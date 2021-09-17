Вчера украинское правительство утвердило «Стратегию информационной безопасности», теперь очередь за СНБО. Далее она вводится в действие президентским указом. Предполагается, что новый режим контроля за распространением информации будет действовать до 2005 года

Проект, утвержденный правительством, подводит правовую базу под политику запретов и ограничений, которую взяла на вооружение правящая команда. В свое время министр культуры Владимир Бородянский подготовил законодательный акт под названием «О дезинформации». Это фактически был свод репрессивных мер, которые надлежало обратить против разнообразных информационных источников. Так вот, нормы законопроекта Бородянского почти без изменений перекочевали в «Стратегию». В ней есть одна правительственная новация, основанная на уже действующей практике: санкции. ЕСПЧ подставил под удар оппозиционных блогеров на Украине и не только © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Цель «стратегии» — «противодействие информационной агрессии», отражение атак на территориальную целостность и конституционный строй Украины. Сама же «информационная безопасность» понимается как защита права граждан на доступ к информации. В свете последних событий этот тезис можно счесть изощренным издевательством над этими самыми гражданами.

Итак, каким образом власть намерена регулировать информационные потоки? А все очень просто: нужно лишь создать систему защиты от негативного влияния посредством информации и бороться с «несанкционированным распространением информации». Последняя формулировка особенно интересна, поскольку, выясняется, что необходимо получить разрешение на распространение самых обычных сведений, которые появляются в СМИ и социальных сетях.

Еще одна проблема, которую призвана решить стратегия — это «формирование поведения украинских граждан». Для этого, кроме доведения до населения правильной информации, надлежит проводить и некие «психологические операции». Это тоже весьма любопытно. Похоже, что здесь ко двору придется хорошо всем знакомый термин «зомбирование».

Россия и «активисты радикальных движений» пытаются подорвать стабильность в Украине с помощью «дезинформационных кампаний. Ответом на это должны стать санкции, которые вводятся без суда и следствия, одним решением СНБО. Мы помним, как были закрыты оппозиционные каналы и сайт Strana.ua. Эта практика будет продолжена уже на основании «Стратегии». Акция протеста: сотрудники закрытых украинских телеканалов обвинили Зеленского в «зачистке» СМИ © REUTERS, Jonathan Ernst

Профессионализм украинской журналистики в документе оценивается как «крайне низкий», а сама она названа «политически ангажированной». Последнее, кстати, не вызывает возражений. Достается и аудитории СМИ, население обладает «недостаточным уровне информационной культуры и медиаграмотности».

Финальный репрессивный заход — это норма об изъятии из оборота информации, призывающей к «массовым беспорядкам». То есть любой анонс об акции протеста и рассказ о ней, если власти сочтут ее для себя опасной, может быть квалифицирован как подлежащие изъятию сведения. Помимо прочего, поводом для выбраковки информации могут послужить угрозы информационной безопасности, среди которых «обострение общественно-политической и социально-экономической ситуации». Это тоже к вопросу о протестах. Например, из-за повышения коммунальных тарифов. Обязанность отслеживать опасный контент будет возложена на СБУ.

Важный момент — прописанная в «Стратегии» задача «утверждения общенациональной идентичности». Проще говоря, идеологического однообразия. Чтобы ни шага вправо или влево, а только строго в соответствии с генеральной линии партии. Между тем, в статье 15 Конституции страны формулируется прямо противоположный принцип организации общества: «Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная».

Что же касается Крыма и Донбасса, то им следует внушить такую простую идею о необходимости возвращения в состав Украины. Надо полагать, что это будет сделать проще простого.

В целом «Стратегия» — это подробная инструкция, как «закошмарить» журналистику и общественность по уже работающим, но до вчерашнего дня не изложенным на бумаге правилам. То, что у команды Зеленского все получится, нет сомнений. Опыт уже имеется.