Измена великому делу украинской демократии подкралась откуда не ждали. На фоне окончания строительства «Северного потока-2» и упорного нежелания принимать «Незалежную» в НАТО и ЕС украинские официальные лица заголосили о том, что Запад их «предаёт»

Нет, это не прозрение и не разочарование — марионеткам столь тонкие психологические категории не свойственны. В их заунывных стенаниях угадывается лишь смесь попыток шантажа и жалобных стенаний. Как точно подметил на слушаниях в конгрессе США конгрессмен Брайан Фицпатрик, власти Украины «напуганы до смерти» из-за краха американской системы правления в Афганистане. По словам Фицпатрика, который недавно посетил с официальным визитом Киев, власти Украины сомневаются в готовности Запада помочь им в случае «внешней агрессии». Но госсекретарь Блинкен заверил встревоженного конгрессмена, что США Украину своими заботами не оставят. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Подразумевает ли это, что США готовы вести на территории Украины широкомасштабную войну «до последнего украинца» или продолжать грабить и без того разграбленную страну — по большому счёту, без разницы. Точка невозврата пройдена и колониальная судьба Украины является тайной лишь для ее жителей (и то не для всех). Получив от восторженных аборигенов в обмен на бусы недра, землю и рабов, колонизаторы начали хозяйничать на территории пьяных до беспамятства царьков — а по утру царьки проснулись.

«Брюссель выделит семи странам, претендующим на членство в Европейском союзе, в общей сложности более 14,2 миллиарда евро на реформы, необходимые для вступления в объединение, — сообщил в своём ТГ-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. — Эти миллиарды будут распределяться между Турцией, Албанией, Боснией и Герцеговиной, Косово, Северной Македонией, Сербией и Черногорией. Только Украины в этом списке не обнаружено! Также не обнаружено большой информационной огласки этой зрады. При этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина находится на расстоянии нескольких световых лет от вступления в Евросоюз…». А Кулеба против! Почему Украина больше не верит обещаниям Запада © РИА Новости, Facebook/Юридична практика

Тоскливый тон стенаниям задал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Наша страна усвоила ряд горьких уроков, поняв, что обещания Запада, скорее всего, не будут выполнены, мы не верим в обещания», — сокрушается Кулеба в интервью The Independent. Оказывается, Украина может, по его словам, рассчитывать исключительно на себя: «Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ — вот что нам нужно, чтобы выжить».

В воздухе подозрительно запахло «армовиром» Порошенко, но команда Зеленского уже давно скачет на тех же граблях, причем с тем же самым результатом. «Да, мы не получили… прямой позиции относительно вступления Украины в НАТО… но Украина давно готова, — канючил Зеленский на проходящем в Киеве форуме «Ялтинская европейская стратегия», —…Нам кажется, что мы нужны НАТО. Нам кажется, что без Украины прочного Евросоюза не будет… Считаю, что без Украины НАТО будет терять… без Украины ЕС будет понемногу ослабевать…».

Зеленский, как и его министр иностранных дел, отлично понимает, что их «кинули», но заученной скороговоркой повторяет окружающим волшебное заклинание «пилите, Шура, пилите — они золотые». И сама Украина, как уверяет Зеленский, значительно изменилась к лучшему: «Мы строим наше государство для нас и наших людей… Мне кажется, Украина уже на другой стадии, когда нам нужны не стратегические партнеры, а стратегические друзья. Партнеры пусть говорят о том, чего нам не хватает, а друзья пусть присоединяются к Украине». Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Главному другу — Соединённым Штатам Америки — господин Зеленский во время недавнего визита в США предложил присоединиться к грандиозному «Плану трансформации Украины», ценой под 300 миллиардов долларов. Как подтвердила журналистам «Украинской правды» послица (кажется именно так звучит новый украинский феминатив) Оксана Маркарова, это конкретный план, в котором прописано нынешнее состояние дел в каждом из секторов и конкретные проекты со сметами, которые украинские гости предложили американским партнерам — как государственным, международным финансовым институтам, так и бизнесу.

Каково же было изумление журналистов, когда в ответ на информационный запрос агентства «Украинские Новости» в Офис Президента — с просьбой показать чудодейственный «конкретный план» — выяснилось, что такового документа и нет. «На ваш запрос с просьбой предоставить копию плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует», — стыдливо написано в официальном ответе из Офиса Президента. Немая сцена из «Ревизора». Офис президента Украины «потерял» план трансформации страны © REUTERS, Jonathan Ernst

К слову сказать, плана конкретных, прописанных и утверждённых мер не существует и у разрекламированной «Большой стройки» — это всего лишь удачный рекламный слоган обычной строительной деятельности. На Украине не существует ещё много чего, ранее народу клятвенно обещанного и широко разрекламированного. Врать согражданам давно стало украинской традицией, но врать и западным хозяевам тоже постепенно становится трендом.

Господин Зеленский изолгался до такой степени, что это поневоле начинает отражаться даже на его близких. Так в эфире телеканала «Наш» землячка Владимира Александровича рассказала, что пожилые родители Зеленского стесняются лишний раз выходить на улицу. «Я знаю эту семью, я знаю где проживают родители Зеленского. У нас волосы дыбом стоят от этой всей ситуации, которая сейчас делается. Они даже мало выходят на улицу, потому что им стыдно, — в эфире телеканала рассказывала женщина, которая представилась как Валентина Васильевна, — Столько ждали, думали, что все изменится, Петра Алексеевича [Порошенко] не будет, думали в лучшую сторону, а оно все хуже и хуже. Цены поднялись в 2-3 раза. Я в шахте работала на глубине 1200 метров машинистом подъема, и что в итоге — у меня 3300 [гривен] пенсии…».

