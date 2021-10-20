Господин Зеленский в интервью украинскому телеканалу ICTV прозрачно намекнул, что газ по фиксированной и щадящей цене получат лишь те регионы, которые будут соблюдать политическую лояльность. После подавления «пророссийской» оппозиции и неугодных СМИ, взятия под контроль силовиков и атаки на олигархов Банковая берется за местное самоуправление

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов заявил, что главы регионов должны выполнить некие «обещания», которые они давали, по-видимому, президенту. Из этого будет исходить центральная власть, назначая цены на газ по различным регионам.

«Это может быть, если те или иные представители местной власти не успеют сделать все шаги, которые они ответственно пообещали и должны исполнить», — сказал Зеленский, сразу обрекая население Украины в различных регионах на различное отношение к нему Киева. В случае исполнения поставленных условий «центральная власть гарантирует две вещи — конкретную стабильную цену и стабильный объем».

Зеленский особо подчеркнул, что «есть технические, юридические и политические вопросы [которые касаются] некоторых представителей местной власти». В переводе с витиеватого новояза Владимира Александровича, это означает, что голубое топливо будет распределяться в ручном режиме, и по относительно низкой цене его получат только полностью лояльные мэры, губернаторы, олигархи.

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля (перед началом отопительного сезона его накоплено в три раза меньше необходимого). Из-за дефицита угля уже остановлено 22 блока на 9 ТЭС, а это опять-таки стимулирует спрос на все время дорожающий газ. Весьма показательные цифры озвучила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая, как мы помним, компетентна в газовой теме — недаром в свое время ее называли «газовой принцессой».

Украине срочно нужно ввести ЧП из-за энергетического кризиса - Тимошенко © Юлия Тимошенко/скрин видео Facebook

Украинские промышленники уже предупредили, что при таких ценах на газ более 90% украинской промышленности окажется за гранью рентабельности, а это означает закрытие не только десятков крупнейших предприятий, но и потерю сотен тысяч рабочих мест. Массовая безработица вкупе с холодомором в квартирах и бюджетных учреждениях, падением реального уровня жизни, дискриминацией половины населения страны и множеством иных негативных факторов может стать той каплей, которая переполнит чашу народного терпения.

Офис президента отчаянно желает сбросить негатив на местные власти, сделать их виновными в очевидном провале, и таким образом защитить Зеленского от критики: мол, это не он виноват, а местные начальники. Однако не факт, что местное самоуправление политически и финансово готово взять на себя ответственность за непопулярные меры. И сомнительно, что оно не найдет способов разъяснить избирателям, что именно официальный Киев виновен в холодных батареях в школах и детских садах.

Разумеется, в случае Западной Украины окажется виновен и Путин, но вписать в число виновных «российского агента» Зеленского у местных царьков не дрогнет рука. А именно западные регионы страны уже не раз показывали примеры сплоченности и организованности в противостоянии с центральной властью, да и популярность Владимира Зеленского там невысока. Несмотря на все старания, он так и не смог стать для галичан своим — ни по месту рождения, ни по происхождению.

Изгнанный из «Слуги народа» депутат предсказала возврат к прямым закупкам газа у «Газпрома» © кадр из видео телеканала "Украина 24"

С другой стороны, окончательная смерть промышленности Юго-Востока будет означать крах бюджетной сферы — и так дышащей на ладан. Но это, пожалуй, представляет меньшую опасность для действующего режима, нежели бунт западно-украинских пассионариев, поддержанных олигархами.

Чтобы избежать наихудшего сценария, Зеленский уже засобирался в Великобританию — и, разумеется, не за топливом (Англии его тоже не хватает). Владимир Александрович наверняка желает заручиться политической поддержкой и гарантиями личной безопасности на случай, если события выйдут из-под контроля. И эта поддержка будет ему обещана — в обмен на конкретные преференции в военной, экономической и политической сферах.

Этой же цели служит и визит в Киев министра обороны США Ллойда Остина. Наш мальчик и его окружение давно уже под колпаком у Вашингтона и Лондона, и спасение рядового Зеленского зависит лишь от его беспрекословной покорности. Без участия Запада успешных майданов на Украине не бывает.

Нахальный и самоуверенный Зеленский загнал себя и всю страну в тупик, из которого нет благоприятного выхода. Киев уже вынужден признать, что реального европейского газа «по реверсу» не существовало (Владимир Александрович вдруг сознался, что Украина зависит именно от российского газа); очевиден грядущий рост цен не только на отопление, но и продукты питания (в частности, на хлеб на 20-30%); на этом фоне критическое падение популярности как самого Зеленского, так и рейтинга правящей партии «Слуга народа» — лишь вопрос времени.

Однако на самый крайний случай у Зеленского всегда есть вариант устроить в Донбассе большую провокацию и с помощью милитаристской истерии отвлечь внимание общественного мнения от внутреннего кризиса. Но цена подобной авантюры для Украины может оказаться куда выше любых газовых фьючерсов.