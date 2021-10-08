Без решения вопроса о денацификации Украины невозможно ее цивилизованное будущее. Но этот процесс осуществим только после нанесения решительного и безоговорочного поражения действующему майданному режиму. Спасение украинского народа зависит от честного и открытого трибунала над кучкой преступников

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Показаниями Штольце раз подтверждён факт вербовки Степана Бандеры и его последующего сотрудничества с гитлеровцами: «В октябре 1939 года я с Лахузеном привлек Бандеру к непосредственной работе в Абвере. По своей характеристике Бандера был энергичным агентом и одновременно большим демагогом, карьеристом, фанатиком и бандитом, который пренебрегал всеми принципами человеческой морали для достижения своей цели, всегда готовый совершить любые преступления. Агентурные отношения с Бандерой поддерживал в то время Лахузен, я — полковник Эрвин Штольце, майор Дюринг, зондерфюрер Маркерт и другие…».

Уроки Нюрнбергского трибунала важны не только для историков, но и для возможного будущего Украины. Украина беременна большой войной. О ней — как о факте сегодняшнего дня — разглагольствуют украинские политики, о ее стратегии рассуждают украинские военные, к ней громко призывают фанатики-националисты. Война вроде бы уже идёт — как идёт поток гробов военнослужащих ВСУ из зоны конфликта на востоке страны, но, парадоксальным образом, всё ещё может начаться. Речь о широкомасштабных боевых действиях между Украиной и ЛДНР, а такого варианта событий исключать не приходится.

Можно ли назвать Украину нацистским государством?

И здесь важнейшим фактором представляется реализация политики денацификации на любой части освобожденной от майданного режима территории. То есть жесткого, директивного и всеобъемлющего запрета идеологии бандеровщины как союзника и наследника гитлеризма, изобличение украинского ультранационализма в историческом аспекте и его военных преступлений уже в наши дни.

В случае краха действующего режима (а в его военном проигрыше, в случае вмешательства армии РФ, сомневаться не приходится) под трибунал должны отправиться не только непосредственные исполнители заговора против мира, но и его идейные вдохновители. Так на скамье подсудимых Нюрнбергского трибунала оказались не только гитлеровские военачальники, но и пропагандисты гитлеризма Штрайхер и Розенберг (причем оба были повешены).

В этой связи чрезвычайно важной представляется задача своевременной идентификации преступников, пресечение возможности их бегства из Украины, привлечения негодяев к открытому и гласному суду. Для убеждения общественного мнения Украины в преступности майданной власти необходимы публичные показания, раскрытие коррупционных схем, методов националистической пропаганды, способов внедрения идеологии бандеровщины в образование, в «гражданское общество», в информационную сферу и т.д.

«Угроза для власти». Киевский эксперт о нацизме с демократией, который сегодня строится на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Процесс денацификации должен затронуть школы, вузы, госаппарат, СМИ и носить такой жёсткий характер, чтобы о прославляемых сегодня гитлеровцах-коллаборантах и пискнуть в позитивном контексте никто не мог — как невозможно в современной Германии прославление Гитлера или идеологии национал-социализма. А поскольку украинский ультранационализм пропитан не только животной русофобией и антисемитизмом, но и идеями государственного терроризма, его надо рассматривать — наряду идеологией запрещённого в РФ «Исламского государства» — как симптом террористической активности.

Ещё раз: на данный момент предпосылкок для денацификации Украины нет, но — если в результате своей военной авантюры — режим посыплется, надо учитывать не только военный или экономические аспекты проблемы, но и чисто идеологические моменты. Началом процесса обеззараживания должен стать открытый и гласный процесс над военными преступниками — показательными «козлами отпущения», поскольку невозможно и несправедливо судить весь народ. Эти кандидатуры должны быть подобраны заранее, чтобы обеспечить их (вряд ли добровольную) доставку на скамью подсудимых.

На базе разоблачений и последующих решений Трибунала происходит юридическая денацификация страны и трансформация в ее максимально дружественное России пространство.

Не от воинского тщеславия русские добивали Бонапарта в Париже, а Гитлера в Берлине, но ради безопасности своего государства. Нынешний киевский режим — лютый враг России, опасность которого нельзя недооценивать. Его ядовитые клыки не только пушки и беспилотники, но идеология и пропаганда. Вырвать эти клыки — задача не менее важная, нежели нанести ему военное поражение.