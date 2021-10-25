После неудачного визита молдавской делегации в Москву газовый кризис в Молдавии вступил в самую драматическую фазу

«Это не смешно». Приднестровский эксперт о том, что будет, если Молдавии не дадут скидку на газ © odessa-life.od.ua

Предыстория вопроса такова. До сентября между «Газпромом» и Молдавией действовал годовой контракт, по которому газ поставлялся по мизерной, если иметь в виду стоимость топлива на европейских рынках сегодня цене: 149 долларов за тысячу кубометров. Перезаключать контракт Кишинев не захотел, а, взяв в пример Европу, решил перейти к спотовой торговле, то есть ориентироваться исключительно на рыночные цены. В октябре «Газпром» продлил с «Молдовагазом» договор и начал поставлять газ по 790 долларов. Это, кстати, существенно дешевле, чем на европейских биржах. Впрочем, и это неподъемный ценник для молдавского бюджета, доходная часть которого равна 2,3 миллиардам долларов при расходах в 3,1 миллиарда.

На прошлой неделе молдавский парламент ввел в стране режим чрезвычайного положения на 30 суток из-за нехватки газа. Промышленность и ЖКХ легли, население призывают использовать топливо по минимуму. В конце прошлой недели договариваться в Москву были отправлены вице-премьеры Владислав Кульминский и Андрей Спыну.

Пожелания молдавской стороны способны вызвать даже некоторую оторопь, настолько они отвязаны от реалий рыночной торговли. Республике нужна скидка в немыслимые 50%, совершенно непонятно, на каких основаниях. В самой Молдавии дают такие объяснения: другим странам Россия продает газ по гораздо более низким ценам. Венгрия платит 350 долларов за тысячу кубометров, Армения — 165 долларов, Беларусь — 128 долларов. Вот это почему-то в Кишиневе и считают реальной ценовой линейкой, от которой следует отталкиваться. Но у Москвы свои политические резоны продавать топливо по льготной цене тем, с кем она поддерживает дружеские или союзнические отношения. Молдавии в этом списке нет.

Кишинев попросил у Киева 15 млн кубометров газа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Валентина Матвиенко председателю молдавского парламента Игорю Гросу, который также прилетел в Москву в составе делегации переговорщиков.

Нельзя сказать, что позиция России на переговорах была жесткой и бескомпромиссной. Напротив, замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак предложил скидку в 25% в обмен на в обмен за выплату накопленного в течение трех лет долга за поставки газа в объеме 700 млн долларов (без учета Приднестровья). При этом Молдавии была бы предоставлена трехлетняя отсрочка. Молдаван предложение не устроило, и они улетели ни с чем.

Украина бесплатно предоставит Молдавии газ во временное пользование - секретарь СНБО © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк Алексея Данилова Киев согласился помочь, однако украинские газовики хранят гробовое молчание. Понятно почему. Украина сама переживает жесточайший газовый кризис и где она сумеет найти запрошенный объем, неясно. С вероятностью, приближающейся к 100%, нигде. Но даже, если обещание будет выполнено, речь идет всего о 10% процентах необходимых Молдавии топливных ресурсов. Надеяться на Румынию тоже недальновидно, поскольку Европа в целом недобрала запасов на зимний период и, естественно, делиться ни с кем не станет.

А между тем на горизонте маячит пока все-таки эфемерная перспектива, что российского газа не будет вообще. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что российская компания готова «продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года». При этом Куприянов отметил, что «если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то «Газпром» остановит поставки газа в Молдову».

Тем не менее, такого исхода скорее всего удастся избежать, поскольку у Кишинева есть козырная карта. Он шантажирует Москву Приднестровьем, куда газ тоже перестанет поступать в случае, если вентиль будет закручен. Этого Россия допустить не может, поэтому переговоры и поиски разумного варианта продолжатся. Контракт подпишут, но не на диких условиях Молдавии.