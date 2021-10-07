В то время, когда десятки тысяч людей с Украины обивают пороги Федеральной миграционной службы, пытаясь спасти себя и своих детей от бандеровщины, иные жители РФ всячески демонстрируют свою нелояльность государству. Более того, среди них немало выходцев с Украины, неплохо пристроившихся именно в России

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Олега Сенцова, некой Натальей Каплан, которая сначала с проклятиями покинула РФ и эмигрировала на Украину, а потом, столкнувшись с украинской реальностью, решила вернуться в Россию. Многие симпатизирующие Майдану проживающие в РФ украинцы и примкнувшие к ним российские граждане искушать свою судьбу не желают — куда безопасней критиковать Кремль, пользуясь благами его социальной политики и цивилизационными достижениями.

К примеру, один из давно живущих в Москве бывших украинских журналистов вволю наслаждается российским либерализмом: и Путин у него «злобный и унылый старик», и с белорусскими змагарами в Москве манифестирует, и фейковое отравление Навального лишний повод писать нотации: «"Новичок" для отступников, "Новичок" для собственных граждан… Всему остальному миру остается только дрожать и бояться, чтобы Путин со своими подручными не разозлился на них с такой же страшной силой».

Даже непонятно, что этот майданщик до мозга костей делает в унылом «Мордоре», почему не занимается возрождением «демократической Украины». Или он сюда делегирован для работы не на Россию, а на Украину? Или, если уже получил гражданство, то почему российский паспорт получают столь нелояльные РФ граждане? Притом что толпы дружелюбно настроенных к России людей беспомощно колосятся под дверями ФМС?

Украинские блокады и крымские прорывы. Глазами человека моего месторасположения Ярослава Ракитского. Напомню, что Ракитский поздравил своего бывшего хозяина, украинского олигарха Рината Ахметова, словами «извините, что в форме "Зенита", но такие времена». За форму российского клуба надо извиняться? И что за времена такие беспринципные?

Блогер Сергей Черкасский переспрашивает на своей странице в ФБ: «Это просто отвратительно. Тебя выгнали из сборной Украины, каждая вонючая нациковская собака тебя критиковала за переход в "Зенит", а ты еще и добровольно зачем-то извиняешься в личном письме. Это какой-то комплекс неполноценности, менталитет или желание вечно "плазувать?" [укр. — ползать]».

Намедни общался с девицей — 27 лет от роду, хочет переехать из Севастополя на Украину — чтобы, дословно, «быть ближе к Европе»; учитель английского языка в крымской школе, рассказывает старшеклассникам, будто в России только два «цивилизованных города» (Москва и Петербург), а вот «за границей»… Что эти люди делают в нелюбимой ими России, почему до сих пор не в вожделенной Европе? Может, потому, что инстинктивно понимают всю свою ненужность на Западе: они нужны именно здесь — в качестве «активистов», «протестующих», пушечного мяса для чужой политики.

И уж не стараниями ли пресыщенных и безнаказанных устроены кровавые колумбайны в учебных заведениях России? Которые вдобавок популяризируют и косвенно оправдывают российские СМИ (в частности, используя нейтральное слово «стрелок» вместо конкретного определения «убийца»), и даже поэтизируют российские мастера искусств — как это сделали в Театре Советской армии, проведя сомнительные параллели между казанским убийцей Ильназом Галявиевым и Родионом Раскольниковым. А потом мы снова и снова ужасаемся, что стреляют в наших детей.

Кстати, о литературе. Классика в школьной программе — а это вынуждены заучивать все российские школьники — «критический реализм» XIX века. Советская идеология обосновывала штудирование этих мрачноватых произведений, дабы на контрасте доказать, насколько стало хорошо обычному человеку при Советской власти после «эпохи царизма». Воззрения убежденных западников Белинского, Добролюбова, Писарева до сих пор определяют литературный образ России, придают ему фатально-жуткий, угрюмый характер. И извечная Катерина, как «луч света в темном царстве».

Нынешняя борьба с «Кабанихами» проходит в режиме телешоу, где тиражируются визгливые особы — одинаковые и куцые, как и их словарный запас. На съемках реалити-шоу «Пацанки» федерального телеканала «Пятница» молодые участницы разгромили усадьбу XVIII-XIX века семьи Воронцовых-Дашковых в подмосковном Быково. Волонтерское движение Save Bykovo на своей странице в соцсети поделилось фрагментом выпуска, на котором «пацанки» швыряют стулья и прочие увесистые предметы в стены дворца. Телекомпания факт погрома вынуждено признала: «К сожалению, некоторые девочки, которым нужна помощь, под действием алкоголя повели себя крайне агрессивно и неадекватно».

Трагедия русскоязычных украинцев и равнодушие российской публики © РИА Новости, Антон Круглов / Перейти в фотобанк Нюра Н. Берг пишет об очередном сериале на «Первом канале»: «Градус моего охренения неуклонно повышается… Тотальная мерзость всех советских на фоне благородства и аристократизма британцев. Отвратительны все, абсолютно все. Уродливая садистка директор детдома, уродливые сельские женихи, уродливые черноротые чиновники, уродливые дипломаты, изъясняющиеся на фене, жаргон 90-х в кино про 50-е… При этом простой советский парень свободно женится на британке, без затей въехавшей в СССР, а ее сестра мгновенно получает советскую визу, хотя папаша девиц признан британским шпионом и отбывает 25 лет на лесоповале. Сенцов отмщен — даже он не смог бы потянуть такое…».

И подобной «зулейхи» (нередко за бюджетные деньги) в России производят мегатоннами. Вокруг этой сферы сложился особый мир — со своими кумирами, поклонниками, премиями, по сути враждебными самой России. Так, на 78-й Венецианский кинофестиваль отправляется кинофильм «Мама, я дома» кинорежиссера Владимира Битокова о том, как коварная ФСБ подсылает своего агента женщине, сын которой был убит в Сирии. Генпродюсер — известный выходец с Украины, влиятельный медиамагнат Александр Роднянский.

Только в Москве за бюджетный счет существуют почти сотня театров, многие из которых отличались не просто порнографическими выходками, но откровенным издевательством над святыми для многих понятиями и нравственными нормами. И есть ли у нас уверенность, с одной стороны, что выделяемые им деньги налогоплательщиков не нужнее, скажем, в медицине; а с другой, что эти творцы испытывает хоть малейшую благодарность к подкармливающему их «тоталитарному режиму»?

Люди, искренне любящие Россию и желающие в ней жить, часто не могут пробиться через ФМС и другие бюрократические кордоны (а некоторых даже пытались выдавать на расправу Украине), в то же время тысячи своих и пришлых неприятелей всячески ей вредят. Как пел классик, «в этой игре наверняка что-то не так».