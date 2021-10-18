Аллея Свободы слова возле американского посольства в Киеве

Украинские левые сопротивляются внешнему управлению и цензуре в СМИ

На улицах современного Киева безраздельно господствуют ультраправые группировки, которые сотрудничают с правоохранительными структурами и опираются на прямую поддержку власти. Буквально на днях они провели в центре столицы массовое факельное шествие в честь Бандеры, после чего совершили в городе нападения на цыган. А в воскресенье нацисты устроили очередной цыганский погром в одном из киевских пригородов. Они открыто зиговали перед телекамерами и полицией, призывая к расправе над «инородцами». Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Однако в тот же день в Киеве прошла важная акция, которая противоречит господствующим в Украине политическим трендам. Активисты общественной организации «Червоні» вместе с журналистами, правозащитниками и представителями других левых групп собрались возле здания американского посольства, чтобы высадить там Аллею Свободы слова — в память об убитых украинских журналистах и репрессированных информационных изданиях, которые стали жертвой политической цензуры со стороны власти.

Аллея из четырнадцати молодых деревьев будет носить имя Тараса Процюка — известного украинского телерепортера, который погиб в 2003 году в Багдаде вместе со своим испанским коллегой Хосе Коусо. Покойные журналисты освещали события американского военного вторжения в Ирак. Они вели съемку с балкона отеля, о чем были заблаговременно уведомлены оккупационные власти. Но, несмотря на эти предупреждения, американский танк прицельно выстрелил в это издание. Моральное банкротство. Facebook обвинили в разжигании ненависти © CC0, Pixabay

Военное командование США называет убийство Процюка и Коусо «ошибкой», однако она кажется совершенно невероятной. И многие посчитали этот инцидент попыткой запугать независимых журналистов, которые показывали своей аудитории хронику иракской трагедии.

Создатели Аллеи Свободы слова символически напомнили об этих событиях, чтобы актуализировать главные проблемы постмайдановской Украины — внешнюю зависимость украинской власти, растущее давление на оппозиционные медиа и безнаказанное насилие против журналистов, в котором, как правило, замешаны ультраправые. По мнению участников акции, американское правительство способно остановить расправу над украинскими СМИ. Потому что позиция западных политиков имеет для Банковой значение обязательного к исполнению императива.

«Почему мы высадили эту аллею именно у американского посольства в Киеве? Не только потому, что в Тараса Процюка попал снаряд из американского танка. Мы понимаем, что в этом здании находится источник власти современной Украины, которая попала в колониальную зависимость от внешних сил и влияний. Именно поэтому на территории нашей Родины идет война, ее пытаются втянуть в состав военного блока НАТО и затягивают на шее петлю долгов, которые будут вынуждены платить наши дети и внуки.

Именно поэтому Украина превратилась в глобальный тренировочный центр ультраправых движений. Это признают сейчас даже в Америке, ведь Министерство юстиции США вместе с ФБР проводят расследование военных преступлений американских нацистов, которые были совершены в Донбассе против мирных украинских граждан.

Поэтому мы обращаемся к американским дипломатам с требованием отреагировать на массовые системные нарушения свобод слова, которые происходят в нашей стране с молчаливого согласия Госдепартамента США. Потому что если такая реакция будет, ее обязательно услышат в офисе у Зеленского», — говорит один из организаторов акции, известный правозащитник Владимир Чемерис, который был депутатом украинского парламента и считается одним из создателей конституции Украины.

Посадив молодые деревья, киевские «красные» прикрепили к ним таблички с именами журналистов, которые были убиты из-за свой профессиональной деятельности или стали жертвой политических преследований со стороны государства. Помимо Тараса Процюка, среди них были упомянуты имена Георгия Гонгадзе, Олеся Бузины, Павла Шеремета, Вячеслава Веремия, Сергея Николаева, Дениса Васильца, Руслана Коцабы, Кирилла Вышинского, Александра Бондарчука, Елены Глищинской, Павла Волкова, Василия Муравицкого.

Среди украинских изданий, которые пострадали от бессудных санкций и блокировки, упомянули сайты Шарий.нет и Страна.ua, газету «Вести», телеканалы 112-й, ZIK, NewsOne и другие медиа. Владимир Чемерис рассказал собравшимся о преследованиях Анатолия Шария и Игоря Гужвы — подчеркивая, что защитой от произвола может являться только солидарность независимых медиа, которые должны объединиться в борьбе за свободу слова и демократию. Тем более что украинские власти готовят сейчас репрессивный закон о СМИ, чтобы окончательно закрыть рот своим критикам.

Он напомнил о том, что политическая цензура официально запрещена украинской конституцией и законодательством Украины — а значит, является полностью незаконной. В этих условиях журналистское сообщество обязано отстаивать права пострадавших от произвола коллег и действовать для этого сообща, закрывая глаза на личные отношения и забывая про давнишние конфликты. Потому что уже завтра на их месте может оказаться буквально каждый.

Эта солидарность должна иметь международное, глобальное измерение — и поэтому на акцию принесли плакат с призывом освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который незаконно удерживается в тюрьме за публикацию материалов о преступлениях американских военных. А выступавшие вспоминали об Эдварде Сноудене, Челси Мэннинг, и других героях нашего времени, которые раскрывали для мира правду — несмотря на противодействие чиновников, политиков и военных. Стражи пропаганды. Как победить цензуру от украинских ультраправых в Facebook © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo

Члены общественной организации «Червоні» собираются заниматься благоустройством Аллеи Свободы слова и ухаживать за высаженными возле американского посольства деревьями. Выступления против преследований журналистов отныне будут проводиться у его стен регулярно. Это место станет площадкой для будущих акций против преследования независимых СМИ и внешнего вмешательства в дела Украины.

А правозащитник Чемерис обещает когда-нибудь справить здесь веселые поминки по цензуре.