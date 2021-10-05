Многие говорят об отсутствии у Украины политической субъектности, что страна полностью управляема внешними силами. Однако там, где затронуты серьезные денежные интересы, украинская власть не просто проявляет своеволие, а прямо идет на конфликт с западными партнерами

Проходимцы на железной дороге. Почему разогнали наблюдательный совет «Укрзализныци» Владимира Зеленского в «Нафтогазе Украины» Юрию Витренко удалось избавиться от последних людей из команды предыдущего руководителя компании Андрея Коболева. Наблюдательный совет (НС), контролируемый Западом, покинули 5 иностранцев. Свою обеспокоенность перехватом контроля над «Нафтогазом» немедленно выразили Государственный департамент США и персонально заместитель главы внешнеполитического ведомства Америки Виктория Нуланд.

Что именно решило отвоевать окружение украинского лидера, пойдя на серьезный конфликт с Западом вопреки договоренности о создании набсоветов? Речь идет о миллиардах, выводившихся из госкомпании с помощью различных инвестиционных проектов и программ. Путем махинаций завышалась стоимость газа на десятки процентов для населения, а на европейский рынок его отправляли с накруткой в тысячи процентов. Кроме того, на Украине при закупках газа откаты являются неизбежным условием заключения контрактов.

Кому украинцы платят за газ: зачем в правление «Нафтогаза» ввели организатора Евромайдана © РИА Новости, Facebook / Світлана Заліщук Петр Порошенко, но под давлением старших товарищей вынужден был отступиться.

Под прицелом Банковой, как пишет на своей странице в Фейсбуке главный редактор сетевого ресурса «Ньюсфронт» Игорь Орцев, оказались еще два государственных гиганта: «Укрзализныця» и «Укрэнерго». С приходом западных менеджеров в набсовет и правление первой компании началось ее беззастенчивое разграбление. Украинские железные дороги погрязли в многомиллиардных долгах по кредитам, доклады о ежегодных убытках стали рутинной процедурой. По итогам 2020 года «Укрзализныця» ушла в минус на 12 миллиардов гривен. Дороги изношены до аварийного состояния, подвижной состав тоже. Крушения и поломки происходят регулярно. С «Укрэнерго» — аналогичная история: за прошлый год 27,5 миллиарда гривен убытков. Пять из десяти украинских госкомпаний, отданных в кормление иностранцам, год за годом отчитываются о минусовой доходности, эти активы безнадежно девальвированы.

Госкомпания против государства: кому украинцы платят за газ © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Разразившийся в минувшие выходные скандал вокруг публикации международного расследования по поводу оффшорных счетов Зеленского и приближенных к нему лиц можно считать первым звонком для главы государства, началом кампании по дискредитации нынешней украинской власти. Ее цель — не допустить переизбрания Зеленского на второй срок, чтобы поставить у руля более послушную и не столь корыстолюбивую администрацию. Благо охочие на такую роль найдутся.