть на месте. Они сами часто пользуются этим аргументом, когда им выгодно.

Итак. Путин в Глазго не поедет. Си Цзиньпин (хоть у него с ковидом всё ок) тоже не собирается. Даже королева Елизавета решила остаться в Виндзоре. Американцы собирались послать вместо Байдена Обаму. Потом решили всё же прибыть в Глазго с большой помпой, но могут опять передумать.

Межуев: Великобритания надеется на глобальную роль © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что ж, британец нашёл достойный выход. Он позвонил Путину. Поговорил с ним обо всём, обменялся мнениями по основным вопросам глобальной повестки дня. По итогам беседы заявил, что беседой он доволен и Лондону требуется актуализировать взаимодействие с Россией по отдельным проблемам.

Де факто состоялась простая констатация позиций. Причём изначально известно, что позиции эти не совпадают по большинству вопросов, а отказ Путина и Си Цзиньпина ехать на саммит в Глазго свидетельствуют о том, что российская и китайская программы достижения нулевого уровня выброса к 2060 и 2050 годам соответственно, никак не будет коррелировать и согласовываться с планами Запада. У них своя свадьба, у нас своя свадьба.

Военный эксперт объяснил, какой удар Великобритания готовится нанести по Крыму © president.gov.ua Макрон нервничает и думает, о чём Джонсон договорился. Тем более, что британцы знают — Москва тайну переговоров не раскроет, утечек из Кремля не будет. И, хоть вроде всё понятно, всё на виду, «ложечки» — вот они, а беспокоиться европейские партнёры всё равно будут — «осадочек» останется. Знают, что от англичан всего можно ожидать. А будут беспокоиться — будут идти на контакт, чтобы прояснить ситуацию. Как минимум авторитет Джонсона на острове и на континенте поднимут, а может быть и уступят что-нибудь в ходе британско-ЕСовских торгов.

Впрочем, Москве такая ситуация даже выгоднее. Британцы долгое время были главным европейским локомотивом конфронтации. Теперь они первые заявляют о готовности конструктивно сотрудничать. Пусть это только слова, но они будут учтены всеми лидерами ЕС. Другом Британия не станет, но провал своей попытки играть против Москвы на европейском театре она де факто признала. Остальные сделают выводы.