Украинская государственная антисистема (а майдан — это типичная антисистема) определяет отбор людей во власть, исходя из их конформизма, беспринципности, а порою и откровенной глупости. Опирающееся на подобных некомпетентных управленцев государство обречено в лучшем случае на прозябание, в худшем — на уничтожение

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Галина Третьякова публично выразила радость по факту смерти парламентария Антона Полякова. «Как по мне, то это минус один враг. Поэтому — все хорошо», — написала Третьякова в партийном чате. И чуть позже добавила: «И не взывайте к моей гуманитарной сущности [видимо, перепутала с "гуманной"]. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за Слугами народа».

Напомню, что эта гражданка возглавляет в Раде комитет по социальной политике и уже не раз отличалась людоедскими высказываниями, вроде необходимости стерилизации малоимущих людей. Эта особа словно бы воочию символизирует мурло киевского режима. Но кому-то и такое выражение лица симпатично — любовь зла.

Ныне в киевской власти неплохо чувствуют себя либо предатели, либо фанатики. Под словом «предатели» я подразумеваю людей, которые предают интересы многонационального народа Украины в обмен на личные материальные преференции. А фанатики — это ослепленные ксенофобией люди, готовые ради архаичных идеологем бандеровщины преступить моральный закон и обычный здравый смысл.

Впрочем, гомерическое казнокрадство не отменяет личную глупость, а слепой фанатизм — изощренную подлость. Вот вспыхнул очередной скандал (уж сколько их было): дескать, один из самых заметных депутатов во фракции правящей партиии «Слуга народа» Николай Тищенко — не только ресторатор, но в прошлом торговал наркотиками, занимался рэкетом и даже замешан в убийствах.

Тищенко заявил, что знает, кто спас Шефира от смерти © Facebook, Николай Тищенко Гео Лерос, сам из собачьих парикмахеров, — иронизирует Игорь Орцев из "Ньюс-Фронта", — вообще, хорошую компашку собрал вокруг себя офшорный артист разговорного жанра: тут тебе и убийцы, и свадебные фотографы, и мутный Ермак, и грантосос Леха-Самокат на премьерстве, и адвокат мафии Богдан, и Мендель с тату на всю.… Свадьба в Малиновке отдыхает».

Однако комедия «Свадьба в Малиновке» — это отзвук реальных событий Гражданский войны 1918-1922 гг., а именно широко распространенной в те годы на Украине «атаманщины». Награбленное сегодня по традиции хранится в сундуках и наличкой, но и новых веяний «слуги народа» не чураются, биткоинами и офшорами не брезгуют. Сам «пан атаман» пример подает, а глава парламентской фракции правящей партии Давид Арахамия публично рассказывает, как правильно и хорошо платить налоги за границей. «Патриоты» Украины — они такие…

Кстати, в эфире телеканала «Украина 24» ныне бывший спикер парламента Дмитрий Разумков поведал, что вышеозначенный Арахамия-офшор требовал от него назначить на пост главы аппарата Верховной Рады своего личного ставленника, угрожая спикеру увольнением с его поста. Или вспомним, например, шалости депутата Богдана Яременко, застуканного в зале заседаний за перепиской с проституткой. Или как избранный на Тернопольщине нардеп от «Слуги Народа» Андрей Богданец вынуждено признался, что был судим за уголовщину — избил человека во время конфликта на трассе.

«Не знаю, что на тот момент стало больше причиной: понятие мужского достоинства или ощущение, которое известно абсолютно всем атошникам. Пока ты там, в блиндажах и на блокпостах, в стране, которую ты, собственно, и защищаешь, до сих пор творится беспорядок. В политике, в обществе, на автодорогах», — оправдывался перед коллегами-депутатами Богданец за то, что в рамках борьбы за «новый порядок» нанес пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму в виде переломов костей черепа и сотрясения головного мозга.

Игорь Орцев справедливо вспомнил премьера Алексея Гончарука на самокате, но стоило бы добавить к нему министра юстиции Малюську с ногами на столе и гиперлуп министра инфраструктуры Омеляна. Имя этим проходимцам легион, но моей любимицей остается экс-министр Анна Новосад, которая настаивала, дескать, на Украине «слишком много учителей». А еще эта гражданка 1990 года рождения жаловалось на повальное незнание современными украинскими учениками математики — и это, по ее мнению, «отрицает миф об эффективности советской математической системы образования». Ну чем это хуже обвинения Советского Союза в истреблении евреев в Бабьем Яре, которое на днях сорвалось из уст нынешнего министра культуры Александра Ткаченко?

«Народу лучше не будет». Соцсети про то, как отъездился на самокате премьер Украины Гончарук © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Евгением Мецгером? Ему не понравились вопросы телепрограммы «Схемы», и он приказал своим охранникам забрать у журналистов технику — по его выражению, «вычистить все это г*вно». Очередной «патриот» у других «патриотов» телекамеру отобрал.

Рано или поздно всеобщее разложение обернется против самой Украины и ее государственности. И вот уже глава Черниговского отделения неонацистской группировки «Нацкорпус» исписывает город матерными надписями «Зеля х….о» (а по улицам вообще-то дети ходят), и суд освобождает его от ответственности. И пресса уделяет суду над дураком куда более заинтересованное внимание, нежели «судебной реформе», в рамках которой иностранцы получили право блокирующего голосования в Высшем совете правосудия. А в зале заседаний Верховной Рады нардеп Алексей Гончаренко исполняет аналогичную матерную песню, окончательно превращая украинский парламент в пошлейший балаган.

Пока украинские правители рассылают протесты то в Россию, то в Белоруссию (осуждая якобы попрание «прав человека» в этих странах), сама Украина по данной тематике подвергается уничтожающей критике ООН. Киев гордо отказывается вести переговоры с Москвой о прямых поставках газа, а в его собственных регионах (в частности, на Волыни) начались массовое отключения должников. «Таких случаев уже не просто десятки — сотни, — свидетельствует народный депутат из Луцкой области Игорь Гузь, — Люди возмущены, потому что есть разные моменты — сегодня ковид, у людей нет средств и тому подобное. Причем когда даже задолженность сто или двести гривен. Это недопустимые методы, извините, какого-то гестапо. Издевательство над людьми».

Но не сам ли профессиональный майданщик Гузь в свое время организовывал в Луцке «Оранжевую революцию» и Евромайдан, помогал белорусским «змагарам» и инициировал националистической фестиваль «Бандерштадт»? И сколько от Луцка до Харькова живет подобных «активистов Майдана», тупо не желающих признать своей личной вины за трагедию, которая происходит на Украине, за собственную подлость, за смерть от убийств и лишений десятков тысяч людей?

Более того, многим из них происходящее вокруг нравится, они привыкли жить в такой Украине. Проклиная условный «совок» сами стали рабами официальной пропаганды. И мыслью давно пребывая на «цивилизованном Западе», почему-то никто из них не вспоминает эпохальные антивоенные песни Blowin' in the Wind или Where Have All the Flowers Gone. Английский-то они знают, а совести совсем не обучены.