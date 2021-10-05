В сентябре ставленнику Владимира Зеленского в «Нафтогазе Украины» Юрию Витренко удалось избавиться от последних людей из команды предыдущего руководителя компании Андрея Коболева. Наблюдательный совет (НС), контролируемый Западом, покинули 5 иностранцев. Свою обеспокоенность перехватом контроля над «Нафтогазом» немедленно выразили Государственный департамент США и персонально заместитель главы внешнеполитического ведомства Америки Виктория Нуланд.
Что именно решило отвоевать окружение украинского лидера, пойдя на серьезный конфликт с Западом вопреки договоренности о создании набсоветов? Речь идет о миллиардах, выводившихся из госкомпании с помощью различных инвестиционных проектов и программ. Путем махинаций завышалась стоимость газа на десятки процентов для населения, а на европейский рынок его отправляли с накруткой в тысячи процентов. Кроме того, на Украине при закупках газа откаты являются неизбежным условием заключения контрактов.
Аппетиты команды Зеленского растут. В Киеве говорят, что перед первым вице-премьером украинского правительства поставлена задача изгнать иностранцев и из наблюдательных советов других госкомпаний. Еще не утихли страсти вокруг рокировки в «Нафтогазе», окружение Зеленского и сам президент готовы ввязаться в новые конфликты, чтобы взять под контроль наиболее значительные финансовые потоки в стране и отогнать от гигантской кормушки гостей, давно забывших о всяких приличиях. В свое время в эти игры пытался играть Петр Порошенко, но под давлением старших товарищей вынужден был отступиться.
Под прицелом Банковой, как пишет на своей странице в Фейсбуке главный редактор сетевого ресурса «Ньюсфронт» Игорь Орцев, оказались еще два государственных гиганта: «Укрзализныця» и «Укрэнерго». С приходом западных менеджеров в набсовет и правление первой компании началось ее беззастенчивое разграбление. Украинские железные дороги погрязли в многомиллиардных долгах по кредитам, доклады о ежегодных убытках стали рутинной процедурой. По итогам 2020 года «Укрзализныця» ушла в минус на 12 миллиардов гривен. Дороги изношены до аварийного состояния, подвижной состав тоже. Крушения и поломки происходят регулярно. С «Укрэнерго» — аналогичная история: за прошлый год 27,5 миллиарда гривен убытков. Пять из десяти украинских госкомпаний, отданных в кормление иностранцам, год за годом отчитываются о минусовой доходности, эти активы безнадежно девальвированы.
Исход борьбы за самые лакомые государственные куски неочевиден, несмотря на успех, достигнутый в истории с «Нафтогазом». Запад, наученный горьким опытом, будет теперь крайне внимательно следить за действиями правящей на Украине команды и постарается пресечь на корню любые попытки отобрать у западного менеджмента многомиллиардные барыши. Инструментов воздействия на украинскую власть у Запада хоть отбавляй, начиная с выделения кредитов, которые можно попридержать.
Разразившийся в минувшие выходные скандал вокруг публикации международного расследования по поводу оффшорных счетов Зеленского и приближенных к нему лиц можно считать первым звонком для главы государства, началом кампании по дискредитации нынешней украинской власти. Ее цель — не допустить переизбрания Зеленского на второй срок, чтобы поставить у руля более послушную и не столь корыстолюбивую администрацию. Благо охочие на такую роль найдутся.