Чтобы максимально угодить Белому Дому и избежать участи афганского режима, самое нищее государство континента готово выделить полмиллиарда гривен для размещения беженцев из той истерзанной натовцами (при посильной военной помощи Украины) страны. Но ведь реально существуют богатейшие государства, имеющие куда большие обязательства перед афганцами, которых они хотели насильно приручить. Однако платить должна именно Украина — за счёт своего тощего бюджета, в ущерб собственным социальным программам, отечественному здравоохранению, системе образования. Тройной откат. Кто оплатит содержание беженцев в украинских тюрьмах © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout

Как инстинктивный ответ народа на самоубийственную политику майданного государства — рождаемость за прошедшие со времени «Революции гидности» годы упала на целых 40%. И упорно продолжает снижаться: в 2019 году ежемесячно в среднем рождалось 25 700 младенцев, в 2020 году — 24,5 тысячи, в первой половине 2021-го — 22 тысячи малышей. Скорее всего, к концу года будет установлен самый печальный антирекорд за все годы украинской независимости. Одновременно по уровню смертности Украина занимает малопочетное 5 место в мире.

Неудивительно, что выжившие граждане изо всех сил продолжают разбегаться из «идущей путём прогрессивных реформ» державы. Например, с 2016 по 2020 годы, по сведениям замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, гражданство России приняли почти миллион граждан Украины. Только в Польше и лишь за 2019 год в Варшаве, Кракове, Познани и Гданьске состоятельные граждане Украины купили 3200 квартир общей площадью 204 000 кв.м. на сумму не менее 400 миллионов евро. Аналогичная картина повторилась и в следующем году. Польская пресса оценивала данный факт, как «бегство зажиточных украинцев из своей страны, в которую они потеряли веру, а в Польше они надеются найти вторую родину».

Тем парадоксальней звучит казенный оптимизм не стареющих душой либералов и евромайдановцев — главной идеологической опоры политики дальнейшего уничтожения Украины. Вот яркий представитель украинской науки, академик НАН Украины, профессор Элла Либанова бодро отвечает на вопросы интервьюера «Украинской правды»:

- Есть мнение, что украинцы выполняют лишь самую простую, самую грязную работу в Европе. Это соответствует действительности?

— Нет, о чем вы говорите?! Например, молодежь во всем мире идет собирать клубнику или что-то другое. Это — нормальная сезонная работа для человека, который учится. Нормальная ситуация, когда человек подрабатывает в McDrive или где-то еще…

Как вы думаете: она притворяется, когда говорит про молодёжь, которая сотнями тысяч уезжает из Украины, чтобы «подработать на каникулах»? Она вообще уверена, что «собирать клубнику» отправляются бодрые студенты?

- Украинцы привыкли жаловаться. Если отбросить эмоции, особенности национального характера, объективно мы — бедный народ или нет?— продолжает выпытывать корреспондент.

— А с кем сравнивать? Если со Швейцарией, то — бедные. Если не с ней, то и уже и не такая бедная у нас страна. Посмотрите, сколько у нас машин и каких!..

Для чего существует данные статистики, социологии, прочих наук — чтобы сходу их парировать: посмотрите сколько машин вокруг! Она точно академик? Избрана академиком в 2009 году, «эпоха Ющенко»…

- Что в последние годы у вас вызывает оптимизм?

— Несмотря на все давление, несмотря на то, что мы откровенно проигрываем пропагандистскую, идеологическую войну, Украина не разваливается. В Украине довольно сильное ощущение украинскости…

Об особом ощущении «украинскости» интересно поведал известный правозащитник Владимир Чемерис, которого вряд ли можно заподозрить в симпатиях к Кремлю.

«У нас открываются уголовные дела против десятков людей каждый год за то, что они высказали свою точку зрения в соцсетях. У нас журналисты Руслан Коцаба, Василий Муравицкий, которые высказывали свою точку зрения, признаны Amnesty International узниками совести, — рассказал господин Чемерис в эфире телеканала «Первый независимый», — У нас в начале этого года происходили митинги так называемого "Тарифного майдана", и людей обвиняли в государственной измене за то, что они организовали митинг против повышения тарифов… Люди преследуются просто за то, что они протестуют против повышения тарифов, против того, что в Украине нет свободы слова».

Сообщите кто-нибудь об этом Элле Либановой.

Оптимизм бывает разный. Он бывает искренним и честным, другой отдаёт циничным самодовольством, от иного веет государственной шизофренией. Накануне Нового 2021 года в своем поздравлении Зеленский решил отметиться парой фраз на русском языке: мол, жителей Донбасса и Крыма московиты поздравили с Новым годом на час раньше, но он-то знает, что эти регионы ждут праздника по украинскому времени и предложил им «отмотать стрелки на час назад». Весело, оптимистично так сказал — на языке, на котором ему самому официально запретили говорить во время публичных выступлений…

Отмотать ничего нельзя. У майданной Украины свой путь — в морг значит в морг. Остающиеся нестройным хором поют гимн «Щэ нэ вмэрла»…