О том, что ситуация с коронавирусом в Донецкой народной республике серьезно ухудшилась, говорят едва ли не на каждом углу. Есть тому и вполне официальные доказательства.

Так, еще 21 сентября сего года Денис Пушилин подписал поправки к прошлогоднему Указу о введении режима повышенной готовности. Документ водит новые запреты в связи с распространением Covid-19. Так, к примеру, запрещено «проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан». Впрочем, справедливости ради надо отметить, что исключений, перечисленных ниже, на которые запрет не распространяется, тоже достаточно много. В целом же перечень ограничений занял 9 страниц.

Почти 13 тысяч украинцев подхватили коронавирус за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

Кроме того, в социальных сетях появились слухи, что будет закрыт Харцызск в связи с взрывным ростом инфицированных, однако лава администрации города Виктория Жукова их опровергла, подтвердив при этом, что ГАИ действительно установила шлагбаумы «для оперативной деятельности и профилактики». При этом она призвала не сеять панику.

Павел Кирилленко, назначенный Киевом губернатор Донецкой области, что Донетчина пока остается в «оранжевой» зоне эпидемической опасности. Напомню, что крайняя степень угрозы распространения вируса маркируется как «красная зона». Ею, к примеру, объявлена соседняя Херсонская область. Так что по мнению украинских властей на сепаратистских территориях дела обстоят не так уж и плохо. Мне сложно сказать, на какую статистику они опираются, но, похоже, что в этом случае они правы. На Украине положение дел с распространением Covid-19 совсем аховое.

И все же в начале недели пресс-служба Минздрава ДНР охарактеризовала ситуацию как «крайне напряженную». Было заявлено, что «несмотря на титанические усилия медицинских работников республики, оказывающих помощь инфицированным пациентам, количество заболевших COVID-19 и пневмониями превышает возможности системы здравоохранения оказывать помощь амбулаторно и стационарно». По данным Минздрава, существенно возросла нагрузка на службу экстренной медицинской помощи. Данный факт осложняет своевременную госпитализацию пациентов в учреждение здравоохранения. Из-за увеличения количества пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, наблюдается нехватка имеющихся точек подачи кислорода и кислородных сетей. В связи с этим министерство категорически не рекомендует гражданам посещать места массового скопления людей, а также призывает соблюдать противоэпидемиологические меры и своевременно делать прививки от коронавируса.

Коронавирус и политика. Почему в Белоруссии ужесточили масочный режим © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многие не доверяют официальной информации, считая, что власти стараются скрыть истинное положение дел. Дескать, все еще хуже. Даже, если это и так, видимых подтверждений этому нет, однако даже из сообщений Минздрава и распоряжений главы следует, что обстановка критическая. Очевидно, что помимо прочих проблем республика испытывает дефицит в вакцине. В конце июля в ДНР доставили из России 86 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт». С учетом того, что на территории республики, как утверждает Главное управление статистики проживает 2 244 547 человек, это совсем немного. Завоз первых партий идет с начала 2021 года. В первую очередь были привиты сотрудники силовых структур и Народной милиции. С рядовыми гражданами дела обстоят не слишком радужно. Корреспондент «Комсомольской правды» Юлия Андриенко описала в статье свои мытарства. Заявку в Минздрав она подала еще в феврале, но вызова так и не дождалась. Ей пришлось на повторную вакцинацию выезжать, как и в первый раз, в село Покровское Ростовской области. Обладатели российских паспортов без всяких препятствий могут получить прививку в России.