Константин Кеворкян: кто он
Константин Кеворкян: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Нардеп от правящей партии «Слуга народа» Галина Третьякова публично выразила радость по факту смерти парламентария Антона Полякова. «Как по мне, то это минус один враг. Поэтому — все хорошо», — написала Третьякова в партийном чате. И чуть позже добавила: «И не взывайте к моей гуманитарной сущности [видимо, перепутала с "гуманной"]. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа».

Напомню, что эта гражданка возглавляет в Раде комитет по социальной политике и уже не раз отличалась людоедскими высказываниями, вроде необходимости стерилизации малоимущих людей. Эта особа словно бы воочию символизирует мурло киевского режима. Но кому-то и такое выражение лица симпатично — любовь зла.

Ныне в киевской власти неплохо чувствуют себя либо предатели, либо фанатики. Под словом «предатели» я подразумеваю людей, которые предают интересы многонационального народа Украины в обмен на личные материальные преференции. А фанатики — это ослепленные ксенофобией люди, готовые ради архаичных идеологем бандеровщины преступить моральный закон и обычный здравый смысл.

Впрочем, гомерическое казнокрадство не отменяет личную глупость, а слепой фанатизм — изощренную подлость. Вот вспыхнул очередной скандал (уж сколько их было): дескать, один из самых заметных депутатов во фракции правящей партиии «Слуга народа» Николай Тищенко — не только ресторатор, но в прошлом торговал наркотиками, занимался рэкетом и даже замешан в убийствах.

Тищенко заявил, что знает, кто спас Шефира от смерти
Тищенко заявил, что знает, кто спас Шефира от смерти
© Facebook, Николай Тищенко
«Разоблачил Колю униженный и оскорбленный уже бывший "слуга народа", Гео Лерос, сам из собачьих парикмахеров, — иронизирует Игорь Орцев из "Ньюс-Фронта", — вообще, хорошую компашку собрал вокруг себя офшорный артист разговорного жанра: тут тебе и убийцы, и свадебные фотографы, и мутный Ермак, и грантосос Леха-Самокат на премьерстве, и адвокат мафии Богдан, и Мендель с тату на всю.… Свадьба в Малиновке отдыхает».

Однако комедия «Свадьба в Малиновке» — это отзвук реальных событий Гражданский войны 1918-1922 гг., а именно широко распространенной в те годы на Украине «атаманщины». Награбленное сегодня по традиции хранится в сундуках и наличкой, но и новых веяний «слуги народа» не чураются, биткоинами и офшорами не брезгуют. Сам «пан атаман» пример подает, а глава парламентской фракции правящей партии Давид Арахамия публично рассказывает, как правильно и хорошо платить налоги за границей. «Патриоты» Украины — они такие…

Кстати, в эфире телеканала «Украина 24» ныне бывший спикер парламента Дмитрий Разумков поведал, что вышеозначенный Арахамия-офшор требовал от него назначить на пост главы аппарата Верховной Рады своего личного ставленника, угрожая спикеру увольнением с его поста. Или вспомним, например, шалости депутата Богдана Яременко, застуканного в зале заседаний за перепиской с проституткой. Или как избранный на Тернопольщине нардеп от «Слуги Народа» Андрей Богданец вынуждено признался, что был судим за уголовщину — избил человека во время конфликта на трассе.

«Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем атошникам. Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты, собственно, и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах», — оправдывался перед коллегами-депутатами Богданец за то, что в рамках борьбы за «новый порядок» нанес пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа и сотрясения головного мозга.

Игорь Орцев справедливо вспомнил премьера Алексея Гончарука на самокате, но стоило бы добавить к нему министра юстиции Малюську с ногами на столе и гиперлуп министра инфраструктуры Омеляна. Имя этим проходимцам легион, но моей любимицей остается экс-министр Анна Новосад, которая настаивала, дескать, на Украине «слишком много учителей». А еще эта гражданка 1990 года рождения жаловалось на повальное незнание современными украинскими учениками математики — и это, по ее мнению, «отрицает миф об эффективности советской математической системы образования». Ну чем это хуже обвинения Советского Союза в истреблении евреев в Бабьем Яре, которое на днях сорвалось из уст нынешнего министра культуры Александра Ткаченко?

«Народу лучше не будет». Соцсети про то, как отъездился на самокате премьер Украины Гончарук
«Народу лучше не будет». Соцсети про то, как отъездился на самокате премьер Украины Гончарук
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
Хамство и подлость — визитная карточка майданной власти. Почему же мы теперь возмущаемся приказу избить журналистов, отданному приятелем господина Зеленского и председателем правления государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером? Ему не понравились вопросы телепрограммы «Схемы», и он приказал своим охранникам забрать у журналистов технику — по его выражению, «вычистить все это г*вно». Очередной «патриот» у других «патриотов» телекамеру отобрал.

Рано или поздно всеобщее разложение обернется против самой Украины и ее государственности. И вот уже глава Черниговского отделения неонацистской группировки «Нацкорпус» исписывает город матерными надписями «Зеля х….о» (а по улицам вообще-то дети ходят), и суд освобождает его от ответственности. И пресса уделяет суду над дураком куда более заинтересованное внимание, нежели «судебной реформе», в рамках которой иностранцы получили право блокирующего голосования в Высшем совете правосудия. А в зале заседаний Верховной Рады нардеп Алексей Гончаренко исполняет аналогичную матерную песню, окончательно превращая украинский парламент в пошлейший балаган.

Пока украинские правители рассылают протесты то в Россию, то в Белоруссию (осуждая якобы попрание «прав человека» в этих странах), сама Украина по данной тематике подвергается уничтожающей критике ООН. Киев гордо отказывается вести переговоры с Москвой о прямых поставках газа, а в его собственных регионах (в частности, на Волыни) начались массовое отключения должников. «Таких случаев уже не просто десятки — сотни, — свидетельствует народный депутат из Луцкой области Игорь Гузь, — Люди возмущены, потому что есть разные моменты — сегодня ковид, у людей нет средств и тому подобное. Причем когда даже задолженность сто или двести гривен. Это недопустимые методы, извините, какого-то гестапо. Издевательство над людьми».

Но не сам ли профессиональный майданщик Гузь в свое время организовывал в Луцке «Оранжевую революцию» и Евромайдан, помогал белорусским «змагарам» и инициировал националистической фестиваль «Бандерштадт»? И сколько от Луцка до Харькова живет подобных «активистов Майдана», тупо не желающих признать своей личной вины за трагедию, которая происходит на Украине, за собственную подлость, за смерть от убийств и лишений десятков тысяч людей?

Более того, многим из них происходящее вокруг нравится, они привыкли жить в такой Украине. Проклиная условный «совок» сами стали рабами официальной пропаганды. И мыслью давно пребывая на «цивилизованном Западе», почему-то никто из них не вспоминает эпохальные антивоенные песни Blowin' in the Wind или Where Have All the Flowers Gone. Английский-то они знают, а совести совсем не обучены.

 